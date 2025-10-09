Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ στην Εξεταστική: Σύντομα οι πληρωμές – Δεν αντιλήφθηκα παρεμπόδιση των ελέγχων

Του Γιάννη Ανυφαντή

Στη διαβεβαίωση ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν πληρωμές από τον Οργανισμό προέβη ο νυν αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καϊμακάμης καταθέτοντας στην Εξεταστική Επιτροπή. Ο αντιπρόεδρος του Οργανισμού – που βρίσκεται στη συγκεκριμένη θέση εδώ και οκτώ μήνες – υποστήριξε πως «δεν υπάρχει στάση πληρωμών» και πως εφόσον ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, αυτές θα καταβληθούν.

«Θα πληρωθούν οι αγρότες μας, μόλις γίνουν οι έλεγχοι. Ήδη έχουν γίνει διασταυρωτικοί με την ΑΑΔΕ, είμαστε σε πολύ καλό βαθμό. Προέχει να είμαστε νομότυποι. Αυτή την πίεση του αγροτικού κόσμου την αντιλαμβάνομαι κι εγώ», υποστήριξε. «Μαζί με τα ξερά, κάποιες φορές καίγονται και τα χλωρά», πρόσθεσε αναφερόμενος στις καθυστερήσεις των πληρωμών στα βιολογικά, τονίζοντας πως τον Ιούνιο μπλοκαρίστηκαν 30.244 ΑΦΜ κατόπιν εισήγησης υπηρεσιακών στελεχών.

Ερωτηθείς από τον Μακάριο Λαζαρίδη για το εάν δέχθηκε πιέσεις ή παρεμβάσεις που μπορεί να επηρεάσουν τη διοικητική λειτουργία του οργανισμού, απάντησε αρνητικά ενώ σε ό,τι αφορά τυχόν παρεμπόδιση από τον κ. Σαλάτα στην έφοδος στον ΟΠΕΚΕΠΕ – που πραγματοποιήθηκε έπειτα από παραγγελία του εισαγγελέα – πρόσθεσε: «Αυτό που έχω και πήρα ως feedback είναι ότι οι υπάλληλοι δούλεψαν ως τις 4 το πρωί για να δοθούν τα στοιχεία που ζητήθηκαν από την υπηρεσία. Δεν έχω αντιληφθεί κάτι τέτοιο».

«Θα μάθουμε τους υπαίτιους, δεδομένου ότι όλες οι υποθέσεις παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη. Εμείς δίνουμε στοιχεία στις ευρωπαϊκές και ελληνικές Αρχές. Αυτοί που καταχράστηκαν χρήμα, θα το ανακτήσουμε» ανέφερε ο Γιάννης Καϊμακάμης.

Ταυτόχρονα, ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε πως η οικογένειά του δραστηριοποιείται στην κτηνοτροφία και λαμβάνει επιδοτήσεις, ενώ και ο ίδιος διατηρεί επιχείρηση. «Η οικογένειά μου δραστηριοποιείται στην εκτροφή βοοειδών. Τώρα τρέχει η διαδικασία και το νέο σχέδιο κατά της απάτης, όταν τεθεί η διαδικασία θα κοινοποιηθεί. Οι επιδοτήσεις που λαμβάνει η οικογένειά μου είναι νόμιμες. Εάν υπάρξει κώλυμα θα παραιτηθώ», υποστήριξε ο ίδιος.

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Το μοτίβο «δεν ήξερα, δεν γνώριζα» δεν μπορεί να αποτελεί πλέον άλλοθι

«Η κατάθεση σήμερα στην εξεταστική επιτροπή του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννη Καϊμακάμη, επιβεβαιώνουν το βάθος των πολιτικών παρεμβάσεων στη λειτουργία του Οργανισμού», υποστήριξαν πηγές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Ο κ. Καϊμακάμης, απαντώντας στο ερώτημα πώς επιλέχθηκε για τη θέση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε ότι η επιλογή του έγινε από τον κ. Τσιάρα, τον οποίο γνώριζε αφού του έστειλε το βιογραφικό του. Χαρακτήρισε, μάλιστα, την τοποθέτησή του “πολύ τιμητική” επειδή “είναι του χώρου”, επιβεβαιώνοντας ότι “είναι ψηφοφόρος και μέλος της Νέας Δημοκρατίας”», ανέφεραν οι ίδιες πηγές και συμπλήρωσαν:

«Η ομολογία αυτή δείχνει τον τρόπο επιλογής στελεχών από το σύστημα των “αρίστων” της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η πολιτική ταυτότητα προηγείται της αξιοκρατίας και οι κρίσιμες θέσεις καταλαμβάνονται χωρίς αντικειμενική διαδικασία. Ερωτηθείς αν πηγαίνει καθημερινά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ίδιος είπε προκλητικά ότι “διοίκηση κάνουμε, όταν είναι απαραίτητο πάω, όχι κάθε μέρα”».

Όπως σημείωσαν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ, «η απάντηση αυτή αποκαλύπτει πως ακόμη και τα κορυφαία διοικητικά στελέχη αντιμετωπίζουν τον Οργανισμό όχι ως πυλώνα της αγροτικής πολιτικής, αλλά ως θέση “μερικής απασχόλησης” μεσούντος ενός τέτοιου σκανδάλου εξαιτίας του οποίου χάθηκαν εκατομμύρια ευρώ που προορίζονταν για τους αγρότες».

«Σε μια περίοδο που οι αγρότες δοκιμάζονται από την ακρίβεια, το αυξημένο κόστος παραγωγής και την καθυστέρηση των ενισχύσεων, σε μια περίοδο που εξαιτίας του σκανδάλου είναι πιθανή η αναστολή πληρωμών, η εικόνα αυτή συνιστά προσβολή για το δημόσιο συμφέρον και για τον ευρωπαϊκό έλεγχο των κονδυλίων», τόνισαν.

Οι ίδιες πηγές επεσήμαναν ότι «ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ακολούθησε την τακτική που έχει γίνει, πλέον, επαναλαμβανόμενο μοτίβο στις καταθέσεις μαρτύρων της εξεταστικής επιτροπής: Τη γραμμή “δεν ήξερα, δεν γνώριζα” και δεν γνώριζε μάλιστα αν ο κ. Σαλάτας εμπόδισε την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

«Η διαρκής επίκληση άγνοιας από ανώτατο διοικητικό στέλεχος δημιουργεί απορίες για το τι πραγματικά γνωρίζουν τα στελέχη που τοποθετεί η ΝΔ σε κρίσιμες θέσεις. Ερωτηθείς για το σκάνδαλο των βιολογικών προϊόντων και αν υπάρχει πολιτική ευθύνη, ο κ. Καϊμακάμης απάντησε: “Δεν μπορώ να σας απαντήσω”», υπογράμμισαν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ και κατέληξαν:

«Η σημερινή κατάθεση του κ. Καϊμακάμη αποκαλύπτει μια διοίκηση που λειτουργεί χωρίς διαφάνεια και χωρίς επίγνωση του ρόλου της. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται να έχει μετατρέψει τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε πεδίο πολιτικών εξυπηρετήσεων, όπου οι επιλογές γίνονται χωρίς αξιοκρατία, οι θέσεις καλύπτονται από κομματικά στελέχη και οι αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς θεσμική ευθύνη. Το “δεν ήξερα, δεν γνώριζα” δεν μπορεί να αποτελεί πλέον άλλοθι».

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Τα «γαλάζια» παιδιά επιμένουν να δηλώνουν ανήξερα για τις «γαλάζιες» ακρίδες

«Τα “γαλάζια” παιδιά επιμένουν να δηλώνουν ανήξερα για τις “γαλάζιες” ακρίδες του ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφεραν με τη σειρά τους και πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως τόνισαν, «το προσόν του κ. Καϊμακάμη να εμφανίζεται παντελώς ανήξερος σχετικά με τα ερωτήματα που του έθεσαν τα μέλη της εξεταστικής, ήταν μάλλον αυτό που διέκρινε ο κ. Τσιάρας και τον τοποθέτησε στη συγκεκριμένη θέση, επειδή τον γνώρισε σε μια έκθεση τροφίμων τον περασμένο Νοέμβριο και εκτίμησε το βιογραφικό του».

«Ο κ. Καϊμακάμης δεν έχει υπόψιν του την ύπαρξη κυκλώματος εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο λυμαίνεται επιδοτήσεις, ενώ νίπτει τα χείρας του για τη μη απεξάρτηση των πληροφοριακών συστημάτων από τον τεχνικό σύμβουλο. Δεν θέλει να πει λέξη για τις καταγγελίες σε βάρος του κ. Σαλάτα αναφορικά με τον τρόπο που ο τελευταίος διαχειρίστηκε, πρακτικά και επικοινωνιακά, τον έλεγχο της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν γνωρίζει τίποτα για τις υποθέσεις και τις συνομιλίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Προφανώς, δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο για τους “αρίστους” της ΝΔ που κατέχουν θέσεις-κλειδιά με βασικό προσόν την “εκτίμηση” που τρέφει για αυτούς το κόμμα ή ο (εκάστοτε) υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της κυβέρνησης Μητσοτάκη», υπογράμμισαν οι ίδιες πηγές και κατέληξαν:

«Απομένει, πλέον, να μας πουν ότι η εξεταστική επιτροπή οφείλει να τους αποζημιώσει για την ταλαιπωρία που υφίστανται».

