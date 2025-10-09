Γ. Γεραπετρίτης: Επιδίωξή μας μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη

Επιδίωξη τόσο της Ελλάδας όσο και της Φινλανδίας είναι «μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη, γεγονός που συνεπάγεται ένα ισχυρό ευρωπαϊκό σύστημα άμυνας με αυξημένες δυνατότητες και εργαζόμαστε σκληρά προς αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε σε δηλώσεις του ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά τη συνάντησή του με την υπουργό Εξωτερικών της Φινλανδίας Ελίνα Βάλτονεν (Elina Valtonen) στο Ελσίνκι.

Όπως επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών, «ως χώρες του ευρωπαϊκού Νότου και Βορρά αντίστοιχα, η Ελλάδα και η Φινλανδία συναντώνται σήμερα με σκοπό την προώθηση της καλύτερης κατανόησης σχετικά με τις προκλήσεις ασφαλείας. Τα εξωτερικά σύνορα μας ενώνουν και νομίζω αυτό καθιστά αντιληπτές τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε».

Επισήμανε δε πως «η προστασία των συνόρων είναι ουσιαστική και σημαντική, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής» και σημείωσε πως η Ελλάδα «τονίζει τη σημασία του δίκαιου επιμερισμού των βαρών, της αλληλεγγύης και της αποτροπής οποιουδήποτε φαινομένου εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών».

Προσέθεσε πως «ως εταίροι στην ΕΕ παραμένουμε ενωμένοι στην επιδίωξή μας για μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη, γεγονός που συνεπάγεται ένα ισχυρό ευρωπαϊκό σύστημα άμυνας με αυξημένες δυνατότητες και εργαζόμαστε σκληρά προς αυτή την κατεύθυνση».

Ταυτόχρονα, σημείωσε, «ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, μετά την ιστορική απόφαση προσχώρησης της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ -την οποία είχαμε την τιμή να στηρίξουμε- παραμένουμε προσηλωμένοι στην ενίσχυση των διατλαντικών σχέσεων».

«Από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, καταδικάσαμε σθεναρά την παράνομη εισβολή της Ρωσίας και στηρίξαμε σταθερά την εδαφική ακεραιότητα και ανεξαρτησία της Ουκρανίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε δε πως ως ένθερμος υποστηρικτής του Διεθνούς Δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η Ελλάδα στηρίζει κάθε προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και καλεί σε άμεση και άνευ όρων εκεχειρία που θα διασφαλίζει με σαφήνεια την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

«Η Ελλάδα, ως ναυτικό έθνος, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη θαλάσσια ασφάλεια. Καταδικάζουμε ευθέως την ύπαρξη σκιώδους στόλου που παραβιάζει φανερά το Διεθνές Δίκαιο και θα αναλάβουμε κάθε προσπάθεια για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου», ανέφερε.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε ακόμη η διεύρυνση της ΕΕ, με τον κ. Γεραπετρίτη να σημειώνει την ανάγκη να δοθεί όραμα στους εταίρους που βρίσκονται σε προ-ενταξιακή διαδικασία.

Όσον αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, συμφωνήθηκε να διευρυνθεί η συνεργασία στους τομείς του εμπορίου, της ενέργειας και του τουρισμού και να ενισχυθεί σε άλλους τομείς, όπως οι νεοφυείς επιχειρήσεις.

«Η ενίσχυση του συντονισμού στα διεθνή φόρα σημαίνει αμοιβαία υποστήριξη υποψηφιοτήτων», ανέφερε ο υπουργός, υπενθυμίζοντας πως η Ελλάδα συμμετέχει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2025-2026 ως εκλεγμένο μέλος.

«Υποστηρίζουμε σθεναρά τη φινλανδική υποψηφιότητα για το 2029-2030. Ελπίζω η φινλανδική θητεία να διεξαχθεί σε λιγότερο ταραγμένες περιόδους», επισήμανε.

«Ο πρόεδρος Στουμπ, στην πρόσφατη εμπνευσμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, έκανε την επισήμανση ότι ”ο πόλεμος αποτελεί πάντα μια αποτυχία της ανθρωπότητας”. Και νομίζω πως αυτή είναι μία πολύ σημαντική δήλωση για όλους μας, αφού αντικατοπτρίζει και τις αποτυχίες μας», επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών.

«Στη σημερινή μας συνάντηση, επαναλάβαμε τη δέσμευσή μας να εργαστούμε από κοινού για την ενίσχυση του ΟΗΕ, ώστε να διασφαλίσουμε ότι ο θεμελιώδης ειρηνευτικός ρόλος του θα διατηρηθεί προς όφελος των μελλοντικών γενεών», κατέληξε.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

