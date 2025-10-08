Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Wednesday, October 8

    Intralot: Εξόφλησε ομολογιακό δάνειο ύψους 100 εκατ. ευρώ

    Επιχειρήσεις
    intralot:-Εξόφλησε-ομολογιακό-δάνειο-ύψους-100-εκατ.-ευρώ
    Intralot: Εξόφλησε ομολογιακό δάνειο ύψους 100 εκατ. ευρώ

    Οι αρχικοί ομολογιούχοι δανειστές της Intralot ήταν η Πειραιώς, η ΕΤΕ, η Optima, η Attica Bank και η Παγκρήτια.

    Στην ολοσχερή εξόφληση, κατά κεφάλαιο, έξοδα και τόκους, του από 27 Μαρτίου 2024 ομολογιακού δανείου (εκταμιευθέντος την 28/03/2024) ύψους κατά συνολικό αρχικό κεφάλαιο 100.000.000 ευρώ, προέβη η Intralot.

    • Intralot: Την Πέμπτη 9/10 ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από την ΑΜΚ στο ΧΑ

    Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, οι αρχικοί ομολογιούχοι δανειστές ήταν η Τράπεζα Πειραιώς, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η Τράπεζα Optima, η Attica Bank και η Παγκρήτια Τράπεζα, και εκπρόσωπος των ομολογιούχων η Τράπεζα Πειραιώς.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com