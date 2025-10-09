Αλαβάνος:-Ο-Τσίπρας-και-άνθρωποι-σαν-κι-αυτόν-θα-πρέπει-να-γονατίσουν-σε-έναν-δεσπότη-και-να-ζητήσουν-«συγγνώμη»

Έντονα επικριτικός ήταν ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Αλαβάνος, σχολιάζοντας την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη βουλευτική έδρα και την προαναγγελία για την ίδρυση νέου κόμματος.

Κάνοντας λόγο για «αστεία πράγματα» σε μια περίοδο που η Ελλάδα έχει «φοβερές ανάγκες», ο κ. Αλαβάνος δήλωσε στο Open ότι ο κ. Τσίπρας δεν έχει καμία σχέση με την Αριστερά, την Κεντροαριστερά και το Κέντρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε το 3ο μνημόνιο «που έφερε σε τέτοια κατηφόρα την Ελλάδα.

Ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Αλαβάνος είπε με νόημα: «Τέτοιοι άνθρωποι θα πρέπει να πάνε να γονατίσουν μπροστά σε έναν δεσπότη και να ζητήσουν συγγνώμη για αυτά που έχουν κάνει σε βάρος της Ελλάδας. Και σήμερα προσπαθούν να παρουσιαστούν σαν σωτήρες, σαν να κάνουν καμιά μεγάλη θυσία, όπως η παραίτηση από τη Βουλή. Όχι, έχουν αμαρτία για τη μέχρι σήμερα κατάσταση».

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα υποστήριξε ότι οι ηγεσίες κομμάτων που έφεραν τα μνημόνια «θα έπρεπε να ζητήσουν συγγνώμη από τον λαό και την πατρίδα και όχι να παίζουν παιχνίδια για το ποιος θα μπορέσει να ανέβει σε ψηλότερη καρέκλα από τους υπόλοιπους. Είναι λυπηρό».

Πέραν του κ. Τσίπρα, ο κ. Αλαβάνος ανέφερε ότι ο Σωκράτης Φάμελλος δεν τον ικανοποιεί, καθώς το πλαίσιο πολιτικής του δεν δίνει κάτι εναλλακτικό. Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφρε ότι «έχει μια δυναμική,κάνει μια προσπάθεια, φυσικά χρειάζεται να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τις βασικές γραμμές που πρέπει να ακολουθήσει για να βγει η Ελλάδα από αυτήν την κατάσταση στασιμότητας». Επίσης, για τον Στέφανο Κασσελάκη, έκανε λόγο για έναν «νέο άνθρωπο που έκανε κάποιες προσπάθειες». «Δεν χρειαζόμαστε τη φιλοσοφία των ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Αλαβάνο, το πρόβλημα στη χώρα είναι ότι «δεν υπάρχει εναλλακτική λύση πέραν του Κυριάκου Μητσοτάκη», κάτι που όπως λέει, είναι κακό.