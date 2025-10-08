Aria Hotels: Διπλή διάκριση στα Condé Nast Traveler US Readers’ Choice Awards

Διεθνής αναγνώριση για την Aria Hotels, ελληνική θυγατρική του Ομίλου Libra, καθώς δύο από τα εμβληματικά της ξενοδοχεία, το Alcanea Boutique Hotel στα Χανιά και το The Windmill στην Κίμωλο, διακρίθηκαν στα Condé Nast Traveler US – Readers’ Choice Awards 2025, κατακτώντας υψηλές θέσεις στη λίστα με τα δέκα καλύτερα ελληνικά ξενοδοχεία στον κόσμο.

Στην κατηγορία των Top 10 Ξενοδοχείων στην Ελλάδα, το Alcanea Boutique Hotel κατέλαβε τη 2η θέση, ενώ το The Windmill αναδείχθηκε στην 3η θέση, επιβεβαιώνοντας την αφοσίωση της Aria Hotels στην αυθεντική φιλοξενία και στη δημιουργία ανεξίτηλων στη μνήμη εμπειριών μέσα από τα ιδιαίτερης φυσιογνωμίας ξενοδοχεία της αλλά και την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρει, επισημαίνει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

«Το Alcanea Boutique Hotel, ένα από τα ιστορικότερα κτίρια στο παλιό λιμάνι των Χανίων, συνδυάζει την αυθεντικότητα του παρελθόντος με τον εκλεπτυσμένο σχεδιασμό και τις σύγχρονες ανέσεις. Η προσεγμένη αρχιτεκτονική ανακαίνιση, οι γραφικές αυλές με θέα στο ενετικό λιμάνι, η αίσθηση οικειότητας και η προσωποποιημένη φιλοξενία συνθέτουν μια εμπειρία που αποπνέει αυθεντικότητα και γαλήνη, στοιχεία που αδιαμφισβήτητα καταφέρνουν να το αναδείξουν ανάμεσα στα κορυφαία ελληνικά ξενοδοχεία στον κόσμο», τονίζεται.

«Αντίστοιχα, το The Windmill, ο εμβληματικός ανεμόμυλος του 19ου αιώνα στην Κίμωλο, ξεχωρίζει για τη μοναδική ιστορική του αξία και την προνομιακή του τοποθεσία. Χτισμένος το 1852, ο παραδοσιακός ανεμόμυλος έχει ανακαινιστεί με εξαιρετική φροντίδα, διατηρώντας αναλλοίωτη την αρχιτεκτονική του αυθεντικότητα και μεταμορφώνοντάς τον σε ένα κομψό, ατμοσφαιρικό ξενοδοχείο. Η μαγευτική θέα στο Αιγαίο και η επιμέλεια σε κάθε λεπτομέρεια συνθέτουν μια εμπειρία φιλοξενίας που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στην παράδοση και τη διακριτική πολυτέλεια. Η πλούσια ιστορία του και ο τρόπος με τον οποίο γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν αποτελούν τα στοιχεία που το καθιστούν πραγματικά μοναδικό και άξιο υψηλών διακρίσεων», σύμφωνα με την εταιρεία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Aria Hotels, Μάκης Πανταζάτος, δήλωσε:

«Η διάκριση στα Condé Nast Traveler US – Readers’ Choice Awards 2025 αποτελεί σπουδαία τιμή για την Aria Hotels και σημαντική αναγνώριση της συνεχούς προσπάθειας της ομάδας μας να ξεχωρίζει στον χώρο της φιλοξενίας. Το Alcanea Boutique Hotel και το The Windmill εκφράζουν με τον καλύτερο τρόπο τη στρατηγική μας δέσμευση να προσφέρουμε αυθεντικές εμπειρίες υψηλού επιπέδου, αναδεικνύοντας την ελληνική παράδοση, την ιστορία και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε προορισμού σε διεθνές επίπεδο».

Τα Condé Nast Traveler US – Readers’ Choice Awards 2025 συγκέντρωσαν περισσότερες από 757.000 απαντήσεις παγκοσμίως, οι οποίοι αξιολόγησαν τις ταξιδιωτικές τους εμπειρίες σε όλο τον κόσμο, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για τους προορισμούς που ανυπομονούν να επισκεφθούν ξανά. Τα βραβεία Readers’ Choice, ως οι μακροβιότερες και πλέον έγκριτες διακρίσεις της ταξιδιωτικής βιομηχανίας από τους αναγνώστες, αποτελούν σύμβολο και ανώτατη αναγνώριση της αριστείας στον χώρο του τουρισμού.

Η πλήρης λίστα των νικητών, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται και τα διακεκριμένα ξενοδοχεία της Aria Hotels, είναι διαθέσιμη εδώ.