Αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ ενόψει του κόμματος Τσίπρα: Τι συζήτησε ο Φάμελλος με τους… επίφοβους βουλευτές – Πιέζει η πλευρά Πολάκη

Αμφίπλευρη πίεση υφίστανται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τα τελευταία εικοσιτετράωρα, καθώς μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα, τόσο το κομματικό ακροατήριο, όσο και η προοδευτική κοινωνική βάση περιμένουν να δουν που θα γείρει η πλάστιγγα.

Συγκεκριμένα, ζητούμενο αποτελεί το πως θα τοποθετηθούν τελικά οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς οι πρώτες δηλώσεις ορισμένων εξ αυτών ενείχαν ένα στοιχείο ενθουσιασμού, το οποίο εντούτοις γειώθηκε από την πολιτική πραγματικότητα. Και αυτό, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε σε πρώτη φάση μια μοναχική πορεία στην κοινωνία με τη δήλωση παραίτησης του, ενώ οι υποχρεώσεις για την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τρέχουν, με τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο να επιδεικνύει αντανακλαστικά συγκράτησης τυχόν… κύματος φυγής.

Οι «επίφοβοι»

Στο πλαίσιο αυτό, σειρά συναντήσεων με μεμονωμένους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποιεί από χθες και μέχρι το Σαββατοκύριακο ο Σωκράτης Φάμελλος, δημιουργώντας «αναχώματα» μετά την παραίτηση Τσίπρα.

Οι διαδοχικές επαφές του κ. Φάμελλου ξεκίνησαν από βουλευτές με γνωστή τη σχέση τους με τον Αλέξη Τσίπρα, όπως οι Χάρης Μαμουλάκης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Πόπη Τσαπανιδου, Μίλτος Ζαμπάρας και Συμεών Κεδίκογλου, αλλά και άτομα του απόλυτου πυρήνα του πρώην πρωθυπουργού, όπως η Ολγα Γεροβασίλη.

Η ανταλλαγή απόψεων αφορούσε και τον στενό κύκλο των συνεργατών του Σωκράτη Φάμελλου, αφού ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκε και με βουλευτές που πρόσκεινται στον ίδιο, όπως για παράδειγμα οι Διονύσης Καλαματιανός και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος.

Στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους βουλευτές ο κ. Φάμελλος φέρεται με ευγενικό και ήπιο τρόπο να εκφράστηκε αρνητικά για τις δηλώσεις των βουλευτών, χωρίς να κρύψει ότι απέφυγε την μετωπική σύγκρουση με τον Αλεξη Τσίπρα, παρά τις σχετικές παραινέσεις που έχει δεχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν κρύβει στις συνομιλίες του πως είναι «πολύ σημαντικό» το γεγονός της παραίτησης Τσίπρα, αλλά την ίδια στιγμή υπογραμμίζει «την ανάγκη συνέχειας» του κοινοβουλευτικού έργου του ΣΥΡΙΖΑ, ως συνέχεια των αποφάσεων των κομματικών οργάνων.

Την ίδια ώρα, στελέχη που πρόσκεινται στον Παύλο Πολάκη, αλλά και ορισμένοι εσωκομματικοί υποστηρικτές του κ. Φάμελλου ζητούν να συνεδριάσει άμεσα η Πολιτική Γραμματεία, προκειμένου να τοποθετηθούν τα κορυφαία στελέχη και επίσημα απέναντι στα γεγονότα. Πολύ περισσότερο, όταν στελέχη που ζητούν τη συνεδρίαση θεωρούν ότι πρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και σε κάθε περίπτωση να επιμείνει η Κουμουνδούρου στην απόφαση ότι κάθε μελλοντική συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων πρέπει να περνά μέσα από έναν «ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ».

«Ό,τι είναι να γίνει, να γίνει μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ» διαμηνύουν στελέχη αυτού του κλίματος, προσθέτοντας πως «αν θέλει κάποιος να ετοιμάσει βαλίτσες, να τις ετοιμάσει» εκτός κόμματος. Ωστόσο, τα ίδια στελέχη θεωρούν πως «δεν περισσεύει κανένας στην προοπτική μιας μεγάλης παράταξης» χωρίς δηλαδή να εξαιρούν και τον Αλέξη Τσίπρα.

Στην Πελοπόννησο ο Φάμελλος

Από πλευράς του, ο Σωκράτης Φαμελλος περιοδεύει στην Πελοπόννησο, με την Κουμουνδούρου να τοποθετεί για το λόγο αυτό την συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας την επόμενη εβδομάδα, ενώ απαντώντας χθες σε ερωτήσεις για τις καταιγιστικές εξελίξεις από την παραίτηση Τσίπρα, ο κ. Φάμελλος ανέφερε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν περιμένει τις εξελίξεις, δημιουργεί τις εξελίξεις». «Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Δεν απαντώ σε υποθετικά ερωτήματα» συνέχισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, καταλήγοντας πως «όπως δήλωσα εγώ και μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, δεν περισσεύει κανείς. Κάνουμε πρόταση ευρύτατης συνεργασίας. Υπερβαίνουμε όρια κομματικά και πολιτικά. Πόσο μάλλον με τον Αλέξη Τσίπρα, που έχουμε και μια ποιοτικότατη συνεργασία».