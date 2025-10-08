Το-βιβλίο-Στυλιανίδη-φέρνει-στον-ίδιο-χώρο-Μητσοτάκη,-Σαμαρά-και-Καραμανλή

Η επιδείνωση των καιρικών συνθηκών και το πιο βροχερό σκηνικό ενδείκνυνται για την ανάγνωση βιβλίων και ομολογουμένως η τρέχουσα εβδομάδα για το κυβερνών κόμμα έχει αρκετή…ανάγνωση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άλλωστε καλείται να παραστεί σε δύο βιβλία ανθρώπων της ευρύτερης παράταξης της ΝΔ, οι οποίοι όμως εκπροσωπούν δύο διαφορετικές πτέρυγες και πολιτικές φιλοσοφίες. Η αρχή γίνεται σήμερα με το βιβλίο του «καραμανλικού» βουλευτή Ροδόπης Ευριπίδη Στυλιανίδη που παρουσιάζεται στο Ωδείο και η συνέχεια θα δοθεί αύριο, στην Εθνική Πινακοθήκη, όπου παρουσιάζεται το βιβλίο του άλλοτε διευθυντή του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού Αλέξη Πατέλη.

Το βιβλίο που έχει επιμεληθεί ο κ. Στυλιανίδης με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου» θα είναι αφορμή για να συγκεντρωθεί απόψε στο Ωδείο Αθηνών η «όλη» ΝΔ. Και αυτό γιατί πέραν του πρωθυπουργού θα είναι παρόντες και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής. Θα είναι η πρώτη κοινή παρουσία των τριών μετά από σχεδόν έναν χρόνο και μια εκδήλωση στα ορεινά της Φιλοθέης, στο Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλής. Τότε η… αύρα του Εθνάρχη δεν «ένωσε», η αμηχανία κοβόταν με το μαχαίρι και λίγες εβδομάδες μετά ήρθε η διαγραφή Σαμαρά.

Οι χειραψίες και η χωροταξία

Έκτοτε τα πράγματα έχουν αλλάξει, υπό την έννοια ότι το Μέγαρο Μαξίμου κάνει διαρκή νεύματα προς τη μεριά των πρώην πρωθυπουργών. «Προφανώς και κανένας μας δεν είναι αρνητικός στο να επιστρέψει ένας πρόεδρός μας», είπε μόλις προχθές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος στον κ. Σαμαρά. Η αμηχανία και σήμερα όμως αναμένεται να είναι δεδομένη και άπαντες περιμένουν να δουν αν θα γίνει μια χειραψία του κ. Μητσοτάκη με τους κ. Καραμανλή και Σαμαρά. Όπως και τι θα γίνει, εφόσον ο κ. Μητσοτάκης πάρει σύντομα τον λόγο. Σημειωτέον, παρούσα θα είναι η «όλη» ΝΔ, πιθανότατα και ο Νίκος Δένδιας που συζητήθηκε πολύ τις προηγούμενες μέρες.

Βεβαίως, ο κ. Μητσοτάκης και οι πρώην πρωθυπουργοί χωροταξικά θα είναι…μακριά και αγαπημένοι, με αρκετούς «κυανόκρανους» ενδιάμεσα. Χώρια που οι λόγοι που οδήγησαν στο διαζύγιο δεν έχουν καμφθεί, ούτε ο κ. Μητσοτάκης είναι έτοιμος να κάνει παραχωρήσεις που ο κ. Σαμαράς ενδεχομένως να ζητά. Βεβαίως, προ ημερών σε συνέντευξή του (Alpha 9.89) εμφανίστηκε πιο συγκαταβατικός. “Ο χρόνος πιστεύω ότι θεραπεύει και αμβλύνει και τις γωνίες. Όσο λιγότερο μιλούμε για αυτό, τόσο λιγότερο δύσκολη καθίσταται η επαναπροσέγγιση, την οποία προσωπικά όπως σας είπα, θα την επιθυμούσα”, ανέφερε.

Το…προφανές της πολιτικής σταθερότητας

Σε αυτό το περιβάλλον εσωτερικής κινητικότητας και εντός της ΝΔ-πέραν του πολιτικού συστήματος εν γένει- δεν πέρασε απαρατήρητος χθες ο δυναμικός τόνος, με τον οποίον ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο ζητούμενο της πολιτικής σταθερότητας από τη γενική συνέλευση του ΣΕΒ, μετά τα κολακευτικά σχόλια που είχε νωρίτερα κάνει ο Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης Γιόαχιμ Νάγκελ για την πορεία της Ελλάδας.

«Είναι δυσάρεστο να έρχονται σημαίνοντες άνθρωποι από το εξωτερικό να μας θυμίζουν τα προφανή που εμείς πολλές φορές δυσκολευόμαστε μέσα στην τοξικότητα της πολιτικής σύγκρουσης να αναγνωρίσουμε», είπε με νόημα ο κ. Μητσοτάκης. «Δεν υπάρχει οικονομική προοπτική χωρίς πολιτική σταθερότητα, επενδύσεις δίχως σταθερό περιβάλλον», είπε ο κ. Μητσοτάκης, επικαλούμενος μάλιστα το παράδειγμα της Γαλλίας και τις σύνθετες γεωπολιτικές προκλήσεις.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι είναι εθνικό χρέος να μην ζήσει η χώρα ξανά τις περιπέτειες των πρόσφατων ετών και προσέθεσε ότι μόνο οι ισχυρές κυβερνήσεις εγγυώνται ότι οι αλλαγές για να διατηρηθεί μια οικονομία σε τροχιά ευημερίας θα υλοποιηθούν. Ξόρκισε, σε αυτό το πλαίσιο, κάθε «πολιτικό πειραματισμό» και την «υποταγή στον λαϊκισμό», περιγράφοντας εκ των πραγμάτων τους αντιπάλους της ΝΔ, αλλά και την ως τώρα ανυπαρξία μιας συγκροτημένης εναλλακτικής πρότασης.