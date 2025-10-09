Γουίλιαμς (Fed): Υποστηρικτής νέων μειώσεων στα επιτόκια – Το βλέμμα στην αγορά εργασίας

«Οι κίνδυνοι περαιτέρω επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας είναι κάτι στο οποίο δίνω ιδιαίτερη προσοχή», δήλωσε ο Γουίλιαμς σε συνέντευξη στην εφημερίδα New York Times.

Την υποστήριξή του για περαιτέρω μειώσεις στα επιτόκια εξέφρασε ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, τη στιγμή που οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ παρακολουθούν στενά την απασχόληση στη χώρα, η οποία έχει δείξει προσφάτως αδύναμα σημάδια για την πορεία της, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στους κινδύνους που ενέχουν σχετικά με την επιβράδυνση συνολικά της αγοράς εργασίας.

«Οι κίνδυνοι περαιτέρω επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας είναι κάτι στο οποίο δίνω ιδιαίτερη προσοχή», δήλωσε ο Γουίλιαμς σε συνέντευξη στην εφημερίδα New York Times.

Τόνισε πως, εάν η οικονομία εξελιχθεί όπως αναμένεται –με τον πληθωρισμό να ανέρχεται σε περίπου 3% και το ποσοστό ανεργίας να ξεπερνά το τρέχον 4,3%-, ο ίδιος θα υποστηρίξει «να μειωθούν κι άλλο τα επιτόκια φέτος, αλλά θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό».

Υπεθυμίζεται ότι οι αξιωματούχοι της Fed μείωσαν τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, αλλά παραμένουν βαθιά διχασμένοι σχετικά με το αν πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στον πληθωρισμό ή στην αγορά εργασίας.

Προς νέες μειώσεις επιτοκίων στα πρακτικά της Fed: Πού υπάρχει διχογνωμία – Ανησυχία για αγορά εργασίας και πληθωρισμό

Η απασχόληση στις ΗΠΑ έδειξε σημάδια απότομης επιβράδυνσης τους τελευταίους μήνες, καθώς οι προσλήψεις μειώθηκαν δραματικά, ωθώντας τους αξιωματούχους τον περασμένο μήνα να προχωρήσουν στην πρώτη μείωση των επιτοκίων για φέτος.

Ταυτόχρονα, ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% της Fed και είναι πιθανό να αυξηθεί στο εγγύς μέλλον λόγω των δασμών.

Οι επενδυτές αναμένουν πλέον ότι οι αξιωματούχοι θα μειώσουν ξανά το κόστος δανεισμού στις δύο επόμενες συνεδριάσεις της Fed, μια τον Οκτώβριο και μια τον Δεκέμβριο.