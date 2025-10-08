ΣΕΒ 2025: Μείωση ανεργίας, επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στο επίκεντρο της ομιλίας του Κ. Μητσοτάκη – Τα εύσημα του διοικητή της Bundesbank για την οικονομία

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε τη σημαντικότητα της πολιτικής σταθερότητας για τη χώρα μας.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα σημαντικά επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, όπως η μείωση της ανεργίας και η αύξηση των ξένων επενδύσεων, επισημαίνοντας ότι «η συλλογική ανάπτυξη οδηγεί σε ευημερία για τους πολλούς».

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις «κυβερνητικές κρίσεις που πλήττουν την Ευρώπη», χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τη Γαλλία, για να τονίσει ότι «δεν υπάρχει οικονομική προοπτική χωρίς πολιτική σταθερότητα».

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, αυτές οι κρίσεις αναδεικνύουν «πόσο πολύτιμο είναι το άυλο πλεονέκτημα της πολιτικής σταθερότητας που απολαμβάνει σήμερα η Ελλάδα».

Στο κλείσιμο της ομιλίας του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε το συνεκτικό σχέδιο της κυβέρνησης για το μέλλον, το οποίο έχει «έναν και μοναδικό στόχο: να καταστήσει την Ελλάδα μια χώρα όπου όλοι θα επιθυμούν να ζουν, να σπουδάζουν, να εργάζονται, να επενδύουν και να δημιουργούν. Μια χώρα όπου η νέα γενιά θα έχει καλύτερη ζωή από την προηγούμενη».

«Η οικονομική ανάπτυξη συνδέεται με την ατομική προκοπή»

Στην αρχή της ομιλίας του ο Πρωθυπουργός θυμήθηκε την πρώτη του ομιλία στο ΣΕΒ πριν από σχεδόν 10 χρόνια το 2016, ως αρχηγός τότε της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Τότε είχα δεσμευθεί σε πέντε σημεία. Πρώτον ότι θα δώσω μάχη ώστε να πειστεί η κοινωνία πως η επιχειρηματικότητα αποτελεί οδό ευημερίας για τη χώρα. Δεύτερον ότι οι προτεραιότητες του κόμματός μου, αλλά και της χώρας, θα πρέπει να είναι οι επενδύσεις και η δημιουργία νέων καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας. Τρίτον ότι από την πλευρά του το κράτος πρέπει να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στην παιδεία, στην υγεία, αλλά και στην ενέργεια, στη χωροταξία και στην ασφάλεια. Τέταρτον ότι χρέος της πολιτείας είναι να προφυλαχθεί ο υγιής ανταγωνισμός και πέμπτο ότι θα δώσω ένα ξεχωριστό βάρος στη στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας», τόνισε αρχικά.

«Σχεδόν 10 χρόνια μετά από το ίδιο βήμα του ΣΕΒ με πυξίδα τους ίδιους στόχους κινούμαι και ως Πρωθυπουργός, τόσο στη διάρκεια της πρώτης όσο και της δεύτερης θητείας μου ότι η οικονομική ανάπτυξη συνδέεται με την ίδια την ατομική προκοπή», προσέθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για την αύξηση των επενδύσεων την τελευταία εξαετία που ξεπέρασαν τα 30 δισ. ευρώ. «Έφεραν περισσότερα κεφάλαια στον τόπο από όσα τα προηγούμενα 20 χρόνια», τόνισε.

Μίλησε ακόμη για τη μείωση της ανεργίας στο 8% με περαιτέρω καθοδική τάση και τη δημιουργία 500.000 νέων θέσεων εργασίας, για την ψηφιοποίηση του δημόσιου, για τη μείωση 83 φόρων εκ των οποίων οι 20 αφορούν τη βιομηχανία, για την απαλλαγή των τραπεζών από τα κόκκινα δάνεια, για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, για τη ραγδαία υποχώρηση του δημόσιου χρέους, και τα χαμηλότερα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων.

«Η Ελλάδα-παρίας του 2015 δανείζεται σήμερα φθηνότερα από πανίσχυρες ευρωπαϊκές οικονομίες», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Πρόκειται για αποδείξεις ότι η οικονομική ανάταξη, αλλά και οι προοπτικές της πατρίδος μας εμπνέουν σιγουριά», προσέθεσε επισημαίνοντας ότι αυτά συμβαίνουν σε διεθνές περιβάλλον τεράστιων προκλήσεων και αναταράξεων.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι αυτά είναι αποτέλεσμα της αποκατάστασης της αξιοπιστίας της χώρας, αλλά και της αποκατάστασης «μίας κοινωνικής ενότητας και σύμπνοιας της κοινωνίας στα βασικά που διαδέχθηκε τον διχασμό, αλλά κυρίως τη θετική συνέπεια μίας εσωτερικής σταθερότητας από μία πολιτική η οποία μπορεί σταδιακά να μετατρέπει τη συλλογική ανάπτυξη μετατρέπεται σε ευημερία για τους πολλούς», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Παράλληλα τόνισε ότι με κυβερνητικές κρίσεις στην Ευρώπη, όπως της Γαλλίας και τον λαϊκισμό που ξαναφουντώνει, δεν υπάρχει οικονομική προοπτική χωρίς πολιτική σταθερότητα.

«Πολύτιμο το άυλο προτέρημα της πολιτικής σταθερότητος σημερινής Ελλάδος»

Όπως υπογράμμισε αυτά δείχνουν «πόσο πολύτιμο είναι αυτό το άυλο προτέρημα της πολιτικής σταθερότητος της σημερινής Ελλάδος».

«Η χώρα μας τα πέτυχε μέσα από πολλές δοκιμασίες. Είναι άδικο να αμφισβητούνται τόσο εύκολα και επιπόλαια όπως συχνά συμβαίνει τελευταία», επισήμανε και είπε «ας είμαστε υπερήφανοι για αυτά που έχουμε κατακτήσει γιατί δεν είναι λίγα».

Αναφερόμενος στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τις ενισχύσεις του κλάδου.

«Η ανάδειξη των καθηκόντων που προκύπτουν για όλους μας στην τρέχουσα συγκυρία. Μιλάμε για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Συντελείται ήδη. Η βιομηχανία έχει τη δική της συνεισφορά. Μετατοπίζεται σε πιο καινοτόμα προϊόντα. Η ίδια εικόνα και στις εξαγωγές, στις επενδύσεις με κατεύθυνση την έρευνα», συνέχισε ενώ είπε ότι ταυτόχρονα ενισχύονται και οι οικονομίες κλίμακας.

Επισήμανε ότι και ο ΟΟΣΑ καταγράφει αύξηση του ανταγωνισμού και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πρόοδο του ψηφιακού κράτους.

«Η γραφειοκρατία παρά τις αντιστάσεις περιορίζεται», υπογράμμισε και είπε ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης γίνεται πιο έντονη στην ελληνική επιχειρηματικότητα.

«Έχουμε δυναμική αγορά στην παραγωγή ενέργειας. Οι ΑΠΕ καλύπτουν πάνω από το 50% των ετήσιων αναγκών μας σε ηλεκτρισμό. Πλησιάζει η στιγμή που θα μειωθεί το ενεργειακό κόστος κατανάλωσης», πρόσθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η κυβέρνηση στάθηκε και παραμένει δίπλα στη βιομηχανία. «Οι παρεμβάσεις αυτές αθροίζουν σε εκατοντάδες εκατομμύρια. Γνωρίζουμε ότι η διεθνής ανταγωνιστικότητα είναι συνεχής άσκηση», συμπλήρωσε.

Είπε ότι την τελευταία πενταετία αυξήθηκαν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι ενώ οι μέσες αποδοχές αυξήθηκαν. «Η πρόοδος είναι αδιαμφισβήτητη. Η απασχόληση δεν είναι ακόμα στο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το ίδιο και η παραγωγικότητα. Ο μετασχηματισμός της οικονομίας να επιταχυνθεί βελτιώνοντας το επίπεδο των Ελληνίδων και Ελλήνων. Προϋπόθεση η διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας και η διασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας», ανέφερε.

«Μόνο οι ισχυρές κυβερνήσεις εγγυώνται πως οι αλλαγές για να διατηρηθεί μια οικονομία σε τροχιά ευημερίας θα υλοποιηθούν»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε στη σημασία της σταθερότητας που όπως είπε «αποτελεί τη βάση για κάθε περαιτέρω προοπτική».

Αναφέρθηκε στις περιπέτειες από «τα ψέματα των απλοϊκών λύσεων, των παροχών χωρίς αντίκρισμα και τις αυταπάτες σε μια οικονομία που ήταν στην εντατική. Μπορεί σε κάποιους να φαντάζουν μακρινά αλλά εσείς ξέρετε το κόστος της αβεβαιότητας», ανέφερε και τόνισε πως «έχουμε εθνικό χρέος να μη το ζήσουμε ποτέ ξανά».

«Μόνο οι ισχυρές κυβερνήσεις εγγυώνται πως οι αλλαγές για να διατηρηθεί μια οικονομία σε τροχιά ευημερίας θα υλοποιηθούν. Χωρίς υποταγή στο λαϊκισμό και μακριά από κάθε πολιτικό πειραματισμό», τόνισε ακόμα και υπογράμμισε ότι «όσα οι Έλληνες κατέκτησαν μέχρι σήμερα δεν προέκυψαν εύκολα και αύριο μπορεί να μην είναι καθόλου δεδομένα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε επίσης πως δεύτερη προϋπόθεση είναι η επένδυση στους ανθρώπους ενώ είπε πως τρίτος όρος είναι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και έφερε ως παράδειγμα τη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ.

«Είμαστε στο μέσο της δεύτερης θητείας μας. Οι αλλαγές θα αποδίδουν σταδιακά με ορίζοντα τη 2027», πρόσθεσε και ανάφερε κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις που ευνοούν την επιχειρηματικότητα.

«Στόχος μας η νέα γενιά θα ζήσει καλύτερα από την προηγούμενη»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η κυβέρνηση έχει ένα συνεκτικό σχέδιο για το μέλλον. «Μιλώ ανοιχτά. Το σχέδιο μας υπηρετεί έναν στόχο: Να καταστεί η Ελλάδα χώρα στην οποία θα θέλει κανείς να ζήσει, να σπουδάσει και να εργαστεί, να επενδύσει και να δημιουργήσει. Μια χώρα στην οποία η νέα γενιά θα ζήσει καλύτερα από την προηγούμενη. Κάτι που δεν ήταν δεδομένο έως το 2019. Έχουμε τις βάσεις για το μετασχηματισμό κράτους και οικονομίας. Είτε θα το πετύχουμε μαζί, είτε θα επιστρέψουμε στη μιζέρια και τον μηδενισμό. Σε δρόμο που βαδίσαμε και είδαμε πόσο κοστίζει το αδιέξοδο του», είπε χαρακτηριστικά και έκλεισε την ομιλία του λέγοντας:

«Κλείνω με το μήνυμα ελπίδας που εκπέμπει ο νέος προϋπολογισμός. Σας καλώ να ανανεώσουμε μαζί την άτυπη συμφωνία με στόχο τη συλλογική πρόοδο».

Σ. Θεοδωρόπουλος (πρόεδρος ΣΕΒ): Εθνικός στόχος η βελτίωση της παραγωγικότητας

Κάλεσμα προς την Πολιτεία, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία «να θέσουμε ως κοινό στόχο τη ραγδαία αύξηση της παραγωγικότητας, σε κάθε πτυχή και σε κάθε δραστηριότητα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με ετήσια ορόσημα, μετρήσιμους δείκτες και τακτική λογοδοσία» απηύθυνε απόψε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος από το βήμα της γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ ανέδειξε τη βελτίωση της παραγωγικότητας ως «το μόνο δρόμο για ανταγωνιστικότητα, ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα βρίσκεται στο 54% του μέσου όρου της ΕΕ (με τη βιομηχανία στο 75%), και έχει παραμείνει σχεδόν στάσιμη τα τελευταία 30 χρόνια. Πρόσθεσε δε ότι κύριοι υπεύθυνοι για την αύξηση της παραγωγικότητας δεν είναι οι εργαζόμενοι, αλλά η πολιτεία και οι επιχειρήσεις, καθώς τα μέσα για τη βελτίωση της «είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και είναι ζήτημα οργάνωσης, τεχνολογίας, επενδύσεων, θεσμικής απλοποίησης, ταχύτητας απονομής δικαιοσύνης, ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης σε κάθε επίπεδο, λειτουργικότητας των υποδομών και σταθερότητας των κανόνων».

Παρουσία του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη που απηύθυνε ομιλία προς τη συνέλευση, ο κ. Θεοδωρόπουλος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα σε ένα διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αναταράξεις και πρωτοφανή αβεβαιότητα, έχει πετύχει σημαντικά βήματα προόδου και σταδιακής σύγκλισης: σταθερή ανάπτυξη με μεγαλύτερους ρυθμούς από την ΕΕ, κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, μείωση της φοροδιαφυγής, δραστική μείωση της ανεργίας, αύξηση μισθών και μείωση φορολογικών συντελεστών για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Όπως σημείωσε «η Ελλάδα πέτυχε να λειτουργεί ως μια κανονική χώρα, μια χώρα που ζει σύμφωνα με τις δυνατότητές της και δεν επιβαρύνει τις επόμενες γενιές». Παραμένουν ωστόσο, πρόσθεσε, κρίσιμες υστερήσεις έναντι της Ευρώπης όπως το έλλειμμα στο ισοζύγιο αγαθών, το υψηλό ενεργειακό κόστος και η μεταβλητότητά του, η πολυνομία, η γραφειοκρατία και η αργή απονομή δικαιοσύνης.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ επανέφερε το αίτημα για θεσμοθέτηση των υπεραποσβέσεων ως οριζόντιου, επενδυτικού κινήτρου. Ενώ για το θέμα του ενεργειακού κόστους, επανέλαβε ότι παραμένει καθοριστικός παράγων για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Τόνισε ακόμη ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με το υψηλότερο κόστος ενέργειας στην ΕΕ, γεγονός που διαβρώνει οριζόντια την ανταγωνιστικότητα όλων των κλάδων και επηρεάζει αρνητικά τον πληθωρισμό. Όπως σημείωσε, για τη βιομηχανία -και ιδιαίτερα για την ενεργοβόρο- η πρόσβαση σε ανταγωνιστική και προβλέψιμη ενέργεια αποτελεί όρο επιβίωσης. Εξέφρασε την προσδοκία ο διάλογος που έχει ήδη ξεκινήσει μεταξύ Πολιτείας και ΣΕΒ να οδηγήσει σύντομα σε θετικά αποτελέσματα για τη στήριξη της εγχώριας παραγωγής και τόνισε ότι η βιομηχανία αναμένει τις αποφάσεις της κυβέρνησης για το θέμα.

Παρέθεσε στοιχεία για τις θετικές επιδόσεις επιμέρους κλάδων, ενώ έκανε ειδική αναφορά στα σούπερ – μάρκετ υποστηρίζοντας ότι ορισμένες φορές τιμωρούνται με άδικα πρόστιμα. Σημείωσε ακόμη ότι η βιομηχανία ανταποκρίθηκε στη σύσταση του πρωθυπουργού κατά την περυσινή γενική συνέλευση – την οποία επανέλαβε και εφέτος – για ταχύτερη αύξηση των μισθών.

Στο πλαίσιο της συνέλευσης έγινε συζήτηση του Δρ. Χοακίμ Νάγκελ, Προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας και Μέλους του Γενικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα. Κατά την τοποθέτησή του, ο Δρ. Νάγκελ τόνισε: «Όσα πέτυχε η Ελλάδα την τελευταία δεκαετία δεν είναι μόνο μια εθνική ιστορία επιτυχίας, είναι πηγή έμπνευσης για ολόκληρη την Ευρώπη. Δείχνουν ότι οι μεταρρυθμίσεις, όσο δύσκολες κι αν είναι, αποδίδουν». Στάθηκε ιδιαίτερα στην αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας, τη μείωση του χρέους και της ανεργίας και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης που οδήγησαν μεταξύ άλλων σε χαμηλότερο κόστος δανεισμού από την Ιταλία και τη Γαλλία. Τόνισε επίσης με έμφαση την ανάγκη για επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων στην ΕΕ και εμβάθυνση της ένωσης μεταξύ άλλων με την ένωση κεφαλαιαγορών, την τραπεζική ένωση, κοινό αμυντικό προϋπολογισμό και προμήθειες, καθώς και δημιουργία του ψηφιακού ευρώ.

Διοικητής Bundesbank στη ΓΣ του ΣΕΒ: Έχω βαθύ θαυμασμό για την οικονομική αναμόρφωση της Ελλάδας την τελευταία δεκαετία

Με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης, μίλησε στην εκδήλωση της Ετήσιας ΓΣ του ΣΕΒ ο διοικητής της Bundesbank και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Δρ Χοακίμ Νάγκελ.

«Έχω τον κανόνα να μην κάνω δηλώσεις για τις υποθέσεις άλλων χωρών, αλλά σήμερα θα κάνω μια εξαίρεση. Έχω βαθύ θαυμασμό για την οικονομική αναμόρφωση της Ελλάδας την τελευταία δεκαετία. Η Ελλάδα ξεπέρασε μεγάλες προκλήσεις δείχνοντας αξιοθαύμαστη ανθεκτικότητα. Υλοποίησε δύσκολες, αλλά αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και μπορούμε να πούμε ότι η οικονομική μεταμόρφωση της Ελλάδας είναι πολύ εντυπωσιακή», ανέφερε ο κ. Νάγκελ.

Ο αξιωματούχος της ΕΚΤ έκανε ειδική αναφορά στη μείωση του ελληνικού χρέους, τόσο λόγω της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας όσο και των μεγάλων πρωτογενών πλεονασμάτων που έχει πετύχει. Σημείωσε ταυτόχρονα την αποφασιστικότητα της χώρας να συνεχίσει να πετυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα για να μειώσει περαιτέρω το χρέος της.

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε ο κ. Νάγκελ και στη μείωση της ανεργίας στη χώρα μας.