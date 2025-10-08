wyndham:-Συμφωνίες-με-gsh-για-25-νέα-ξενοδοχεία-σε-Γερμανία-Αυστρία

Η Wyndham Hotels & Resorts ενίσχυσε τη συνεργασία της με την Gorgeous Smiling Hotels (GSH), υπογράφοντας 25 νέες συμφωνίες για ξενοδοχεία στη Γερμανία και την Αυστρία.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, οι νέες συμφωνίες, που αντιστοιχούν σε σχεδόν 2.500 δωμάτια και ακολουθούν τη συγχώνευση της GSH με τον όμιλο Aspire Hotel Group, αποτελούν σημαντικό ορόσημο στη μακροχρόνια συνεργασία της Wyndham με την GSH, μια συνεργασία που από την ίδρυση της το 2016 έχει εξελιχθεί σε μία από τις ισχυρότερες στην περιοχή DACH (Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία).

Σε κεντρικές τοποθεσίες όπως η Στουτγάρδη, το Μόναχο, το Ανόβερο και η Βιέννη, τα νέα ξενοδοχεία θα προσφέρουν στους ταξιδιώτες εύκολη πρόσβαση σε παγκοσμίου φήμης αξιοθέατα και πολιτιστικές εμπειρίες, όπως τα αυτοκρατορικά παλάτια και τις αίθουσες συναυλιών της Βιέννης, την ιστορική παλιά πόλη και τους κήπους μπύρας (παραδοσιακά εστιατόρια και μπαρ) του Μονάχου, τα μουσεία αυτοκινήτου και τη ζωντανή καλλιτεχνική σκηνή της Στουτγάρδης, καθώς και τις εμπορικές εκθέσεις και τους καταπράσινους χώρους του Ανόβερου.

Είτε πρόκειται για ταξίδι αναψυχής, επαγγελματική επίσκεψη ή συμμετοχή σε μεγάλη εκδήλωση, κάθε ξενοδοχείο θα προσφέρει μια ξεχωριστή και ιδανική βάση διαμονής που θα αντανακλά τον χαρακτήρα και τον πολιτισμό της κάθε πόλης.

Ο κ. Δημήτρης Μανίκης, Πρόεδρος Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ευρασίας και Αφρικής της Wyndham Hotels & Resorts, δήλωσε τα εξής:

«Η περιοχή DACH είναι μία από τις πιο δυναμικές και στρατηγικά σημαντικές αγορές της Ευρώπης, συνδυάζοντας ισχυρά επιχειρηματικά κέντρα, ζωντανούς προορισμούς αναψυχής και υψηλό όγκο διεθνών ταξιδιών. Η διεύρυνση της συνεργασίας μας με την Gorgeous Smiling Hotels μας επιτρέπει να ενισχύσουμε την παρουσία μας σε κομβικές πόλεις όπως το Μόναχο, η Βιέννη και η Στουτγάρδη, όπου η ζήτηση για ποιοτικά καταλύματα αυξάνεται. Αυτή η επέκταση δεν ενισχύει μόνο την κλίμακα και την ηγετική μας θέση στην αγορά, αλλά και τη δυνατότητα να προσφέρουμε εξαιρετικές εμπειρίες στους επισκέπτες, δημιουργώντας παράλληλα μακροπρόθεσμη αξία για συνεργάτες και επενδυτές».

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Gorgeous Smiling Hotels, Heiko Grote και Andreas Erben, ανέφεραν τα εξής:

«Είμαστε υπερήφανοι που πρώτοι εισαγάγαμε το brand Super 8 στη Γερμανία, ένα ορόσημο που αντικατοπτρίζει τη δύναμη της μακροχρόνιας συνεργασίας μας με τη Wyndham. Με την ένταξη επιπλέον 25 ξενοδοχείων στο χαρτοφυλάκιο της Wyndham, αυτή η επέκταση εμβαθύνει περαιτέρω τη συνεργασία μας, συνδυάζοντας την τοπική τεχνογνωσία με τη διεθνή εμβέλεια της Wyndham, προκειμένου να επιτευχθεί μακροπρόθεσμη αξία. Μαζί, οικοδομούμε ένα κοινό όραμα ανάπτυξης στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία».