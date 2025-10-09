Βορίδης:-Δεν-μας-τρομάζει-ο-Τσίπρας,-ήταν-ηγέτης-της-Αριστεράς-και-είχε-πάρει-17%

Για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της Αριστεράς με τον Αλέξη Τσίπρα και όσα μπορεί να ετοιμάζει για την επόμενη μέρα, μετά την παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα, μίλησε ο Μάκης Βορίδης.

«Το αν ο κ. Τσίπρας πάρει 12%, 15% ή 17%, αυτό είναι ένα κομμάτι εσωτερικό της Αριστεράς, δεν διαμορφώνει κυβερνητική προοπτική. Επηρεάζει το εκλογικό αποτέλεσμα σε αυτό τον χώρο (της Αριστεράς). Το 38% του 2015 δεν υπάρχει. Εδώ μιλάμε πώς θα αναδιοργανωθεί κάτι που, εξαιτίας των δομικών προβλημάτων που έχει, δεν έχει δυναμική. Δεν μας τρομάζει κιόλας ο κ. Τσίπρας. Το έχουμε ζήσει, το έχουμε περάσει, το έχουμε νικήσει» είπε ο κ. Βορίδης στο Action24 για το πώς βλέπουν στην κυβέρνηση τις κινήσεις Τσίπρα.

«Ο κ. Τσίπρας τι κάνει… Έχει ηττηθεί δύο φορές. Πατάει σε μια δεδομένη αποτυχία. Λέει απέτυχα εγώ, πήρα 17%. Έφυγα και σας άφησα να δω τι θα κάνετε. Κι εκείνο που κάνετε είναι να είστε ο ένας στο 5% ο άλλος στο 4%. Τώρα λέει να μαζευτούμε ξανά, με κάτι άλλο που έχω στο μυαλό μου και δεν το έχω παρουσιάσει και να αναμετρηθούμε. Δεν άκουσα τα άλλα κόμματα να πανηγυρίζουν με την ανακοίνωση Τσίπρα. Συνεχίζει τον εσωτερικό ανταγωνισμό στον χώρο της Αριστεράς. Αντικειμενικά, αυτές οι συγκεκριμένες ιδέες δεν έχουν απήχηση» πρόσθεσε.

Για τον πιθανό νέο πολιτικό σχηματισμό από τον πρώην πρωθυπουργό, ο κ. Βορίδης είπε: «Το πρόβλημα κατά τη γνώμη του είναι η εσωτερική αναδιάταξη του χώρου. Μέχρι πρότινος εκείνος είχε την ευθύνη του συγκριμένου χώρου, ήταν εκείνος που ηγείτο σε μια εποχή που δεν υπήρχε κατακερματισμός και είχε πάρει 17%. Η ανάλυση που λείπει είναι αν η Αριστερά υπερασπίζεται ιδέες που είναι ελκυστικές».

Τέλος, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την κατάθεση του πρώην προέδρου Γρηγόρη Βάρρα: «Περιμένω με πολύ ενδιαφέρον την απάντηση στην ερώτηση γιατί ζήτησα την παραίτηση του κ. Βάρρα. Μέχρι τώρα λέει τη γνώμη του, τις εικασίες του. Θέλω να ακούσω. Θα τα πω στην Εξεταστική γιατί του ζήτησα να παραιτηθεί. Ας κάνει ότι εκτίμηση θέλει, δικαίωμά του είναι. Περιμένω να ακούσω το γεγονός. Είμαστε δύο άτομα σε ένα γραφείο, και λέω έχει γίνει αυτό κι αυτό και οδηγεί σε παραίτηση. Ποιο είναι το αυτό κι αυτό; Περιμένω να το ακούσω. Όπως και την τεχνική λύση».

