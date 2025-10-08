discount-markt:-Νέα-καταστήματα-και-τζίρος-200-εκατ.-για-τα-«ελληνικά-εκπτωτικά-σούπερ-μάρκετ»

Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις της βορειοελλαδίτικης αλυσίδας για το 2024.

Σε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων και διατήρηση της κερδοφορίας της προσβλέπει για το 2025 η εταιρεία Σούπερ Μάρκετ Εγνατία ΑΕ που «τρέχει» την αλυσίδα Discount Markt ή όπως αυτοχαρακτηρίζεται τη «μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα εκπτωτικών σούπερ μάρκετ».

Η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα, με έδρα στα Λαγυνά Θεσσαλονίκης και κεντρικά γραφεία στο Καβαλάρι Λαγκαδά, που μόλις το 2024 «κατέβηκε» για πρώτη φορά στην Αττική, προτίθεται να προχωρήσει στο άνοιγμα νέων καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και σε άλλες περιοχές της Βορείου Ελλάδος. Ταυτόχρονα, σχεδιάζει επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό.

Έσπασαν το «φράγμα» των 200 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις, μειώθηκε η κερδοφορία

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της αλυσίδας που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ τα προηγούμενα 24ωρα, κατά τη χρήση 2024 οι πωλήσεις ανήλθαν στα 203,05 εκατ. ευρώ, σπάζοντας ανοδικά το «φράγμα» των 200 εκατ. ευρώ και καταγράφοντας άνοδο κατά 8,51% έναντι της χρήσης 2023 όπου οι πωλήσεις είχαν διαμορφωθεί στα 187,12 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία παρουσίασε μικτά κέρδη, τα οποία ανήλθαν σε 63,87 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 31,45% επί των καθαρών πωλήσεων έναντι μικτών κερδών 57,85 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 30,92% επί των καθαρών πωλήσεων στη χρήση 2023.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 10,50 εκατ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με τα κέρδη προ φόρων 12,66 εκατ. ευρώ της χρήσης 2023, ενώ η τελική γραμμή του ισολογισμού έδειξε το 2024 καθαρά κέρδη μετά φόρων ύψους 8,48 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 10,40 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023.

Το ενεργητικό της εταιρείας ανήλθε σε 108.218.633,76 ευρώ έναντι 90.438.343,38 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19,66% ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων ανήλθε σε 72.282.296,92 ευρώ έναντι 62.828.111,49 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,05%.

«Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εμφανίζονται μεγαλύτερες από το κυκλοφορούν ενεργητικό λόγω της φύσης της δραστηριότητας της εταιρείας και οι προμηθευτές αποπληρώνονται τους πρώτους μήνες της επόμενης χρήσης από τα διαθέσιμα που προκύπτουν από τις πωλήσεις στις αρχές κάθε επόμενου έτους», τονίζεται μεταξύ άλλων στην οικονομική έκθεση της αλυσίδας.

Διανομή μερίσματος

Την 12.09.2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας πρότεινε τη διανομή μερίσματος ποσού 200.430.40 ευρώ ή 0,40 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη της χρήσης 2024.

Η πρόταση τελεί υπό την έγκριση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Μια επιχειρηματική διαδρομή δύο δεκαετιών

Η εταιρεία Σούπερ Μάρκετ Εγνατία ΑΕ λειτουργεί από το 1992, ενώ το πρώτο κατάστημα Discount Markt άνοιξε το 2005.

Πρόκειται για μια αμιγώς ελληνική οικογενειακή επιχείρηση, συμφερόντων της οικογένειας Γούλα. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας είναι ο Γεώργιος Γούλας και αντιπρόεδρος του ΔΣ η Μελίσσα Γούλα.

Η αλυσίδα επεκτείνει διαρκώς το δίκτυό της, διαθέτοντας έως τα τέλη 2024 ένα δίκτυο 95 καταστημάτων σε Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα.