Έναρξη-διαπραγμάτευσης-των-νέων-μετοχών-της-intralot

To Xρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα τη Διοίκηση, στελέχη και συνεργάτες της Intralot με αφορμή την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της εταιρείας.

To Xρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα τη Διοίκηση, στελέχη και συνεργάτες της Intralot με αφορμή την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της εταιρείας που προέκυψαν από την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς σε ξένους και Έλληνες επενδυτές που ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Intralot κ. Σωκράτης Κόκκαλης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

«Η Intralot εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών πριν από 26 χρόνια και έχει αναδειχθεί σε ηγέτιδα δύναμη του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών, ως προμηθευτής λύσεων και διοργανωτής τυχερών παιχνιδιών απασχολώντας 1.697 εργαζομένους σε επίπεδο Oμίλου, με κύκλο εργασιών €168 εκατ. και EBITDA €60 εκατ. σύμφωνα με την οικονομική έκθεση του 1ου εξαμήνου 2025. Σε αυτή την πολυετή παρουσία της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έχει επανειλημμένα αξιοποιήσει τις δυνατότητες που παρέχει η κεφαλαιαγορά για τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής πορείας των εταιρειών, έχοντας αντλήσει συνολικά €880εκ μέσω έκδοσης νέων μετοχών ή ομολογιών. Να θυμίσω την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου €135εκ τον Οκτώβριο 2023 και το ομολογιακό δάνειο €130εκ το Φεβρουάριο 2024 που επίσης διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο.», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Γιάννος Κοντόπουλος.

Ο Πρόεδρος της Intralot κ. Σωκράτης Κόκκαλης ανέφερε: «Η σημερινή εισαγωγή των νέων μετοχών της Intralot στο Χρηματιστήριο Αθηνών που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της ευρύτερης συναλλαγής απόκτησης του κλάδου Bally’s International Interactive της εταιρείας Bally’s Corporation σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για την εταιρεία μας, που γίνεται πλέον ένας Όμιλος με έσοδα περίπου €1,1δις ετησίως και εξαιρετικές προοπτικές μέσα από τις εξελίξεις του κλάδου στο διαδικτυακό κανάλι. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Bally’s Corporation κ. Soo Kim για τη συνεργασία και πίστη του στις δυνατότητες του νέου σχήματος καθώς και όλους τους επενδυτές που συμμετείχαν στην αύξηση και όσους εργάστηκαν για την άρτια εκτέλεση της συναλλαγής.»

Τέλος, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Νατάσα Στάμου δήλωσε: «Η Intralot όχι μόνο επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στην ελληνική αγορά, αλλά καταδεικνύει ότι ελληνικές εταιρίες με επιχειρηματική αξία μπορούν να απευθυνθούν σε ισχυρούς, διεθνείς επενδυτές και να πετύχουν. Αποτελεί παράδειγμα αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης, δημιουργίας συνεργειών, αξιοποίησης τεχνολογίας, ενίσχυσης ρευστότητας, με ξεκάθαρη στόχευση και μετρήσιμα αποτελέσματα. Είναι η απόδειξη ότι η πραγματική, η ουσιαστική αναβάθμιση της αγοράς μας είναι ήδη εδώ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με σύγχρονη εποπτική προσέγγιση, παρακολουθεί και παραμένει κοντά στις εταιρίες που εξελίσσονται.»