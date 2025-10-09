Έντονη-μεταβλητότητα-στη-wall:-s&p-500-και-nasdaq-σε-νέα-ιστορικά-υψηλά-πριν-τη-πτώση

Οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq Composite έφτασαν σε νέα ρεκόρ στο άνοιγμα της Wall την Πέμπτη 9/10, καθώς η ανοδική πορεία της αγοράς συνεχίζεται, αν και στην συνέχεια υποχώρησαν ελαφρώς.

Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Πέμπτης, ο S&P εμφανίζεται με ελαφρά πτώση 0,12% στις 6.745,33 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικά βαρύς Nasdaq υποχωρεί κατά 0,10% στις 6,745.33, αφού και οι δύο είχαν νωρίτερα καταγράψει νέα ενδοσυνεδριακά υψηλά. Ο Dow Jones Industrial Average σημειώνει πτώση 140 μονάδων ή 0,30% στις 46.461,57 μονάδες.

Η μετοχή της Costco ενισχύθηκε κατά 2%, μετά την ανακοίνωση ισχυρών πωλήσεων για τον Σεπτέμβριο, οι συνολικές καθαρές πωλήσεις για τις πέντε εβδομάδες έως τις 5 Οκτωβρίου παρουσίασαν σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Η Delta Air Lines εκτινάχθηκε κατά 6%, μετά από αποτελέσματα κερδοφορίας καλύτερα των αναμενόμενων.

Την Τετάρτη, ο S&P 500 σημείωσε την όγδοη ανοδική συνεδρίαση στις τελευταίες εννέα, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε πάνω από 1%, ξεπερνώντας για πρώτη φορά στην ιστορία του το επίπεδο των 23.000 μονάδων.

Αντίθετα, ο Dow Jones έκλεισε ελαφρώς χαμηλότερα, καθώς οι μετοχές των blue chips υστέρησαν. Ωστόσο, η Nvidia βοήθησε τον δείκτη των 30 μετοχών να περιορίσει τις απώλειες, με άνοδο άνω του 2%, μετά τη δήλωση του CEO Τζένσεν Χουάνγκ στο CNBC ότι η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ έχει «αυξηθεί σημαντικά» φέτος.

«Υπάρχουν λόγοι για αισιοδοξία, αλλά δεν θα μου έκανε εντύπωση να δούμε και νέα μεταβλητότητα», δήλωσε ο Κέβιν Μαν, επικεφαλής επενδύσεων της Hennion & Walsh Asset Management, στο CNBC. «Όταν έρθει αυτή η μεταβλητότητα, τα κεφάλαια που περιμένουν στο περιθώριο θα μπουν στην αγορά».

Δεν υπάρχουν σημαντικές οικονομικές ανακοινώσεις την Πέμπτη, λόγω της συνεχιζόμενης αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι επενδυτές αναμένεται να παρακολουθήσουν τις πρωινές δηλώσεις του προέδρου της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ, σε συνέδριο τραπεζών, καθώς και τις ομιλίες άλλων αξιωματούχων της Fed, όπως της Μισέλ Μπόουμαν και της Μέρι Ντέιλι, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι παρεμβάσεις αυτές έρχονται μία ημέρα μετά τη δημοσιοποίηση των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης της Fed, τα οποία αποκάλυψαν διχασμό ως προς τα επόμενα βήματα στη νομισματική πολιτική και τα επιτόκια.