bank-of-america:-Ενδείξεις-επιβράδυνσης-της-απασχόλησης-στις-ΗΠΑ

Καθώς η δημοσίευση των επίσημων στοιχείων του BLS έχει ανασταλεί λόγω του shutdown, η Bank of America στηρίζεται σε εσωτερικά δεδομένα της τράπεζας και διαπιστώνει ότι ο ρυθμός αύξησης των μισθοδοτούμενων εργαζομένων παρουσίασε νέα κάμψη τον Σεπτέμβριο.

Τα τελευταία στοιχεία της Bank of America δείχνουν ότι η ανάπτυξη της απασχόλησης στις Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισε να επιβραδύνεται τον Σεπτέμβριο, ενώ παράλληλα καταγράφεται αύξηση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας.

Καθώς η δημοσίευση των επίσημων στοιχείων του BLS έχει ανασταλεί λόγω του shutdown, η Bank of America στηρίζεται σε εσωτερικά δεδομένα της τράπεζας και διαπιστώνει ότι ο ρυθμός αύξησης των μισθοδοτούμενων εργαζομένων παρουσίασε νέα κάμψη τον Σεπτέμβριο.

Η Bank of America βασίζει την ανάλυσή της στις μεταβολές του αριθμού των λογαριασμών πελατών που λαμβάνουν μισθό, μια ένδειξη που αντικατοπτρίζει τη δυναμική της αγοράς εργασίας. Παρότι τα στοιχεία αυτά μπορεί να εμφανίζουν διακυμάνσεις λόγω εποχικότητας, η κινητή μέση τριμήνου δείχνει μια σαφή τάση επιβράδυνσης στην αύξηση των μισθών.

Ανισότητες στους ρυθμούς αύξησης των αποδοχών

Η εικόνα γύρω από την εξέλιξη των μισθών εμφανίζεται πιο πολύπλοκη. Σύμφωνα με την ανάλυση της Bank of America, τα στοιχεία για την καθαρή μισθολογική ανάπτυξη μετά φόρων δείχνουν πως τα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα είδαν μικρότερη αύξηση στις αποδοχές τους σε σχέση με τα μεσαία και υψηλά εισοδηματικά στρώματα. Ωστόσο, σε γενικό επίπεδο δεν παρατηρείται ουσιαστική επιβράδυνση στους συνολικούς ρυθμούς αύξησης των μισθών.

Τα στοιχεία της Bank of America υποδηλώνουν ότι, ενώ η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ εξακολουθεί να διατηρεί ανθεκτικότητα, η δυναμική της απασχόλησης δείχνει σαφή σημάδια κόπωσης. Παράλληλα, η ανισότητα στους ρυθμούς αύξησης των μισθών εντείνεται, με τα χαμηλότερα εισοδήματα να μένουν πίσω σε σχέση με τα υπόλοιπα.