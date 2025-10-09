Ανοδικές-τάσεις-στις-ασιατικές-αγορές-με-ώθηση-από-τη-softbank

Στις ασιατικές αγορές επικράτησαν ως επί το πλείστον θετικά πρόσημα, με τις μετοχές της SoftBank να εκτοξεύονται έως και 13%, μετά την ανακοίνωση ότι η ιαπωνική εταιρεία θα εξαγοράσει το τμήμα ρομποτικής της ελβετικής ABB έναντι 5,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμφωνία υπόκειται σε έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές διεθνώς και σηματοδοτεί ότι η ABB δεν θα προχωρήσει πλέον στην απόσχιση του τμήματος ρομποτικής ως ανεξάρτητης εισηγμένης εταιρείας.

Η SoftBank έχει επενδύσει στρατηγικά σε τομείς της τεχνολογίας, κατέχοντας μεταξύ άλλων την εταιρεία σχεδιασμού chip Arm και σημαντικό μερίδιο στην OpenAI. Η βρετανική Graphcore, που ανήκει στη SoftBank, σχεδιάζει επένδυση 1,3 δισ. δολαρίων στην Ινδία, συμπεριλαμβανομένου νέου ερευνητικού κέντρου, όπως ανέφερε το -.

Στο Χονγκ Κονγκ, οι μετοχές της Hang Seng Bank εκτοξεύτηκαν σχεδόν 27% μετά την πρόταση της HSBC να την ιδιωτικοποιήσει, αποτιμώντας την τράπεζα σε πάνω από 37 δισ. δολάρια. Η HSBC, που κατέχει το 63% της Hang Seng Bank, ζητά από το διοικητικό συμβούλιο να υποβάλει πρόταση στους μετόχους για συμφωνία ιδιωτικοποίησης.

Στο χρηματιστήριο, ο δείκτης Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 1,80% κλείνοντας στις 48.596,50 μονάδες, ενώ ο δείκτης Topix αυξήθηκε κατά 0,68% στις 3.257,77 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng μειώθηκε κατά 0,45% στις 26.741,50 μονάδες, ενώ ο Hang Seng Tech κατά 0,98%. Ο δείκτης CSI 300 της Κίνας ενισχύθηκε κατά 1,20% μετά την επιστροφή από αργία και διαμορφώθηκε στις 3.929,53 μονάδες. Στην Αυστραλία, ο δείκτης ASX/S&P 200 αυξήθηκε κατά 0,25% στις 8.969,80. Οι αγορές της Νότιας Κορέας παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

Τέλος, ο δείκτης Nifty 50 της Ινδίας σημείωσε άνοδο 0,43% στις 25.152,55 μονάδες, ενώ ο δείκτης BSE Sensex κατέγραψε κέρδη 0,28% και διαμορφώθηκε στις 82.001,24 μονάδες.