Τσουκαλάς-για-Πάνο-Ρούτσι:-Η-κυβέρνηση προσπαθούσε-να-παρέμβει-στη-Δικαιοσύνη

«Η εκτίμησή μου είναι ότι η κυβέρνηση με αυτά που έβγαινε και ανέφερε με σκληρές δηλώσεις, είτε από τον πρωθυπουργό είτε από τον κ. Γεωργιάδη, προσπαθούσε να διαμορφώσει ένα κλίμα με σκοπό να παρέμβει στη Δικαιοσύνη. Ευτυχώς απέτυχε», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς σχετικά με την αποδοχή του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι, μιλώντας στην ΕΡΤnews.

Σχολίασε ότι «ο πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη έλεγε, περίπου, ότι αν γίνει δεκτό το αίτημα του κ. Ρούτσι θα καθυστερήσει πάρα πολύ η δίκη. Τελικά το αίτημα έγινε δεκτό και η δίκη θα ξεκινήσει άμεσα».

Μιλώντας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις εργασίες της Εξεταστικής επιτροπής ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «ψευδολογούσε στην περίπτωση του κ. Μπουνάκη», σχολιάζοντας ότι του έκανε εντύπωση καθώς «με τη δήλωσή της στην ουσία έστρεψε τα βέλη στην ΑΑΔΕ». «Είπε ότι τον κατηγορεί επειδή έκανε μία δήλωση – που είχε περάσει ΟΣΔΕ και εφορία. Αναφέρομαι μάλιστα εγώ και λέω, μα ήδη από το 2020 την αρμοδιότητα ελέγχου της νόμιμης κατοχής των αγροτεμαχίων την είχε η ΑΑΔΕ, όπως υποστήριζε ο κ. Βορίδης σε απάντηση του σε κοινοβουλευτική ερώτηση το 2020», συνέχισε, προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση έβαλε αυτογκόλ». «Αναρωτιέμαι πώς γίνεται η κυβέρνηση να λέει ότι οι μάρτυρες τα λένε όλα όμορφα για αυτήν όταν ο ένας πρόεδρος δεν ξέρει ποιος είναι ο Μάκης και ο άλλος παραδέχεται ότι δέχτηκε πιέσεις για τη γυναίκα του ”Φραπέ”», σχολίασε. Σχετικά με τις εξελίξεις μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι ένα πιθανό κόμμα Τσίπρα «δεν ξέρουμε πού θα απευθύνεται, τι χαρακτηριστικά θα έχει, τι δομή θα έχει, τι πολιτικό προσωπικό θα έχει και αν θα γίνει». Σημείωσε ότι «για το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στη στρατηγική μας, εμείς έχουμε αντίπαλο τη ΝΔ. Αυτός είναι ο αντίπαλός μας και έχουμε σκοπό να είμαστε πρώτο κόμμα για να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή». Προσέθεσε ότι ο κ. Τσίπρας έχει κριθεί από τον λαό και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και «δεν μπορεί, κατά τη γνώμη μου, να μιλάμε για το μέλλον και τις λύσεις να της δώσει το παρελθόν».

Υποστήριξε ότι «η ψήφος στον ΠΑΣΟΚ είναι εκείνη που ανησυχεί τη ΝΔ, η ψήφος στον Νίκο Ανδρουλάκη και σε ένα πολιτικό σχέδιο γύρω από το οποίο μπορούν να συσπειρωθούν ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις» και πως το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα αναμετρηθεί «με τη σημερινή εικόνα κοινωνικής χρεοκοπίας και ηθικής αποσάθρωσης που έχει φέρει η ΝΔ και εκμαυλίζει συνειδήσεις και αλλοιώνει την πραγματικότητα». «Σε αντίθετη περίπτωση, όπως διευκρίνισε, η χώρα θα χάσει άλλη μία ευκαιρία» είπε.

Σχολίασε ότι «τα θέματα που αφορούν τον κόσμο είναι η διαφθορά, τι θα κάνει με το χρέος του και τι θα κάνει με το μισθό του και όταν συζητήσουμε αυτά, θα δούμε και τη βελόνα να τρέχει γρήγορα». «Ήδη η βελόνα έχει μετακινηθεί», είπε, προσθέτοντας ότι «δεν πρέπει η χώρα να χάσει άλλη ευκαιρία. Δεν πρέπει να έχουμε μια τρίτη τετραετία Μητσοτάκη, όπου σπαταλά δυνατότητες της χώρας. Γι’ αυτό και προφανώς βλέπουμε ότι η ΝΔ προσπαθεί να βρει πολιτικά σκιάχτρα ώστε να διαιωνίσει μια κυριαρχία εκλογική, την οποία ξέρει ότι πλέον δεν μπορεί να έχει διότι η κοινωνία έτσι γυρίζει την πλάτη».

Ο κ. Τσουκαλάς έφερε ως παράδειγμα αυτής της κατάστασης που περιέγραψε, «την κακή διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης» και το εργασιακό νομοσχέδιο με το οποίο η κυβέρνηση «προωθεί το μοντέλο της χαμηλής παραγωγικότητας, της φθηνής απασχόλησης και της απόλυτης ευελιξίας που μειώνει δικαιώματα εργαζομένων». «Σε αυτό εμείς ερχόμαστε και αντιπαραθέτουμε τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, την κλαδική ρύθμιση των θεμάτων των ωραρίων, την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και την αύξηση των μισθών», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι «η ΝΔ προτιμάει αντιπάλους, στους οποίους θα μπορεί εύκολα να συσπειρώσει το κοινό της», ενώ «εμείς προτείναμε μία άλλη πολιτική σε πολλούς τομείς». Στο ζήτημα της στέγασης, αναφέρθηκε σε έρευνα της ιστοσελίδας Spitogatos κατά την οποία οι τιμές αγοράς των ακινήτων έχουν αυξηθεί από πέρυσι κατά 10% και των ενοικίων κατά 7,2%, για να τονίσει ότι «άρα η κυβέρνηση, που διατυμπανίζει ότι παίρνει μέτρα, έχει αποτύχει».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

