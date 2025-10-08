JP Morgan: «Overweight» στις ελληνικές τράπεζες – Αυξάνει στόχους, βλέπει σταθερή κερδοφορία και ανάπτυξη

Η JP Morgan δηλώνει θετική για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, επιβεβαιώνοντας την εικόνα ενός ισχυρού μακροοικονομικού και χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος.

Στην τελευταία της έκθεση με τίτλο “Greek Banks: Postcard from Athens – Still enough to like” (8 Οκτωβρίου 2025), ο αμερικανικός επενδυτικός κολοσσός αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας πως «υπάρχουν ακόμη πολλοί λόγοι για αισιοδοξία».

Η ομάδα αναλυτών της JP Morgan επισκέφθηκε πρόσφατα την Αθήνα, όπου είχε σειρά επαφών με τις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών, την Τράπεζα της Ελλάδος και την κυβέρνηση. Μετά τις συναντήσεις αυτές, ο οίκος διατηρεί σύσταση Overweight για όλες τις συστημικές τράπεζες, αυξάνοντας παράλληλα τις τιμές-στόχους για τις μετοχές τους.

Αναβαθμίσεις και θετικές προοπτικές

Συγκεκριμένα, η JP Morgan αυξάνει τις τιμές-στόχους ως εξής:

Alpha Bank: Ανεβάζει από €3,60 σε €4,10

Eurobank: από €3,60 σε €4,10

Εθνική Τράπεζα: από €12,80 σε €15,00

Τράπεζα Πειραιώς: από €8,20 σε €9,00

Ο αμερικανικός οίκος αποδίδει την αναβάθμιση στις ισχυρές θεμελιώδεις τάσεις, την αύξηση των χορηγήσεων, τη μείωση των προβλέψεων, τη βελτίωση των διανομών μερισμάτων και τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη των αγορών προς το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Τι λέει η JP Morgan για κάθε τράπεζα

Η έκθεση επισημαίνει συγκεκριμένους καταλύτες και προοπτικές για καθεμία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες:

Eurobank: Προτείνεται αυξημένη έκθεση έως το τέλος του έτους. Η μετοχή έχει υποαποδώσει περίπου 30% έναντι του ευρωπαϊκού τραπεζικού δείκτη, παρά το υψηλότερο normalized ROTE του κλάδου. Η JP Morgan αναμένει ισχυρή λειτουργική δυναμική στο β’ εξάμηνο του 2025.

Εθνική Τράπεζα: Διαθέτει τη μεγαλύτερη δυνητική βελτίωση στις μελλοντικές χρηματικές διανομές (2025-2027), χάρη στα υψηλά κεφαλαιακά της αποθέματα και τη σταθερή κερδοφορία.

Τράπεζα Πειραιώς: Ο βασικός καταλύτης του 4ου τριμήνου, η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, έχει σε μεγάλο βαθμό προεξοφληθεί από την αγορά, ωστόσο ο οίκος βλέπει περιθώριο περαιτέρω σταθεροποίησης.

Alpha Bank: Παρά τη φετινή υπεραπόδοση, η JP Morgan διατηρεί θετική στάση, αν και με πιο περιορισμένο περιθώριο ανόδου, καθώς η τρέχουσα αποτίμηση ενσωματώνει ήδη περίπου 13% normalized ROTE. Ωστόσο, αναγνωρίζει πιθανό upside από μελλοντικές κινήσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A).

Οι ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με τα στοιχεία της JP Morgan, διαπραγματεύονται σε 7,7 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027 και 1,1 φορές τη λογιστική τους αξία, εμφανίζοντας μέσο ROTE άνω του 15%. Παρόλα αυτά, οι μετοχές τους εξακολουθούν να είναι περίπου 15% φθηνότερες από τον ευρωπαϊκό τραπεζικό δείκτη SX7E, παρά το αντίστοιχο προφίλ κινδύνου και αποδοτικότητας.

Η Ελλάδα σε τροχιά ανάπτυξης & o ρόλος των επενδύσεων

Η JP Morgan υπογραμμίζει ότι το μακροοικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας παραμένει ισχυρό, με πολιτική σταθερότητα, δημοσιονομική ισορροπία και επενδυτικό momentum που ενισχύει τη ρευστότητα και την πιστωτική επέκταση.

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι τομείς ενέργειας, υποδομών, φαρμακευτικής βιομηχανίας και μεταποίησης αποτελούν τους βασικούς κινητήριους μοχλούς της ανάπτυξης, ενώ οι εταιρικές χορηγήσεις αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά. Η τράπεζα προβλέπει:

Αύξηση δανείων 7-9% ετησίως έως το 2027, κυρίως στον εταιρικό τομέα,

Άνοδο καθαρών επιτοκιακών εσόδων (NII) κατά 2-3% το 2026 και 5-6% το 2027,