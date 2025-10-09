Βουλή:-Την-ερχόμενη-Πέμπτη-16-Οκτωβρίου-ο-Μητσοτάκης-ενημερώνει-την-Ολομέλεια-για-την-εξωτερική-πολιτική

Του Γιάννη Ανυφαντή

Την ερχόμενη Πέμπτη 16 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η ειδική συνεδρίαση όπου ο πρωθυπουργός θα ενημερώσει το σώμα για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής η συζήτηση θα διεξαχθεί σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου ένα μήνα, ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε ζητήσει τη διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για τις εξελίξεις στην Γάζα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναλαμβάνει πρωτοβουλία για διευρυμένη συζήτηση επί της εξωτικής πολιτικής.

Την ίδια ώρα, η Διάσκεψη έκανε ομόφωνα αποδεκτή την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη ώστε οι υποψήφιοι των ανεξάρτητων αρχών να επιλέγονται με ανοικτή πρόσκληση αντί να προτείνονται από τον εκάστοτε υπουργό. Το επόμενο 15ημερο αναμένεται να γίνει πρόσκληση ώστε να δηλωθούν οι υποψηφιότητες για τις 3 Συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές (Συνήγορος Πολίτη – Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών). Οι τελικές λίστες των υποψηφίων θα έρχονται στην επιτροπή και θα τίθενται σε ψηφοφορία. Το πρόσωπο που θα συγκεντρώνει την απαραίτητη πλειοψηφία 3/5 θα αναλαμβάνει τη θέση.

