estadio:-Πέντε-λόγοι-για-να-εντάξετε-την-επιχείρησή-σας-στην-πλατφόρμα

Το eStadio αλλάζει τα δεδομένα στον τρόπο θέασης των μεγάλων αθλητικών ραντεβού, δίνοντας παράλληλα νέα προοπτική στα café/sports bars που θα μπουν στο παιχνίδι.

Ένα κλασικό ποδοσφαιρικό ντέρμπι, ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός, ένας αγώνας που δεν χάνεται, είναι πάνω από όλα ένας λόγος για να βρεθείτε κοντά με την παρέα σας. Να ζείτε μαζί τη δράση, την αγωνία, να ενώνεστε κάτω από το κοινό ενδιαφέρον για την ομάδα και τα σπορ.

Αυτή η ένωση γίνεται συνήθεια. Η καθιερωμένη συγκέντρωση με τους φίλους για τον αγώνα της εβδομάδας, ένα δίωρο εκτόνωσης από την καθημερινότητα ή ακόμα μεγαλύτερης πίεσης όταν η ομάδα σας βρίσκεται στο χείλος της ήττας.

Στην παραπάνω τελετουργία, το μέρος αποτελεί σημαντικό παράγοντα. Το στέκι, ο χώρος που απολαμβάνετε την εμπειρία σαν στο… σπίτι σας, ή και καλύτερα απ’ ό,τι σ’ αυτό.

Το eStadio είναι η νέα ψηφιακή εφαρμογή που φέρνει κοντά επιχειρήσεις και φιλάθλους και αλλάζει τα δεδομένα στον τρόπο θέασης των μεγάλων αθλητικών γεγονότων. Παράλληλα, ανοίγει έναν νέο δρόμο στις επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας που φιλοδοξούν να ενδυναμώσουν ή να καθιερώσουν το αθλητικό στοιχείο στο cafe bar τους.

Γιατί να μπει ένα café/sports bar στο eStadio

Το eStadio συνιστά μια ξεχωριστή ευκαιρία για τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο δίκτυο συνεργατών. Τα βασικά του ατού έγκεινται στην ορατότητα, το χαμηλό ρίσκο, τον παράγοντα value for money, την καινοτομία και την διαρκή εποχικότητα.

Μέσα από τον χάρτη της εφαρμογής του eStadio, χιλιάδες φίλαθλοι μπορούν να επιλέγουν τον χώρο που θα κάνουν την κράτησή τους, συνθήκη που χαρίζει σταθερή προβολή στην επιχείρηση και το εκάστοτε sports bar/cafe.

Το κέρδος είναι νέοι πελάτες σε σταθερή βάση, αλλά και συνεχής έκθεση ακόμη κι αν δεν έχει δηλωθεί ο συγκεκριμένος αγώνας.

Οι πιθανότητες επιτυχίας στην αγορά καθορίζονται πάντα από τον βαθμό ρίσκου επίπεδο σύναψης συμφωνιών. Με το eStadio, μια επιχείρηση δεν παίρνει κανένα ρίσκο και έχει μόνο όφελος να αποκομίσει. Αυτό στηρίζεται στην 3μηνη δωρεάν συνδρομή που παρέχει η ψηφιακή πλατφόρμα σε κάθε επιχείρηση που θα κινηθεί για να γίνει μέλος της.

Στο ίδιο μήκος κύματος και σε ό,τι αφορά το αμιγώς οικονομικό κομμάτι που ενδιαφέρει όλους τους επιχειρηματίες, το eStadio έρχεται με ετήσιες συνδρομές σε τρία προνομιακά επίπεδα: το Semi Pro (250 ευρώ/έτος) που ισοδυναμεί με 1 πελάτη ανά εβδομάδα για πλήρη απόσβεση, το Pro (450 ευρώ/έτος, 2 πελάτες την εβδομάδα) και το Elite (700 ευρώ/έτος, 3-4 πελάτες την εβδομάδα).

Κάνοντας συνδρομή στο eStadio, η επιχείρηση ποντάρει στην καινοτομία. Πρόκειται για την πρώτη σχετική πλατφόρμα στην Ελλάδα, συνιστώντας ευκαιρία για διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό αλλά και έκθεση σε στοχευμένο κοινό, που δεν θα υπήρχε διαφορετική «γέφυρα» να το προσελκύσει.

Τέλος, το eStadio, όπως και συνολικά ο κόσμος του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού, δεν έχει ποτέ… νεκρές μέρες. Όταν δεν υπάρχει ελληνικό πρωτάθλημα, υπάρχει Premier League. Όταν δεν υπάρχει δράση στο Champions League και το συλλογικό επίπεδο, παίζουν οι εθνικές ομάδες. Με την είσοδο στο δίκτυο συνεργατών, μια επιχείρηση εξασφαλίζει διαρκή συνάφεια και εποχικότητα, δίχως να χάνεται η ροή πελατών και έκθεσης στο μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, ανεξαρτήτως εποχής.

Πώς καταχωρείτε το κατάστημά σας στο eStadio (σε 2 λεπτά)

Η διαδικασία είναι πολύ απλή:

Κατεβάζετε την εφαρμογή eStadio (Google Play για Android – σύντομα και σε iOS App Store).

(Google Play για Android – σύντομα και σε iOS App Store). Κάνετε την εγγραφή σας μέσα στην εφαρμογή.

Επιλέγετε την ενότητα «Επιχειρήσεις» και συμπληρώνετε τη φόρμα με τα στοιχεία του καταστήματός σας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα στο τέλος της σελίδας μας: eStadio.gr. Εκεί καταχωρείτε τα στοιχεία σας και η ομάδα του eStadio δημιουργεί τον λογαριασμό σας.

Μόλις ολοκληρωθεί, θα λάβετε - επιβεβαίωσης με τα στοιχεία σύνδεσης. Έπειτα συνδέεστε και το κατάστημά σας εμφανίζεται στο eStadio, ώστε να το βρίσκουν οι φίλαθλοι που ψάχνουν πού να δουν τον αγώνα.

