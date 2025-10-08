Στα-«πράσινα»-οι-ευρωαγορές-με-φόντο-την-κρίση-στη-Γαλλία-και-τα-μάκρο

Με την πολιτική κρίση στη Γαλλία να βαθαίνει και εν αναμονή της επικείμενης ομιλίας της προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, οι περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές καταγράφουν ανοδικές τάσεις, με τους επενδυτές να αξιολογούν τα τελευταία στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,48% στις 572,02 μονάδες.

Στα επιμέρους, ο γερμανικός DAX κερδίσει 0,37% στις 24.478 μονάδες, ο γαλλικός CAC ενισχύεται με 0,79% στις 8.037 μονάδες και ο βρετανικός FTSE σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,37% στις 9.519 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX αυξάνεται κατά 0,68% στις 15.636 μονάδες και ο ιταλικός ΜΙΒ ενισχύεται με 0,79% στις 43.413 μονάδες.

Όσον αφορά τα μάκρο, προβληματισμό προκαλούν τα τελευταία οικονομικά στοιχεία από τη Γερμανία. Η στατιστική υπηρεσία της χώρας (Destatis) ανακοίνωσε ότι η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 4,3% τον Αύγουστο, σε μηνιαία βάση, με την πτώση στην αυτοκινητοβιομηχανία να φτάνει το 18,5%.

Σύμφωνα με τη Destatis, η σημαντική αυτή υποχώρηση οφείλεται εν μέρει στο συνδυασμό των ετήσιων θερινών διακοπών στα εργοστάσια και στις αλλαγές στις γραμμές παραγωγής στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Τα ευρήματα αυτά, μαζί με τις πρόσφατες ανακοινώσεις για πτώση στις νέες εργοστασιακές παραγγελίες για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, αποκαλύπτουν τη συνεχιζόμενη αδυναμία της γερμανικής οικονομίας. Η χώρα αντιμετωπίζει τις σωρευτικές συνέπειες από εξωτερικούς δασμούς, ενεργειακές κρίσεις και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα.

Αποσταθεροποιητικός παράγοντας η Γαλλία

Η εβδομάδα ήταν δύσκολη για τις χρηματαγορές της Ευρώπης, κυρίως λόγω της αιφνιδιαστικής παραίτησης του Γάλλου πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί τη Δευτέρα το πρωί — πριν καν παρουσιάσει τον κρατικό προϋπολογισμό στην Εθνοσυνέλευση. Το ίδιο σχέδιο είχε ήδη προκαλέσει την κατάρρευση δύο προηγούμενων, βραχύβιων κυβερνήσεων.

Ωστόσο, σε μια απρόσμενη τροπή, ο πρόεδρος Μακρόν αποφάσισε να δώσει στον Λεκορνί προθεσμία 48 ωρών για να πραγματοποιήσει τελικές διαβουλεύσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σε μια προσπάθεια να ξεπεραστεί το πολιτικό αδιέξοδο. Ο Λεκορνί αναμένεται να ενημερώσει τον Μακρόν μέχρι το βράδυ για οποιαδήποτε πρόοδο έχει επιτευχθεί.

Προβληματισμοί στο Ηνωμένοι Βασίλειο

Την ίδια στιγμή, το Ηνωμένο Βασίλειο ανησυχεί για τις επιπτώσεις στην εγχώρια χαλυβουργία, μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των ατελών ποσοστώσεων στις εισαγωγές χάλυβα και για αύξηση των δασμών από 25% σε 50% σε περίπτωση υπέρβασης αυτών των ποσοστώσεων.

Η Ένωση Χάλυβα του ΗΒ προειδοποιεί ότι αυτά τα μέτρα της ΕΕ, σε συνδυασμό με την ήδη σοβαρή κρίση υπερπαραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο, ενδέχεται να αποδειχθούν καταστροφικά για τον τομέα, ο οποίος ήδη αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες.