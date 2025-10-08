alpha-bank:-Κατανέμει-137.322-μετοχές-σε-36-δικαιούχους-στο-πλαίσιο-του-stock-options-plan

Οι νέες μετοχές, συνολικής αξίας 39.823,38 ευρώ, κατανέμονται σε 36 δικαιούχους-εργαζόμενους και στελέχη της Τράπεζας και των συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.

Ολοκληρώθηκε η αντίστροφη συγχώνευση με την Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών από την Alpha Bank, η οποία προχωρά σε έκδοση 137.322 νέων μετοχών, αξίας 0,29 η καθεμία, στο πλαίσιο του προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών (stock options plan).

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, οι νέες μετοχές, συνολικής αξίας 39.823,38 ευρώ, κατανέμονται σε 36 δικαιούχους-εργαζόμενους και στελέχη της Τράπεζας και των συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.

Κατόπιν της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, το μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank ανέρχεται πλέον σε 671.425.793,82 ευρώ, διαιρούμενο σε 2.315.261.358 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,29 ευρώ η καθεμία.

Οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά την έγκριση της εισαγωγής τους από το Χ.Α. Οι μετοχές αυτές θα καταχωριστούν στα αρχεία του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και στις μερίδες και στους λογαριασμούς που τηρούν οι ανωτέρω δικαιούχοι στο σύστημα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Χ.Α., όπως προβλέπει ο νόμος.

Η Τράπεζα θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ακριβή ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

Υπενθυμίζεται ότι στις 11.6.2025 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 5399516 από τη Διεύθυνση Εταιρειών, Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ του Υπουργείου Ανάπτυξης, η από 21.5.2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της Τράπεζας με την οποία εγκρίθηκε, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της Αντίστροφης Συγχώνευσης, η θέσπιση και η εφαρμογή του Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών, όπως είχε αρχικά εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Απορροφώμενης Εταιρείας με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2020.

Ο σκοπός του Προγράμματος, από την αρχική θέσπισή του, είναι να παράσχει ένα μέσο πληρωμής του τμήματος των μεταβλητών αποδοχών που είναι καταβλητέες σε μέσα (σε είδος) στους Δικαιούχους, ευθυγραμμίζοντας παράλληλα τα κίνητρα των Δικαιούχων με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Τράπεζας και του Ομίλου της. Οι συμμετέχοντες αποκτούν άμεσο μετοχικό ενδιαφέρον για την Τράπεζα και συνδέουν την απόδοσή τους με τη μελλοντική απόδοση της Τράπεζας και του Ομίλου της εν γένει, έτσι όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στην αύξηση της μετοχικής αξίας της Τράπεζας. Σε εφαρμογή του Προγράμματος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώμενης Εταιρείας με τις αποφάσεις του με ημερομηνίες 30.12.2020,16.12.2021, 21.7.2022 και 15.12.2022 ενέκρινε και τροποποίησε αντίστοιχα τον Κανονισμό του Προγράμματος.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώμενης Εταιρείας, όπως αναφέρεται στη σχετική από 22.7.2022 ανακοίνωσή της, κατά τη συνεδρίασή του στις 21.7.2022 προέβη στη χορήγηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών σε Δικαιούχους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Παροχής Κινήτρου Απόδοσης (Performance Incentive Program ‒ PIP) για τη χρήση 2021. Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Παροχής Κινήτρων Απόδοσης για τη χρήση 2021 κατά την Περίοδο Άσκησης των

χορηγηθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών και ειδικότερα κατά το χρονικό διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 2025 έως 15 Σεπτεμβρίου 2025, 36 Δικαιούχοι άσκησαν τα Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών και κατέθεσαν με τον αρμόζοντα τρόπο και εμπρόθεσμα το σχετικό ποσό στον επ’ ονόματι της Τράπεζας τηρούμενο ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.