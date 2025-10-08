Χουάνγκ (Nvidia): Είμαι έκπληκτος που η AMD προσέφερε το 10% της – «Έξυπνο» deal για OpenAI

Η μετοχή της AMD έχει εκτοξευθεί από την ανακοίνωση και σημείωσε άνοδο 5% την Τετάρτη, επιδιδόμενη σε ράλι 35% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα.

Έκπληκτος δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Γένσεν Χουάνγκ που η Advanced Micro Devices προσέφερε το 10% της στην OpenAI. «Είναι ευφάνταστο, είναι μοναδικό και εκπληκτικό, δεδομένου ότι ήταν τόσο ενθουσιασμένοι με το προϊόν επόμενης γενιάς τους. Είμαι έκπληκτος που έδωσαν το 10% της εταιρείας πριν καν την κατασκευάσουν. Και ούτως ή άλλως, είναι έξυπνο, υποθέτω» τόνισε μιλώντας στο CNBC.

Η μετοχή της AMD έχει εκτοξευθεί από την ανακοίνωση και σημείωσε άνοδο 5% την Τετάρτη, επιδιδόμενη σε ράλι 35% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα. Το deal αμφισβητεί την κυριαρχία της Nvidia στη βιομηχανία των ΑΙ τσιπ, μια αγορά όπου η AMD έχει επιδιώξει να καλύψει τη διαφορά, παράλληλα με τους παρόχους cloud που αναπτύσσουν τους δικούς τους ημιαγωγούς.

Η Nvidia στα τέλη του περασμένου μήνα ανακοίνωσε ότι σχεδίαζε να επενδύσει έως και 100 δισ. δολάρια στην OpenAI την επόμενη δεκαετία. Η OpenAI συμφώνησε να κατασκευάσει και να αναπτύξει συστήματα Nvidia που απαιτούν 10 γιγαβάτ ισχύος, κάτι που ο Χουάνγκ εκτίμησε πως στην πραγματικότητα ισούται με 4 έως 5 εκατ. μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU).

Η επένδυση είναι «πολύ διαφορετική» από τη συμφωνία της OpenAI με την AMD, καθώς επιτρέπει στην Nvidia να πουλάει απευθείας στην δημιουργό του ChatGPT, σημείωσε ενώ συμπλήρωσε πως η επένδυση της Nvidia στην OpenAI έχει υπογραμμίσει τις ανησυχίες σχετικά με την «κυκλική φύση» ορισμένων συμφωνιών υποδομής τεχνητής νοημοσύνης. Ερωτηθείς για το πώς η OpenAI θα χρηματοδοτήσει τη συμφωνία με την Nvidia, απάντησε: «Δεν έχουν ακόμα τα χρήματα».

«Θα πρέπει να συγκεντρώσουν αυτά τα χρήματα, πρώτα απ’ όλα, μέσω των εσόδων τους, τα οποία αυξάνονται εκθετικά, είτε με ίδια κεφάλαια είτε με χρέη. Μας έδωσαν την ευκαιρία να επενδύσουμε μαζί με άλλους επενδυτές όταν έρθει η ώρα» υπογράμμισε ενώ πρόσθεσε ότι, αφού η Nvidia είχε επενδύσει προηγουμένως στην OpenAI, «η μόνη μου λύπη είναι που δεν επενδύσαμε περισσότερα».