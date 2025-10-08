Σ.-Αρναούτογλου:-Σοβαρές-καθυστερήσεις-στην-απορρόφηση-των-κονδυλίων-του-Ταμείου-Ανάκαμψης

Την έντονη ανησυχία του για την πρόοδο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας εξέφρασε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, με γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου επεσήμανε «σοβαρές καθυστερήσεις που καταγράφονται στην απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF)».

Ο ευρωβουλευτής επισημαίνει ότι, παρά το μέγεθος και τη σημασία των διαθέσιμων Ευρωπαϊκών πόρων, η Ελληνική Κυβέρνηση εμφανίζει δομικές αδυναμίες σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης, με αποτέλεσμα κρίσιμα έργα – στρατηγικής σημασίας για την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή – να κινδυνεύουν να χαθούν.

Μεταξύ των έργων που βρίσκονται στο «κόκκινο», κατά τον ίδιο, αναφέρει:

τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ),

το έργο πράσινου υδρογόνου στον Πρίνο,

τις ανακαινίσεις και τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων νοσοκομείων,

καθώς και τα μέτρα κοινωνικής στέγασης.

Όπως τονίζει ο ευρωβουλευτής: «Οι πολίτες δικαίως ανησυχούν ότι η Ελληνική Κυβέρνηση, αντί να αξιοποιήσει αυτή τη μοναδική ευκαιρία για πράσινη μετάβαση και κοινωνική συνοχή, κινδυνεύει να χάσει πολύτιμους πόρους λόγω καθυστερήσεων, αστοχιών και γραφειοκρατικών εμπλοκών».

Με βάση τα παραπάνω, ο κ. Αρναούτογλου ζητά από την Κομισιόν να απαντήσει:

Ποιο είναι το ύψος των πόρων (επιχορηγήσεις και δάνεια) που έχει ήδη απορροφήσει η Ελλάδα από το RRF και ποιο το υπόλοιπο που απομένει μέχρι τον Αύγουστο του 2026;

Ποια έργα έχουν καταγραφεί ως προβληματικά ή καθυστερημένα και ποιοι είναι οι λόγοι για την πορεία αυτή;

Τι συστάσεις ή παρεμβάσεις έχει ήδη απευθύνει η Επιτροπή στην Ελληνική Κυβέρνηση για τη διάσωση του προγράμματος και την αποφυγή απώλειας πόρων;