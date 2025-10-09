Διευθύντρια-ΟΠΕΚΕΠΕ:-Επί-Βάρρα-το-2020-πληρώθηκαν-ΑΦΜ-που-βρίσκονταν-υπό-εισαγγελικό-έλεγχο

Σε πληρωμή “ύποπτων” ΑΦΜ που βρίσκονταν υπό εισαγγελικό έλεγχο προχώρησε το 2020 ο ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με όσα κατάθεσε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής η πρώην διευθύντρια τεχνικών ελέγχων του οργανισμού Αθανασία Ρέππα.

Σύμφωνα με την μάρτυρα η πληρωμή έγινε γιατί ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας δεν έδωσε εντολή δέσμευσης των συγκεκριμένων ΑΦΜ μεταξύ των οποίων εντοπίζεται και του κτηνοτρόφου με την Ferrari και την Porsche Χρήστου Μαγειρία.

Ο διάλογος της μάρτυρος με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη έχει ως εξής:

Β. Κόκκαλης: Στέλνει μια μηνυτήρια αναφορά εξονυχιστική για την υπόθεση των Τρικάλων που αφορά τον κ. Μαγειριά και άλλους. Αυτοί συνέχισαν να πληρώνονται;

Αθ. Ρέππα: όταν στέλνεται μια αναφορά ενημερώνεται η διεύθυνση ή η υπηρεσία που είχε αναλάβει. Αν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση από τον πρόεδρο συνεχίζουν κανονικά οι πληρωμές. Θέλω να πω ότι δεν είχαμε κάποια εντολή από τον πρόεδρο προς αυτή τη κατεύθυνση. Λέμε το τι προβλέπεται. Στο παρελθόν υπήρχε. Προβλεπόταν ότι σε παραγωγούς που έχουν κάποια ποινική δίωξη δεν χορηγείται η εξισωτική αποζημίωσης.

Β. Κόκκαλης: Τώρα όμως δεν πληρώνονται

Αθ. Ρέππα: «Ίσως έδωσε εντολή η διοίκηση».

Β. Κόκκαλης: Να συνάγω ότι αυτή η περίπτωση συνέχισε να πληρώνεται;

Αθ. Ρέππα: «Ναι».

Μάρτυρας: «Ο Βάρρας μας ζητούσε να πληρώσουμε με την τεχνική λύση του 2019»

Πέραν αυτού η κυρία Ρέππα αποκάλυψε ότι ο κ. Βάρρας πίεζε τις αρμόδιες υπηρεσίες να χρησιμοποιήσουν την τεχνική λύση του 2019 προκειμένου να γίνουν οι κατανομές βοσκότοπων και οι πληρωμές των ενισχύσεων για το 2020.

Υπενθυμίζεται ότι ότι είναι η ίδια τεχνική λύση που ο τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης συμφώνησε (σ.σ. υπέγραψε το “ΣΥΜΦΩΝΩ”) και για την οποία ο κ. Βάρρας τον κατήγγειλε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία για παράβαση καθήκοντος όπως σχολίασε ο βουλευτής της ΝΔ και μέλος της εξεταστικής Μακάριος Λαζαρίδης.

Ο διάλογος στην εξεταστική έχει ως εξής:

Αθ. Ρέππα: «Μέσα από την αποτύπωση των ευρημάτων που προέκυψαν από ελέγχους παρατηρούσαμε αύξηση του ζωικού κεφαλαίου και συζητούσαμε πως θα διαχειριστούμε την υπόθεση με πιθανή τροποποίηση της τεχνικής λύσης. Υπήρχαν συσκέψεις χωρίς σαφείς οδηγίες από τον κ. Βάρρα. Συντάχθηκε 2ο ενημερωτικό σημείωμα και θέταμε τα προβλήματα με την παράκληση τα προβλήματα αυτά να φτάσουν στον υπουργό και να ληφθούν αποφάσεις για να τα διευθετήσουμε. Ενώ λοιπόν ζητούσαμε από τον κ. Βάρρα στις συναντήσεις να μεταφέρει το θέμα στον υπουργό καθε φορά που γυρνούσε μας έλεγε ότι δεν πρόλαβε να το συζητήσει. Δυστυχώς φτάσαμε τον Σεπτέμβριο του 2020 και δεν είχε γίνει τίποτα. Καμία αλλαγή στον τρόπο κατανομής και στην υπουργική απόφαση, έπρεπε όμως να προχωρήσουμε στην κατανομή για να είμαστε σε θέση τον Οκτώβριο να προχωρήσουμε στην προκαταβολή. Ο κ. Βάρρας επέμεινε να χρησιμοποιήσουμε την κατανομή του 2019 όπως ήταν για να μην χρειαστεί να συζητήσει εκ νέου με τον Υπουργό».

Μ. Λαζαρίδης: Την κατανομή δηλαδή για την οποία ο κ. Βάρρας κατηγορεί σήμερα τον κ. Βορίδη

Αθ. Ρέππα: «Ναι. Επέμενε πολύ να χρησιμοποιήσουμε την ίδια κατανομή. Εξηγούσαμε ότι δεν μπορεί να είναι σταθερή η κατανομή. Η απόφαση αναφέρει κριτήρια μειώσεων εκτάσεων αν ο παραγωγός έχει μειώσει το κοπάδι του».

Μ Λαζαρίδης: «Πείτε μας ποια ήταν τα αποτελέσματα»

Αθ. Ρέππα: «Λοιπόν το αποτέλεσμα ήταν με τα κριτήρια του 2019 να κάνουμε την κατανομή για την προκαταβολή του 2020. Δεν έγινε κατανομή σε νεοεισερχόμενους και νέους γεωργούς που είχαν αιτήσεις στην Κρήτη. Είχαμε εντολή από τον πρόεδρο να μην γίνει κατανομή σε αυτούς τους παραγωγούς. Εμείς διαφωνούσαμε γιατί είναι παράβαση της απόφασης από την στιγμή που είχαν παραγωγή και ενεργή εκμετάλλευση. Το αποκορύφωμα αυτής της συνεργασίας ήταν ότι τον Οκτώβριο λίγο πριν αποχωρήσει οκ. Βάρρας μας έστειλε ένα έγγραφο και μας εγκαλεί. Το έγγραφο απευθύνεται σε εμένα έχει ημερομηνία 30.10.2020, δηλαδή 4-5 μέρες μετά την προκαταβολή και μας εγκαλεί να προβούμε σε όλες τις ενέργειες για την κατανομή του 2019 στο 2020 με βάση την υπουργική απόφαση που μνημονεύει».

