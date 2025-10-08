Πως-κατανεμήθηκαν-οι-νέες-μετοχές-της-intralot

Στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου θα βρίσκονται από αύριο οι 1.263.707.073 νέες μετοχές της Intralot, στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου και της συμφωνίας εξαγοράς της Bally’s, όπως ανακοίνωσε το ΧΑ.

Εν τω μεταξύ, η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (η «Εταιρεία») και οι Συντονιστές Τοποθέτησης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ανακοινώνουν, σύμφωνα μεταξύ άλλων με την υπ’αριθμ.23/22.06.2004 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι:

1. Σύμφωνα με την από 06.10.2025 ανακοίνωση της Εταιρείας, συνολικά 390.000.000 νέες, κοινές, ονομαστικές, άυλες, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας (οι «Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς») διατέθηκαν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω).

Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς (η «Τιμή Διάθεσης») καθορίστηκε στα €1,10 ανά Νέα Μετοχή Συνδυασμένης Προσφοράς. Η Τιμή Διάθεσης είναι ίδια στη Διεθνή Προσφορά και στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (όπως έκαστη ορίζεται κατωτέρω).

2. Οι Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς διατέθηκαν παράλληλα μέσω:

(i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές, σύμφωνα με το άρθρο 1.4.δβ) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο) (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό που δεν συνιστά δημόσια προσφορά (η «Διεθνής Προσφορά») και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά».

Οι Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE και Jefferies GmbH ενήργησαν ως Από Κοινού Παγκόσμιοι Συντονιστές και Από Κοινού Διοργανωτές του βιβλίου προσφορών για την Διεθνή Προσφορά, ενώ η Barclays Bank Ireland PLC ενήργησε ως Κύριος Διοργανωτής του βιβλίου προσφορών για την Διεθνή Προσφορά. Οι Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Alpha Bank Α.Ε., Optima Bank Α.Ε., CrediaBank Α.Ε., Ambrosia Capital Hellas Μ.Α.Ε. και Euroxx Securities Α.Ε. ενήργησαν ως Συν-Διαχειριστές για την Διεθνή Προσφορά.

Οι Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και Alpha Bank Α.Ε. ενήργησαν ως Συντονιστές Τοποθέτησης για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, ενώ οι Optima bank Α.Ε., CrediaBank Α.Ε., Ambrosia Capital Hellas Investment Services Μ.Α.Ε. και Euroxx Securities Α.Ε. ενήργησαν ως Τοποθετούντες για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

3. Η περίοδος της Συνδυασμένης Προσφοράς έληξε στις 03.10.2025 με υπερβάλλουσα κατά πολλές φορές ζήτηση σε σχέση με τις Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης που εκδηλώθηκε από επενδυτές που συμμετείχαν στη Συνδυασμένη Προσφορά ανήλθε σε 1.181.585.484 μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις 390.000.000 Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς που τελικώς προσφέρθηκαν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, κατά περίπου 3 φορές.

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψιν μόνο τις έγκυρες εγγραφές της Συνδυασμένης Προσφοράς:

i) η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 213.832.883 μετοχές που προσφέρθηκαν εκεί και η οποία αντιστοιχεί σε ποσό €235,2 εκατ. (με βάση την Τιμή Διάθεσης και τον τελικό αριθμό Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς), διαιρούμενη ως εξής:

α) 75.207.410 μετοχές που προσφέρθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, από Ιδιώτες Επενδυτές που εγγράφηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, και οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό €82,7 εκατ. (με βάση την Τιμή Διάθεσης),

β) 138.625.473 μετοχές που προσφέρθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, από Ειδικούς Επενδυτές που εγγράφηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, και οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό €152,5 εκατ. (με βάση την Τιμή Διάθεσης),

ii) Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε στην Διεθνή Προσφορά υπερέβη τις Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς που κατανεμήθηκαν τελικώς στη Διεθνή Προσφορά, όπως περιγράφεται 2 κατωτέρω.

4. Οι 390.000.000 Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς τελικώς κατανεμήθηκαν μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς ως εξής:

(i) 100.000.000 Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς (που περίπου αντιστοιχούν σε 25,6% του συνόλου των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Οι Υφιστάμενοι Μέτοχοι που συμμετείχαν στη Ελληνική Δημόσια Προσφορά δικαιούνταν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή.

(ii) 290.000.000 Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς (που περίπου αντιστοιχούν σε 74,4% του συνόλου των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά. Οι Υφιστάμενοι Μέτοχοι που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά δεν δικαιούνταν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή.

5. Οι 100.000.000 Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς οι οποίες διατέθηκαν μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, και οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 25,6% του συνόλου των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς (οι «Νέες Μετοχές Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς»), κατανεμήθηκαν, σύμφωνα με την από 08.10.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα σχετικώς αναφερόμενα στο Έγγραφο του Παραρτήματος IX του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (το «Έγγραφο»), όπως ισχύει, βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε στην Τιμή Διάθεσης, ως εξής:

(α) 26.746.204 Νέες Μετοχές Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι περίπου, 26,7% των Νέων Μετοχών Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, σε Υφιστάμενους Μετόχους που εγγράφηκαν εγκύρως στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και δικαιούνταν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή.

(β) οι υπόλοιπες 73.253.796 Νέες Μετοχές Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι περίπου 73,3% των Νέων Μετοχών Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, κατανεμήθηκαν τόσο σε Υφιστάμενους Μετόχους που εγγράφηκαν για υπερβάλλον ποσό όσο και νέους επενδυτές, κατόπιν της κατ’ αναλογία κατανομής για Νέες Μετοχές Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς οι οποίες δεν κατανεμήθηκαν επί τη βάση της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής.

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι 66.448.431 Νέες Μετοχές Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι 66,4% των Νέων Μετοχών Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς 3 Επενδυτές και 33.551.569 Νέες Μετοχές Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι 33,6% των Νέων Μετοχών Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, σε Ιδιώτες Επενδυτές.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά υπερέβη πολλαπλώς τον αριθμό μετοχών που αρχικώς είχε κατανεμηθεί στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Οι επενδυτές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς πληροφορούνται σχετικά με τυχόν μείωση του ποσοστού των αιτήσεων εγγραφής τους μέσω των Συμμετεχόντων στο ΣΑΤ.

6. Συνεπεία των ανωτέρω με την από [08].10.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης και ολοσχερούς καταβολής του συνολικού ποσού που αντλήθηκε από την έκδοση των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά €117.000.000 (ονομαστική αξία) με την έκδοση 390.000.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης – επίσης, κατά €262.112.121,90 (ονομαστική αξία), στα πλαίσια της παράλληλης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε είδος, με την έκδοση προς τις εισφέρουσες εταιρείες Premier Entertainment Sub, LLC και PE Sub Holdings, LLC συνολικά 873.707.073 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας με ονομαστική αξία €0,30 και τιμή έκδοσης €1,30 ανά μετοχή (οι «Νέες Μετοχές εισφοράς εις Είδος» και από κοινού με τις Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς οι «Νέες Μετοχές»).

Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τιμής και τις τιμής έκδοσης των Νέων Μετοχών θα πιστωθεί στο λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο.

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €560.340.808,20, (ονομαστική αξία) διαιρούμενο σε 1.867.802.694 κοινές, ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.

7. Σύμφωνα με την από 30 Σεπτεμβρίου 2025 σύμβαση τοποθέτησης που συνήφθη μεταξύ της Εταιρείας, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων στα πλαίσια της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, οι Συντονιστές Τοποθέτησης και οι Τοποθετούντες δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι Συντονιστές Τοποθέτησης και οι Τοποθετούντες δεν υπέβαλαν αιτήσεις εγγραφής στη Συνδυασμένη Προσφορά για ίδιο λογαριασμό.

8. Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Συνδυασμένης Προσφοράς, πριν από την αφαίρεση των δαπανών της Συνδυασμένης Προσφοράς και της Εισαγωγής, ανήλθαν σε €429.000.000 (ήτοι, 390.000.000 Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς στην Τιμή Διάθεσης).

9. Επίσης, σημειώνεται ότι τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια από την Συνδυασμένη Προσφορά, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης περίπου ποσού €30,2 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όπου προβλέπεται), ανήλθαν σε €398,8 εκατ. και θα χρησιμοποιηθούν

(α) κατά ποσό €300 εκατ. για την ολοκλήρωση της Εξαγοράς (όπως εκείνη ορίζεται στο Έγγραφο), κατά το μέρος που αφορά το τίμημα καταβλητέο σε μετρητά, από την εξολοκλήρου θυγατρική της Εταιρείας με την επωνυμία Intralot Holdings UK Ltd, στην οποία η Εταιρεία θα διαθέσει τα απαραίτητα κεφάλαια μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, καθώς και για συναφή με αυτήν έξοδα και αμοιβές,

(β) κατά ποσό €90,1 εκατ. για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων τόκων περιόδου), ενώ (γ) το υπερβάλλον, για κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας εντός 12 μηνών.

Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα χρήσης των κεφαλαίων, η Εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα υπό (α) και (β) ποσά των καθαρών αντληθέντων από την Συνδυασμένη Προσφορά κεφαλαίων άμεσα με την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των Nέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.