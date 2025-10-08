softbank:-Αποκτά-την-ρομποτική-μονάδα-της-abb-έναντι-5,4-δισ.

Η SoftBank ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι συμφώνησε να αγοράσει τη μονάδα ρομποτικής της ελβετικής ABB έναντι 5,4 δισ. δολαρίων, καθώς ο ιαπωνικός γίγαντας επιδιώκει να ενισχύσει τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η συμφωνία, η οποία αναμένεται να λάβει έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές, σημαίνει ότι ο ελβετικός βιομηχανικός όμιλος εγκαταλείπει τα σχέδιά του να αποσχίσει την δραστηριότητα της μονάδας το 2026 για την δημιουργία ξεχωριστής εισηγμένης εταιρείας.

«Μαζί με την ABB Robotics, θα ενώσουμε την τεχνολογία και το ταλέντο παγκόσμιας κλάσης κάτω από το κοινό μας όραμα για να συνδυάσουμε την Τεχνητή ΥπερΝοημοσύνη και τη ρομποτική — οδηγώντας μια πρωτοποριακή εξέλιξη που θα ωθήσει την ανθρωπότητα μπροστά», δήλωσε ο Masayoshi Son, ιδρυτής της SoftBank.

Ο Son έχει επιδιώξει να τοποθετήσει την SoftBank στο επίκεντρο της πιθανής άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης μέσω επενδύσεων και εξαγορών σε διάφορους τομείς της τεχνολογίας. Η SoftBank κατέχει, για παράδειγμα, την εταιρεία σχεδιασμού τσιπ Arm και έχει σημαντικό μερίδιο στην OpenAI.

Από την πλευρά της, η ABB ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η πώληση «θα δημιουργήσει άμεση αξία για τους μετόχους της ABB». Η εταιρεία δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα από το deal «σύμφωνα με τις καθιερωμένες αρχές κατανομής κεφαλαίου».

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται στα μέσα έως τέλη του 2026, με τα έσοδα της ABB από την πώληση να προσεγγίζουν τα 5,3 δισ. δολάρια.