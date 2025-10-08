Στη-Λήμνο-ο-Τασούλας:-Το-Έθνος-μας-υπηρετεί-τις-«μεγάλες-του-ιδέες»-όταν-είναι-καλά-προετοιμασμένο-και-ενωμένο

Τη Λήμνο επισκέφθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, που παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 113η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού.

Ο κ. Τασούλας παρακολούθησε την δοξολογία στον μητροπολιτικό ναό Αγίας Τριάδας Μύρινας και στη συνέχεια κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Πεσόντων. Μετά την παρέλαση προέβη σε δήλωση, υπογραμμίζοντας την στρατηγικής σημασίας απελευθέρωση της Λήμνου, που ήταν το αποκορύφωμα της εθνικής ομοψυχίας και ενότητας και της σωστής προετοιμασίας, και μάλιστα ανάμεσα σε δύο πολύ δύσκολες περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Ειδικότερα, κατά τη δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι «η απελευθέρωση της ακριτικής και με μεγάλη στρατηγική σημασία Λήμνου πριν 113 χρόνια, υπήρξε το προανάκρουσμα πολύ μεγάλων επιτυχιών ναυτικών και στρατιωτικών της Ελλάδος κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, οι οποίες επιτυχίες διπλασίασαν εδαφικά και πληθυσμιακά τη χώρα μας.

Μέσα σε ένα, όχι τυχαίο, κλίμα εθνικής ομοφροσύνης και πολιτικής σύμπνοιας, η Ελλάδα το 1912-13 επέκτεινε τα σύνορά της, τα οποία μέχρι τότε έφθαναν ως την Ελασσόνα, και τα έφτασε ως τον ποταμό Νέστο, με αποτέλεσμα να μεγαλώσει, όπως είπαμε. Ενσωματώθηκαν δε ταυτόχρονα, με αυτή την εδαφική επέκταση, τα νησιά του βορείου Αιγαίου και η Κρήτη.

Η απελευθέρωση της Λήμνου στις 8 Οκτωβρίου 1912 από τον ναύαρχο και αρχηγό του ελληνικού στόλου Κουντουριώτη, επικεφαλής του θρυλικού θωρηκτού “Αβέρωφ” κατέλυσε μία σκλαβιά 456 χρόνων και ταυτόχρονα, την ίδια στιγμή, όταν υψωνόταν η ελληνική σημαία στο φρούριο της Μύρινας, όλοι ένιωσαν, ότι άμεσα, ο ίδιος άνεμος ελευθερίας που έπνευσε στη Λήμνο, θα πνεύσει και σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και να, που μόλις λιγότερο από 20 ημέρες, ο ίδιος άνεμος, έπνευσε μέχρι και τη Θεσσαλονίκη.

Επαναλαμβάνω όμως: Η απελευθέρωση της Λήμνου ήταν το αποκορύφωμα της εθνικής ομοψυχίας και ενότητας και της σωστής προετοιμασίας η οποία συνέβη ανάμεσα σε δύο πολύ δύσκολες περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, ανάμεσα στον άτυχο και απροετοίμαστο πόλεμο του 1897 και στον καταστροφικό εθνικό διχασμό, που ξέσπασε το 1915.

Σήμερα συνεπώς γιορτάζουμε μια σημαντική επέτειο, μία ιστορική επέτειο και συγχρόνως τιμούμε ένα σπουδαίο ιστορικό δίδαγμα, ότι το Έθνος μας υπηρετεί τις εκάστοτε “μεγάλες του ιδέες” μόνο όταν είναι καλά προετοιμασμένο, πανέτοιμο δηλαδή, και ενωμένο. Χρόνια Πολλά από τη Λήμνο!».

Ακολούθησε επίσκεψη του κ. Τασούλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου ξεναγήθηκε από την αρχαιολόγο Μάλαμα Μαρή και στο Ειδικό Σχολείο Καλλιθέας Λήμνου, όπου ενημερώθηκε από τους εκπαιδευτικούς και την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για το όραμά τους, για το σχολείο, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθώς και τα αιτήματά τους για να βελτιωθεί η καθημερινότητα των παιδιών.