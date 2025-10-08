cavino:-Πώς-έφτασε-στην-κορυφή-του-εγχώριου-οινικού-χάρτη

Τι δείχνουν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το 2024.

Στην ενίσχυση της παραγωγικής της ικανότητας, την επέκταση του δικτύου διανομής και την προώθηση του οινοτουρισμού επικεντρώνεται η Οινοποιία – Ποτοποιία Αιγίου, συμφερόντων των αδελφών Γιάννη και Θεόδωρου Αναστασίου, διεκδικώντας ακόμη μεγαλύτερα μερίδια αγοράς στον εγχώριο και διεθνή οινικό χάρτη.

Γνωστή με την εμπορική ονομασία Cavino, η εταιρεία στοχεύει στην περαιτέρω ενδυνάμωση της εμπορικής της παρουσίας και στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητάς της στην ελληνική και διεθνή αγορά. Στην εγχώρια δε αγορά βρίσκεται, από πλευράς κύκλου εργασιών, στην πρώτη θέση, με ετήσιες πωλήσεις που κυμαίνονται στα 35 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις των 10 εκατ. ευρώ

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της Cavino που καταχωρήθηκαν πρόσφατα στο ΓΕΜΗ, από το 2019 έως και το 2024 η εταιρεία υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο επενδυτικό πρόγραμμα συνολικής αξίας 10 εκατ. ευρώ, μέσα από το οποίο ενίσχυσε τη θέση της στην ελληνική και διεθνή οινοπαραγωγή.

Κύριοι άξονες του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου ήταν οι εξής:

– Εκσυγχρονισμός υποδομών και ενίσχυση παραγωγικής ικανότητας: Ολοκλήρωση επενδυτικού προγράμματος ύψους 4,5 εκατ. ευρώ το 2024, με έμφαση στην αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού και των υποδομών παραγωγής. Επιπλέον επένδυση 1 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του ποτοποιείου και αποσταγματοποιείου.

– Βιώσιμη ανάπτυξη και ενεργειακή αποδοτικότητα: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 1 MW και ενεργειακή αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενισχύοντας την ενεργειακή αυτονομία. Εγκατάσταση προηγμένης μονάδας βιολογικού καθαρισμού, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και τη συμμόρφωση με περιβαλλοντικές προδιαγραφές.

– Ανάδειξη του Κτήματος Μεγάλου Σπηλαίου: Στοχευμένη επένδυση στην ανάδειξη του κτήματος Μεγάλου Σπηλαίου, ενισχύοντας την τουριστική και οινική αξία της περιοχής.

– Επέκταση Δικτύου Παραγωγής: Απόκτηση του Κτήματος Νεμείον στην καρδιά της Νεμέας, μιας περιοχής με ιστορική παράδοση στην παραγωγή οίνων Αγιωργίτικου. Το Κτήμα Νεμείον, με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του και την εξαιρετική του τοποθεσία, ενισχύει τη στρατηγική ανάπτυξης της Cavino, επιτρέποντας την παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας και την ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική και διεθνή αγορά.

– Στρατηγική απορρόφηση δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας, αξιοποιώντας πλήρως την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας, την ανάπτυξη νέου οινοποιείου υψηλών προδιαγραφών και τη διεύρυνση της εμπορικής παρουσίας της Cavino στην ελληνική αγορά.

– Ενίσχυση εμπορικής παρουσίας: Στρατηγική συνεργασία με τη Santo Wines, ενισχύοντας την εμπορική παρουσία της εταιρείας στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Αύξηση τζίρου κατά 8% και ενίσχυση κερδών κατά 36%

Όπως προκύπτει από την οικονομική έκθεση, στη χρήση 2024 ο συνολικός κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στο ποσό των 35.177.924 ευρώ έναντι ποσού ύψους 32.560.031 ευρώ το 2023, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8%.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδος ύψους 3.470.438 ευρώ έναντι 2.562.028 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρεωστικών τόκων και αποσβέσεων (EBIΤDA) διαμορφώθηκαν σε κέρδος ύψους 5.117.752 ευρώ έναντι κέρδους 4.055.333 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26%.

Τέλος, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2.672.759 ευρώ στην τρέχουσα χρήση έναντι 1.960.712 ευρώ στην προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση 36%.

Για την εταιρεία, δε, κατά το έτος 2024 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε ποσό ύψους 36.068.952 ευρώ από 33.731.624 ευρώ το 2023, εκ των οποίων τα 20.995.057 ευρώ αντιπροσωπεύουν εξαγωγές των προϊόντων σε χώρες κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι ποσοστό 58% επί του συνόλου των πωλήσεων (από 64% το 2023). Το υπόλοιπο 42% (από 36% το 2023) των πωλήσεων πραγματοποιήθηκε στην εγχώρια αγορά.

«Η πορεία του ομίλου και της εταιρείας κρίνεται σταθερή και στρατηγικά ενισχυμένη για το τρέχον έτος, αντανακλώντας την αποτελεσματική διαχείριση των επενδύσεων και των στρατηγικών κινήσεων που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Η διοίκηση εστιάζει στην περαιτέρω ανάπτυξη της δυναμικής του ομίλου, μέσω της αύξησης των εσόδων, της βελτιστοποίησης της παραγωγικής αποδοτικότητας και της μείωσης λειτουργικών και μη επαναλαμβανόμενων εξόδων. Η ολοκλήρωση σημαντικών επενδύσεων σε υποδομές, μηχανολογικό εξοπλισμό, ενεργειακή αναβάθμιση και μονάδες βιώσιμης παραγωγής, σε συνδυασμό με την απόκτηση και ενσωμάτωση των θυγατρικών Ελληνικό Τσίπουρο, Μπαμπατζίμ και Ορεινοί Αμπελώνες, καθώς και η στρατηγική ενσωμάτωση του Κτήματος Νεμείον και της επιχειρησιακής μονάδας στην Αχαΐα, καθιστούν τον όμιλο πιο ισχυρό, ευέλικτο και ανταγωνιστικό», τονίζεται χαρακτηριστικά στην οικονομική έκθεση.

«Οι παραπάνω κινήσεις διαμορφώνουν τις συνθήκες για ακόμη μεγαλύτερες στρατηγικές πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την ικανότητα της Cavino να εκμεταλλεύεται ευκαιρίες ανάπτυξης, να ενισχύει τη διεθνή και εθνική της παρουσία και να καθορίζει δυναμικά την πορεία της ελληνικής οινοποιίας», σημειώνεται επίσης.

Η απόκτηση της Κουρτάκης

«Αυτό το deal κρύβει εκπληκτικές συνέργειες», δήλωνε τον περασμένο Φεβρουάριο στο - ο οικονομικός διευθυντής της Cavino, Νέστορας Δρίτσας, κληθείς να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους η Οινοποιία – Ποτοποιία Αιγίου προχώρησε στην εξαγορά της ιστορικής οινοποιίας Ελληνικά Κελλάρια Οίνων της οικογένειας Κουρτάκη.

«Οι συνέργειες θα φανούν τόσο σε εμπορικό επίπεδο, αφενός λόγω της βαρύτητας που φέρει το ιστορικό όνομα Κουρτάκης στον κλάδο του κρασιού και αφετέρου λόγω του ισχυρού δικτύου των καναλιών διανομής, αλλά και σε παραγωγικό επίπεδο, λόγω των εγκαταστάσεων της ιστορικής οινοποιίας που περνούν στην Cavino», σημείωνε.

Όπως αποκάλυπτε δε ο κ. Δρίτσας στο -, οι υπογραφές μεταξύ της Cavino και της Κουρτάκης για την εξαγορά της δεύτερης από την πρώτη «έπεσαν» την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2025, μετά από συζητήσεις που διήρκησαν 100 ημέρες.

«Όραμα της Cavino είναι για πρώτη φορά στα χρονικά να δημιουργηθεί ένας μεγάλος, ενιαίος πυλώνας. Ένας ολοκληρωμένος όμιλος επιχειρήσεων που θα καλύπτει τον χώρο των οίνων, των ελληνικών ποτών και των αποσταγμάτων και θα μπορεί να σταθεί με αξιώσεις δίπλα στις αντίστοιχες επιχειρήσεις της Ευρώπης», εξηγούσε επίσης ο κ. Δρίτσας.

Να σημειωθεί εδώ ότι το 2022 η Cavino προέβη και σε μια κίνηση ματ στην κατεύθυνση ενίσχυσης του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου, αποκτώντας δύο νέες θυγατρικές εταιρείες και δη την Ελληνικό Τσίπουρο και την Ανέστης Μπαμπατζίμ.

Μια ιστορία σχεδόν 70 χρόνων

Η σύγχρονη οινοποιία της Cavino γεννήθηκε στο Αίγιο της Πελοποννήσου. Ήταν το 1958 όταν ο Κωνσταντίνος Αναστασίου και ο Ιωάννης ∆ούσκας έκαναν το όραμά τους πραγματικότητα αξιοποιώντας το χαρισματικό αμπελουργικό τοπίο της περιοχής.

Από το 1969 ο όμιλος ασχολείται αποκλειστικά με την οινοποίηση, παραγωγή, εμφιάλωση ποιοτικών οίνων, όπως επίσης και την παραγωγή ούζου και τσίπουρου.

Η τοποθεσία όπου βρίσκεται το σύγχρονο οινοποιείο της εταιρείας είναι στο Βόρειο τμήμα της Αιγιαλείας του νομού Αχαΐας δίπλα σε ιδιόκτητους αμπελώνες, όπου η αμπελοοινική παράδοση φτάνει μέχρι τα χρόνια της αρχαιότητας. Οι ορεινές πλαγιές της περιοχής φημίζονται για το μοναδικό κλίμα και το γόνιμο έδαφός τους με πληθώρα διαφορετικών πετρωμάτων τα οποία σε συνδυασμό με τους μικρής αποδόσεως αμπελώνες προάγουν τις φημισμένες τοπικές παραδοσιακές ποικιλίες όπως Ροδίτης, Λαγόρθι, Μαυρούδι, Βολίτσα, Ψιλόμαυρο Καλαβρύτων, Μοσχάτο, Μαυροδάφνη, καθώς και τις ευγενείς ξένες ποικιλίες Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Syrah, Chardonnay, Sauvignon Blanc.

Η παραγωγική διαδικασία υποστηρίζεται από σύγχρονο εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών: ανοξείδωτες δεξαμενές με συστήματα ψύξης για τη διατήρηση σταθερών θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια της ζύμωσης, υπόγειες κλιματιζόμενες κάβες παλαίωσης σε μικρής χωρητικότητας γαλλικά δρύινα βαρέλια, αυτοματοποιημένες γραμμές εμφιάλωσης και ελεγχόμενους αποθηκευτικούς χώρους για τους εμφιαλωμένους οίνους.

Πλέον η Cavino αποτελεί τη μεγαλύτερη εξαγωγική ελληνική εταιρεία εμφιαλωμένων οίνων, καθώς εξαγάγει σε περισσότερες από 50 χώρες όπως ΗΠΑ, Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο και την πλειοψηφία των χωρών που απαρτίζουν την Ε.Ε. με το ποσοστό των εξαγωγών να ανέρχεται στο 58% του ετήσιου κύκλου εργασιών της.

Ο όμιλος απαρτίζεται από την Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Οινοποιία – Ποτοποιία Αιγίου με διακριτικό τίτλο «ΚΑΒΙΝΟ Α.Ε.», την εταιρεία με διακριτικό τίτλο «Μέγα Σπήαλαιο Μον. ΙΚΕ», την εταιρεία με διακριτικό τίτλο «Ανέστης Μπαμπατζίμ Α.Ε.» ,την εταιρεία με διακριτικό τίτλο «Ελληνικό Τσίπουρο Μον. ΙΚΕ» και την εταιρεία με διακριτικό τίτλο «Ορεινοί Αμπελώνες Μον. ΙΚΕ».

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ανερχόταν στα τέλη Δεκεμβρίου 2024 σε 96 άτομα από 92 στα τέλη του 2023.