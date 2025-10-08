Τα-θετικά-σχόλια-του-Γερμανού-κεντρικού-τραπεζίτη-για-τις-επιτυχίες-της-Ελλάδας-και-η-απάντηση-Μητσοτάκη

Τον θαυμασμό του για τις οικονομικές επιδόσεις της Ελλάδας εξέφρασε ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Γερμανίας (Bundesbank) και μέλος του Δ.Σ. της ΕΚΤ, Ιωακείμ Νάγκελ, μιλώντας στη γενική συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Ο Γερμανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την ελληνική οικονομία «πολύ εντυπωσιακή» και τόνισε ότι, αν και αποφεύγει να σχολιάζει άλλες χώρες, στην περίπτωση της Ελλάδας αισθάνθηκε «υποχρεωμένος να κάνει μία εξαίρεση».

«Η Ελλάδα ξεπέρασε την Ευρωζώνη»

Ο Νάγκελ αναφέρθηκε στην επιμονή των μεταρρυθμίσεων και στην ισχυρή ανάπτυξη που παρουσιάζει η χώρα τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ το 2024 ήταν κατά πολύ υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Παράλληλα, εξήρε τη σημαντική βελτίωση της αγοράς εργασίας, όπου η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 8%, ποσοστό που, όπως είπε, αποδεικνύει τη δυναμική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

«Η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από τη Γαλλία και την Ιταλία»

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η αναφορά του στο κόστος δανεισμού της χώρας, το οποίο —όπως σημείωσε— είναι χαμηλότερο από αυτό της Γαλλίας και της Ιταλίας.

«Αυτό σημαίνει ότι οι αγορές δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην Ελλάδα απ’ ό,τι στη δεύτερη και τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης», τόνισε, επισημαίνοντας πως η ελληνική «ιστορία επιτυχίας» αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για την Ευρώπη. Ο επικεφαλής της Bundesbank σημείωσε ακόμη πως η ελληνική εμπειρία θα έπρεπε να λειτουργήσει ως μάθημα και για τη Γερμανία, η οποία αντιμετωπίζει —όπως είπε— σοβαρές διαρθρωτικές προκλήσεις που «απαιτούν άμεση προσοχή».

Μητσοτάκης: «Ας είμαστε λίγο πιο υπερήφανοι»

Αναφερόμενος στα σχόλια του Γερμανού τραπεζίτη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε στην ομιλία του πως η αναγνώριση αυτή από το εξωτερικό πρέπει να αποτελέσει λόγο εθνικής υπερηφάνειας, υπογραμμίζοντας ότι «η τοξικότητα της πολιτικής αντιπαράθεσης συχνά μας εμποδίζει να δούμε τις πραγματικές επιτυχίες».

«Είναι μερικές φορές δυσάρεστο να πρέπει να έρχονται σημαίνοντες άνθρωποι από το εξωτερικό να μας θυμίζουν τα προφανή, τα οποία εμείς δυσκολευόμαστε, μέσα στην πολιτική πόλωση, να αναγνωρίσουμε. Ας είμαστε, λοιπόν, δρ Νάγκελ, και εμείς λίγο πιο υπερήφανοι γι’ αυτά που έχουμε κατακτήσει. Διότι, σας διαβεβαιώνω, δεν είναι καθόλου λίγα», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.