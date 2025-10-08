Georgieva: Ανθεκτική η παγκόσμια οικονομία – Οι κίνδυνοι που παραμένουν

Η παγκόσμια οικονομία έχει αποδείξει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από ό,τι αναμενόταν, παρά τις έντονες προκλήσεις από διαδοχικά γεγονότα, σύμφωνα με την επικεφαλής του ΔΝΤ, Kristalina Georgieva, η οποία προβλέπει μια ήπια επιβράδυνση της ανάπτυξης το 2025 και το 2026.

Σε ομιλία της σε εκδήλωση, η Georgieva επεσήμανε ότι οι ΗΠΑ απέφυγαν την ύφεση, την οποία πολλοί αναλυτές είχαν προβλέψει πριν από έξι μήνες, χάρη στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των δημοσιονομικών, την προσαρμοστικότητα του ιδιωτικού τομέα, τις μικρότερες από τις αναμενόμενες συνέπειες των δασμών και τις ευνοϊκές συνθήκες στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

«Παρατηρούμε ότι η παγκόσμια ανάπτυξη επιβραδύνεται ελαφρώς φέτος και τον επόμενο χρόνο. Όλα δείχνουν ότι η παγκόσμια οικονομία άντεξε στις πιέσεις από πολλαπλές κρίσεις», δήλωσε ενόψει της δημοσίευσης των προοπτικών για την παγκόσμια οικονομία την επόμενη εβδομάδα.

Τον Ιούλιο, το ΔΝΤ είχε αναθεωρήσει προς τα πάνω την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ανάπτυξη, στο 3% για το 2025 και 3,1% για το 2026.

Ωστόσο, όπως τόνισε, το ποσοστό αυτό παραμένει χαμηλότερο από το 3,7% που αναμενόταν πριν από την πανδημία, ενώ η οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει «υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας».

Η Georgieva ανέφερε ότι η ζήτηση για χρυσό έχει αυξηθεί σημαντικά, με τα νομισματικά αποθέματα σε χρυσό να ξεπερνούν πλέον το 20% των επίσημων παγκόσμιων αποθεμάτων.

Αναφερόμενη στους δασμούς των ΗΠΑ, είπε ότι το σοκ ήταν μικρότερο του αναμενόμενου, καθώς ο μέσος δασμός ανέρχεται σήμερα σε περίπου 17,5% από 23% τον Απρίλιο, με τις περισσότερες χώρες να τους έχουν αποφύγει.

Παρόλα αυτά, προειδοποίησε ότι οι συνεχείς μεταβολές στις εμπορικές πολιτικές και η πιθανή μετακύλιση του κόστους στους καταναλωτές θα μπορούσαν να αναζωπυρώσουν τον πληθωρισμό.

Οι κεφαλαιοποιήσεις στις αγορές, πρόσθεσε, πλησιάζουν τα επίπεδα της φούσκας του dot.com.

Κίνδυνοι από τα υψηλά χρέη

Η επικεφαλής του ΔΝΤ κάλεσε τις χώρες να ενισχύσουν διαρθρωτικά την ανάπτυξη μέσω παραγωγικότητας του ιδιωτικού τομέα, δημοσιονομικής εξυγίανσης και διόρθωσης μακροοικονομικών ανισορροπιών, ώστε να δημιουργήσουν «αποθέματα ασφαλείας» ενόψει της επόμενης κρίσης.

Εκτίμησε ότι το παγκόσμιο δημόσιο χρέος θα ξεπεράσει το 100% του ΑΕΠ έως το 2029, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ανταγωνισμό, κράτος δικαίου, ισχυρή εποπτεία και διαφάνεια των θεσμών.

Για την Ασία, πρότεινε βαθύτερη εμπορική ολοκλήρωση και άρση μη δασμολογικών εμποδίων, που θα μπορούσαν να αυξήσουν το ΑΕΠ κατά 1,8% μακροπρόθεσμα.

Για την Αφρική, εκτιμά ότι φιλικές προς τις επιχειρήσεις μεταρρυθμίσεις θα μπορούσαν να αυξήσουν το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά περισσότερο από 10%.

Για την Ευρώπη, τόνισε την ανάγκη εμβάθυνσης της ενιαίας αγοράς, ώστε να ανταγωνιστεί τη δυναμική του αμερικανικού ιδιωτικού τομέα.

Σε ό,τι αφορά τις μεγάλες οικονομίες, κάλεσε τις ΗΠΑ να μειώσουν σταδιακά το χρέος και να ενισχύσουν την αποταμίευση των νοικοκυριών, ενώ για την Κίνα πρότεινε αύξηση των δαπανών για κοινωνική προστασία και εξυγίανση του προβληματικού κλάδου ακινήτων, με παράλληλη περικοπή βιομηχανικών επιδοτήσεων.