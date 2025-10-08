Bloomberg: Νέες εμπορικές απαιτήσεις Τραμπ από ΕΕ – Θέτουν σε κίνδυνο το deal για δασμούς

Σε ποιους τομείς κρύβεται ο κίνδυνος νέας ανάφλεξης. Σε κίνδυνο η δασμολογική συμφωνία μετά τα νέα μαξιμαλιστικά αμερικανικά αιτήματα, αναφέρουν πηγές των Βρυξελλών.

Οι ΗΠΑ απέστειλαν στην ΕΕ μια νέα πρόταση για «αμοιβαίο, δίκαιο και ισορροπημένο εμπόριο» με Ευρωπαίους αξιωματούχους να εκτιμούν ότι οι αμερικανικές αξιώσεις είναι μαξιμαλιστικές και υπερβολικές, με σημαντικές παραχωρήσεις ενώ απειλούν να υπονομεύσουν τη συμφωνία που απέτρεψε τη δασμολογική «σύγκρουση» ανάμεσα στη Γηραιά Ήπειρο και τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το -, οι «27» αναμένεται να ενημερωθούν αναλυτικά για τις συνομιλίες μέσα στην εβδομάδα.

Οι νέες απαιτήσεις προκύπτουν καθώς οι δύο πλευρές προετοιμάζονται να διαπραγματευτούν τα επόμενα βήματα του εμπορικού deal του καλοκαιριού, που όρισε δασμούς 15% στα περισσότερα προϊόντα της ΕΕ που εισέρχονται στις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ ψάχνουν μια ευκαιρία να συζητήσουν για τη νομοθεσία της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών και τεχνολογικών κανόνων, καθώς και των κανονισμών εταιρικής συμμόρφωσης και κλιματικής αλλαγής.

Η ΕΕ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η διατήρηση της ρυθμιστικής αυτονομίας αποτελεί κόκκινη γραμμή, αλλά ότι θα διαβουλεύεται με τις ΗΠΑ για κάθε θέμα. «Επί του παρόντος, επικεντρωνόμαστε στην πιστή εφαρμογή της κοινής δήλωσης ΕΕ-ΗΠΑ, η οποία είναι απαραίτητη για τη διατήρηση του απαράμιλλου διατλαντικού εμπορίου μας, την προστασία των επιχειρήσεων και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Η δήλωση αποτελεί τη βάση μας για κοινή στρατηγική συνεργασία», τόνισε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Όλοφ Γκιλ..

Και οι δύο πλευρές έχουν λάβει αρκετά μέτρα για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας τους τελευταίους μήνες. Η κυβέρνηση Τραμπ επιβεβαίωσε ότι τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα επωφελούνται από τον συντελεστή 15% αντί για τον υψηλότερο τομεακό δασμό 25% που επιβάλλει σε άλλους. Οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων αναμένεται να τύχουν της ίδιας μεταχείρισης.

Σε αντάλλαγμα, η ΕΕ έχει παρουσιάσει νομοθεσία για τη μείωση των δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα και σε ορισμένες μη ευαίσθητες γεωργικές εξαγωγές. Η κίνηση αυτή χρειάζεται την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο πρέπει επίσης να εγκρίνει εν συνόλω την εμπορική συμφωνία. Ωστόσο, οι συζητήσεις για τη μείωση των αμερικανικών δασμών 50% στον χάλυβα και το αλουμίνιο έχουν σημειώσει μικρή πρόοδο.

Η ΕΕ ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι σχεδιάζει να εισαγάγει τον ίδιο συντελεστή στις εισαγωγές χάλυβα από το εξωτερικό πάνω από μια συγκεκριμένη ποσόστωση. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι η Ουάσιγκτον προετοιμάζει νέους δασμούς σε τομείς όπως ιατρικές συσκευές και τεχνολογίες, ενώ επεκτείνει παράλληλα τη λίστα προϊόντων χάλυβα και αλουμινίου που καλύπτονται από το υψηλό τιμολόγιο. Κατά τις ίδιες πηγές, οι κινήσεις αυτές αποδυναμώνουν τη σταθερότητα που υποσχόταν η συμφωνία.

«Το βασικό μας επιχείρημα προς τη βιομηχανία και την κοινή γνώμη είναι η σταθερότητα», σημείωσε ο Επίτροπος Βιομηχανίας της ΕΕ, Στεφάν Σεζουρνέ, υπογραμμίζοντας ότι «αν αυτή χαθεί, δύσκολα θα μπορεί κανείς να υποστηρίξει πως πρόκειται για μια καλή συμφωνία». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ζητήσει πολιτική καθοδήγηση από τα κράτη-μέλη για το πώς να αντιμετωπίσει τις νέες αμερικανικές αξιώσεις και πώς θα προχωρήσουν οι επόμενοι γύροι των διαπραγματεύσεων.