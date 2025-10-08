Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Wednesday, October 8

    Χωρίς φρένα: Ακόμη ένα ορόσημο για τον χρυσό – Για πρώτη φορά πάνω 4.000 δολάρια

    Οικονομία
    Χωρίς-φρένα:-Ακόμη-ένα-ορόσημο-για-τον-χρυσό-–-Για-πρώτη-φορά-πάνω-4.000-δολάρια
    Χωρίς φρένα: Ακόμη ένα ορόσημο για τον χρυσό – Για πρώτη φορά πάνω 4.000 δολάρια

    Με σπασμένα τα φρένα συνεχίζεται το ράλι της τιμής του χρυσού, η οποία έσπασε για πρώτη φορά το φράγμα των 4.000 δολαρίων/ουγγιά (31,1 γραμμάρια).

    Ο χρυσός τα τελευταιά χρόνια θεωρείται αξία-καταφύγιο στις χρηματαγορές, με φόντο τη συνεχιζόμενη δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ και την πολιτική κρίση στη Γαλλία.

    Το πολύτιμο μέταλλο έφθασε τις 4.001,11 δολάρια ανά ουγγιά στις 05:00 (ώρα Ελλάδας), κατά την έναρξη των συναλλαγών στις αγορές της Ασίας. Στο COMEX, το χρηματιστήριο πρώτων υλών της Νέας Υόρκης, η ουγγιά χρυσού προς παράδοση τον Δεκέμβριο ξεπέρασε τις 4.000 δολάρια ήδη χθες.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com