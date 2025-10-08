Τηλεπικοινωνίες: Σε 5G SA και οπτικές ίνες ποντάρουν παλιοί και… νέοι πάροχοι – Το στοίχημα της αποχαλκοποίησης

Πόσο έχουν επεκτείνει τα δίκτυα FTTH και 5G SA οι πάροχοι – Οι στόχοι για την συνέχεια και τα ορόσημα της ΕΕ στην προσπάθεια κατάργησης του χαλκού.

Σε πεδίο έντονου ανταγωνισμού εξελίσσονται οι οπτικές ίνες και το FTTH για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους την ώρα που η χώρα χαράσσει τον δρόμο για την αποχαλκοποίησή της. Την ίδια στιγμή το 5G λανσάρει την προηγμένη εκδοχή του που ακούει στο όνομα 5G Stand Alone, κατά κόσμον 5G SA, αναζητώντας όμως ακόμα τις εφαρμογές που θα το καταστήσουν αξιοποιήσιμο.

Το παραπάνω συμπέρασμα προέκυψε από τις ομιλίες των στελεχών των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, Cosmote Τelekom, NOVA, Vodafone, Inalan και FiberGrid κατά το συνέδριο Advanced Telecoms που που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ζάππειο Mέγαρο.

Προς αξιοποίηση του 5G SA

Στην περίπτωση του 5G όπως αποδείχτηκε, η πληθυσμιακή κάλυψη στην χώρα είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα με τον Chief Technology Officer της Cosmote Telekom, Γιώργο Τσώνη, να δηλώνει ότι φτάνει στο 99%, τον Μανώλη Γρηγοράκη, Chief Technology Officer της Nova και τον Νίκο Πλεύρη, διευθυντής του τομέα τομέα network cloud & connectivity Vodafone να επισημαίνουν ότι έχει φτάσει στο 95%.

Την ίδια στιγμή βέβαια από τους τρεις παρόχους μόνο η Cosmote Τelekom έχει προχωρήσει στην εμπορική διάθεση του 5G Stand Alone, με την Nova και την Vodafone να δηλώνουν ότι τεχνικά είναι έτοιμοι και η εμπορική αξιοποίηση επίκειται στις αρχές 2026.

Ήδη το 5G SA φτάνει σε πληθυσμιακή κάλυψη στο 75% ενώ η Cosmote Telekom έχει πιστοποίησει περισσότερες από 30 συσκευές της Apple και της Samsung. Σύμφωνα με τον ίδιο η εταιρεία ετοιμάζεται να προσφέρει και άλλες υπηρεσίες που αξιοποιούν τις δυνατότητες της συγκεκριμένης τεχνολογίας πέραν της σταθερής ασύρματης πρόσβασης (fixed wireless access) με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται πολύ σύντομα.«Στόχος μας μέσω του εκτεταμένου πλάνου επενδύσεων που δρομολογούμε για τα επόμενα έτη είναι να φτάσουμε το 100%, πολλαπλασιάζοντας και τα έργα που υλοποιούμε και τα οποία αξιοποιούν την προηγμένη τεχνολογία» επεσήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Τσώνης.

Από πλευράς του ο Μανώλης Γρηγοράκος, ανέφερε ότι η Nova είναι έτοιμη να παρέχει υπηρεσίες 5G SA, έχει ήδη προχωρήσει ένα σχετικό έργο για το πανεπιστήμιο Πατρών όπου χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία network slicing ενώ ένα αντίστοιχο έργο στο Θεαγένειο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης. Όπως εξήγησε υπάρχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον για σχετικές υλοποιήσεις και προϊόντος του χρόνου το 5G SA θα ξεδιπλώσει την δυναμική του. Όσο για την Nova εκτίμησε ότι θα προχωρήσει στην εμπορική αξιοποίηση της προηγμένης αυτή της γενιάς 5G στο τέλος του 2025 αρχές του 2026.

Πανομοιότυπο είναι και το χρονοδιάγραμμα της Vodafone σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Νίκος Πλεύρης, της Vodafone Ελλάδος. Η Vodafone βρίσκεται στα τελευταία στάδια ανάπτυξης του 5G και η εμπορική διάθεση του 5G SA αναμένεται στις αρχές του 2026, επεσήμανε τονίζοντας ότι η τεχνική ετοιμότητα διαφέρει από την εμπορική αξιοποίηση. Σύμφωνα με τον ίδιο η μεγαλύτερη πρόκληση για το μέλλον του 5G SA είναι να διαμορφωθούν οι υπηρεσίες που θα λειτουργήσουν πάνω σε αυτό, ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως.

Πρόοδος στο FTTH αλλά η υστέρηση συνεχίζεται

Και ενώ στο 5G αλλά και το 5G SA η χώρα διεκδικεί μία από τις καλύτερες θέσεις στην Ευρώπη(σ.σ. αν το χρονοδιάγραμμα υλοποιήθει θα είναι από τις πρώτες χώρες της ΕΕ που θα διατίθεται το 5G SA και από τους τρεις τηλεπικοινωνιακούς παρόχους) η περίπτωση των οπτικών ινών είναι διαφορετική. Σε αυτά τα δίκτυα, τα βήματα που γίνονται έχουν μεν ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ, με την Ελλάδα όμως να παραμένει πίσω σε απόλυτους αριθμούς καθώς ξεκινά από πολύ χαμηλότερη βάση.

Σύμφωνα με τα πλάνα των παροχών προκύπτει ότι μέσα στην επόμενη τριετία η χώρα θα έχει υπερκαλύψει τα 4,8 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν σήμερα το δίκτυο χαλκού, εμφανίζοντας μάλιστα πλεόνασμα σχετικών συνδέσεων εξαιτίας του over building που πραγματοποιούν κατά την ανάπτυξη του εν λόγω δικτύου οι πάροχοι.

Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα όμως η πληθυσμιακή κάλυψη παραμένει χαμηλή. Οι επενδύσεις βέβαια προχωρούν ενώ και οι νέοι παίκτες ενισχύουν βαθμιαία την εικόνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το στέλεχος του ΟΤΕ, η Cosmote Telekom στο τέλος Οκτωβρίου είχε 2 εκατομμύρια γραμμές FTTH (Fiber to the Home – οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι), αριθμός που αναμένεται να φτάσει τα 2,1 εκατ. στις αρχές του 2026 και τα 3 εκατ. έως το 2027.

Αντίστοιχα η Nova όπως επεσήμανε ο κ. Γρηγοράκος προχωράει στην επέκταση του FTTH, έχοντας καλύψει μέχρι σήμερα 750 χιλ. νοικοκυριά, με στόχο τις 850 χιλ. έως το τέλος του τρέχοντος έτους και το 1 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Στην περίπτωση της Vodafone σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη μέχρι σήμερα έχουν καλυφθεί 400 χιλ. και πλέον σπίτια και επιχειρήσεις από τις οποίες περνάει οπτική ίνα, αριθμός που αναμένεται να φτάσεις 850 χιλ. έως το 2027.

Στην περίπτωση των οπτικών ινών βέβαια ο ανταγωνισμός δεν περιορίζεται στους τρεις προαναφερθέντες παρόχους καθώς υπάρχει και η Inalan, το δίκτυο της οποίας αριθμεί σήμερα περί της 900 χιλ. homes passed σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. O πήχης στην εταιρεία που προσφέρει αμιγώς συνδέσεις internet τοποθετείται στα 2,4 εκατομμύρια έως το 2028, με στόχο να επεκταθεί και εκτός των δύο μεγαλύτερων πόλεων της χώρας.

Τα πλάνα της ΔΕΗ

Παράλληλα βέβαια, τα τελευταία δύο χρόνια, διογκώνεται και ένας ακόμα ισχυρός ανταγωνιστής, η FiberGrid, θυγατρική κατά 100% της Δ.Ε.Η. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο CEO της FiberGrid, Νίκος Πανόπουλος, η εταιρεία έχει σήμερα καταστήσει 13 δήμους ready for service με τον αριθμό των σπιτιών που είναι έτοιμα για οπτικές να φτάνει τις 600 χιλ. Στόχος είναι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 να προστεθούν ακόμα 26 δήμοι και ως το τέλος της χρονιάς η δυνατότητα σύνδεσης με οπτικές ίνες να φτάνει το 1 εκατ. νοικοκυριά κι επιχειρήσεις. ο τελικός στόχος είναι η κάλυψη 3 εκατ. γραμμών μέχρι το 2028.

Δεδομένου μάλιστα ότι στην περίπτωση της Fiber Grid μιλάμε για ένα υβριδικό δίκτυο που έχει και υπόγειες διαδρομές αλλά και υπέργειες οδεύσεις μέχρι το σπίτι, η ΔΕΗ έχει τη δυνατότητα να το αναπτύσσεται με μεγάλη ταχύτητα και μικρότερο κόστος. Να θυμίσουμε ότι η FiberGrid δεν ασχολείται με την εμπορική αξιοποίηση του δικτύου στην λιανική. H εταιρία εξειδικεύεται στην χονδρική με τον μεγαλύτερο πελάτη της να είναι σήμερα η ΔΕΗ – που προωθεί την λιανική – καθώς και άλλοι μικρότεροι πάροχοι ή και ΟΤΕ σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως εξήγησε ο κ. Πανόπουλος.

Το σύνθετο στοίχημα της αποχλακοποίησης

Στην περίπτωση των οπτικών ινών βέβαια η πρόκληση φαίνεται να έχει απομακρυνθεί από την κάλυψη και έχει μεταφερθεί στο ρυθμό υιοθέτησης της συγκεκριμένης τεχνολογίας από το κοινό, ο οποίος παραμένει στο 20%, πολύ μικρός σε σχέση με τις επενδύσεις που πραγματοποιεί ο κλάδος για να γίνει η χώρα Fiber ready.

«Υπάρχει μία κινητικότητα λόγω του Smart Readiness και του Gigabit Voucher αλλά η ζήτηση πρέπει να τονωθεί κι άλλο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γρηγοράκος της Nova. Πέρα από το κομμάτι της υιοθέτησης βέβαια μεγάλη πρόκληση αποτελεί και η αδειοδότηση σύμφωνα με τα σχελέχη των τηλεπικοινωνιών.

Στην πρόκληση της άνευρης, μέχρι στιγμής, ζήτησης θα μπορούσε να συμβάλλει και η αποχαλκοποίηση της χώρας, η οποία έχει ήδη τεθεί ως στόχος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ξεκινά να υλοποιείται με απόφαση της ΕΕΤΤ σε συγκεκριμένους δήμους της χώρας. «Η διαδικασία αποχαλκοποίησης θα ξεκινήσει σύντομα στον Δήμο Ωραιοκάστρου της Θεσσαλονίκης» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσώνης. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται τους πρώτους 6 μήνες θα πρέπει να σταματήσει η πώληση συνδέσεων χαλκού και μέσα στους επόμενους 36 μήνες να έχει ολοκληρωθεί η μετάβαση στο δίκτυο οπτικών ινών, όπως εξήγησε το στέλεχος της Cosmote Telekom.

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου είναι ωστόσο ένας από τους πρώτους που θα επιχειρηθεί η σταδιακή κατάργηση του χαλκού. Όπως ανέφερε από τον βήμα του ιδίου συνεδρίου ο κ. Κωνσταντίνος Μασσέλος, Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, μετά το Ωραιόκαστρο με 8,5 χιλιάδες συνδρομητές, εξετάζονται άλλοι 8 δήμοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για να κάνουν την μετάβαση. Σύμφωνα με τον ίδιο η μετάβαση γίνεται με συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας ώστε να διατηρηθεί απρόσκοπτη η εμπειρία του καταναλωτή.

Να θυμίσουμε ότι βάσει του χρονοδιαγράμματος της ΕΕ όπως καταγράφηκε σε περσινό white paper και αναμένεται να οριστικοποιηθεί με το Digital Networks Act που εκτιμάται ότι θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο, έως το 2028 θα πρέπει να έχει κλείσει το 80% του δικτύου χαλκού και το 2030 το 100%.

Σύμφωνα με τον κ. Μασσελο δε, για να γίνει πιο ομαλή η μετάβαση θα πρέπει να αυξηθεί ο ρυθμός υιοθέτηση της οπτικής ίνας ο οποίος, όπως διευκρινίστηκε, φτάνει σήμερα μόλις στο 20%.

«Η μεγάλη αυτή πρόκληση θα επιτευχθεί αν διασφαλίσουμε 2 παραμέτρους. Αφενός το νέο «προϊόν» (σ.σ. οι συνδέσεις οπτικών ινών) να προσφέρεται σε καλές τιμές – πεδίο στο οποίο σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΕΕΤΤ παρατηρείται βελτίωση τα τελευταία χρόνια κι αφετέρου αν λυθεί το κρίσιμο θέμα της καλωδίωσης των κτηρίων καθώς δεν θέλουμε να έχουμε homes passed αλλά homes connected» ανέφερε χαρακτηριστικά.