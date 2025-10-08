Στις 30 Νοεμβρίου παραδίδονται τα τελευταία 10 χλμ. του Αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος

Του Αγίου Ανδρέα θα παραδοθούν στην κυκλοφορία και τα τελευταία 10 χλμ. στον Αυτοκινητόδρομο Πάτρας – Πύργος, δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε, σήμερα, στο εργοτάξιο του τμήματος του Αυτοκινητόδρομου Μιντιλόγλι – Αλισσός, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ολυμπίας Οδού Α.Ε. Παναγιώτη Παπανικόλα.

Μετά την επιθεώρηση των εργασιών, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε:

«Αυτή τη στιγμή απασχολούνται περισσότεροι από 410 εργαζόμενοι και οι εργασίες προχωρούν με πολύ υψηλό ρυθμό. Στόχος μας είναι του Αγίου Ανδρέα να παραδοθούν στην κυκλοφορία και τα 10 χιλιόμετρα που υπολείπονται, ώστε να έχουμε έναν ασφαλή και άνετο αυτοκινητόδρομο που θα συνδέει την Ελευσίνα, την Κόρινθο, την Πάτρα και τον Πύργο.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι – καιρού επιτρέποντος – θα επιτύχουμε αυτόν τον στόχο, να παραδώσουμε το σύνολο του αυτοκινητόδρομου στις 30 Νοεμβρίου. Ζητούμε, έως τότε, την κατανόηση των κατοίκων της Πάτρας, οι οποίοι υφίστανται μια ταλαιπωρία εξαιτίας του αποκλεισμού της κυκλοφορίας στην παράκαμψη».

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος πρόσθεσε:

«Η σημερινή αυτοψία στα τελευταία 10 χλμ. του δρόμου ήταν πολύ σημαντική, γιατί διαπιστώσαμε ότι υπάρχει εντατικοποίηση των εργασιών σε ένα σύνθετο τμήμα, όσον αφορά στις τεχνικές απαιτήσεις, με δεδομένο ότι από την περιοχή διέρχονται και δίκτυα κοινής ωφέλειας. Οι εργασίες προχωρούν απρόσκοπτα και εκτιμούμε ότι θα περατωθούν εντός χρονοδιαγράμματος, ώστε να συνδεθεί ο Πύργος με την Πάτρα, την Κόρινθο και την Αθήνα».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού Α.Ε. Δημήτρης Παπανικόλας είπε:

«Η σημερινή επίσκεψη στο εργοτάξιο, παρουσία του Υπουργού, υπογραμμίζει τη σημασία του έργου, παρά το μικρό μήκος του. Το συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητόδρομου έχει την ιδιαιτερότητα ότι, λόγω του ανάγλυφου της περιοχής, αναγκαζόμαστε να κατασκευάσουμε πολλά τεχνικά έργα, όπως τοίχους αντιστήριξης, άνω και κάτω διαβάσεις και οχετούς. Αυτές είναι εργασίες χρονοβόρες και απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό.

Η προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας στην Παλαιά Εθνική Οδό έχει προκαλέσει εύλογη όχληση στους κατοίκους και τους οδηγούς, όμως ζητούμε την κατανόησή τους, καθώς είναι προσωρινή παρέμβαση. Σε περίπου ενάμιση μήνα από τώρα, με την ολοκλήρωση των 10 χιλιομέτρων Μιντιλόγλι- Αλισσός, θα βελτιωθεί εντυπωσιακά η οδική ασφάλεια και η καθημερινότητα όλων».