Επανεντάσσεται-στη-Νέα-Δημοκρατία-ο-Δημήτρης-Κυριαζίδης

Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας επέστρεψε ο Δημήτρης Κυριαζίδης, όπως ανακοινώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Ολομέλεια της Βουλής. Με την εξέλιξη αυτή, το κυβερνών κόμμα αριθμεί πλέον 156 βουλευτές.

Θυμίζεται πως ο βουλευτής Δράμας είχε τεθεί εκτός της ΚΟ του κυβερνώντος κόμματος για σχόλιο που είχε κάνει κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης της πρότασης δυσπιστίας στην κυβέρνηση τον Μάρτιο.

Η επιστολή του πρωθυπουργού στον Πρόεδρο της Βουλής για την επανένταξη Κυριαζίδη

Τι είχε οδηγήσει στη διαγραφή Κυριαζίδη

Το σχόλιο που είχε κάνει ο Δημήτρης Κυριαζίδης κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, «κάνε κανά παιδί», στη διάρκεια της συζήτησης για την πρόταση δυσπιστίας, είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, την οποία είχε εντείνει η αρχική άρνησή του να ζητήσει συγγνώμη. Σφοδρή ήταν τότε και η αντίδραση και της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφίας Ζαχαράκη.

Μια μέρα μετά, η Επιτροπή Δεοντολογίας της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε ομόφωνα τη διαγραφή του, με το αιτιολογικό ότι ο βουλευτής επέδειξε αντικοινοβουλευτική και αντισυναδελφική συμπεριφορά.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο ίδιος ο πρωθυπουργός ζήτησε συγγνώμη από την Ζωή Κωνσταντοπούλου ωστόσο εκείνη την είχε αρνηθεί. Λίγο αργότερα, συγγνώμη ζήτησε και ο Κυριαζίδης αναφέροντας πως «θέλω να ζητήσω μέσα από την καρδιά μου συγγνώμη για τα όσα είπα χθες στη Βουλή των Ελλήνων. Δεν εκφράζουν τις αξίες μου, ούτε αντιπροσωπεύουν τις αρχές και την πορεία μου» και προσθέτοντας πως η τραγωδία στα Τέμπη τον επηρέασε και προσωπικά, καθώς ο γιος του έτυχε να ταξιδεύει με επιβατικό τρένο που έφυγε λίγα λεπτά πριν από αυτό που συγκρούστηκε με την εμπορική αμαξοστοιχία. «Η συμπεριφορά μου ήταν προϊόν συσσωρευμένου θυμού διότι η συγκεκριμένη πολιτικός μας κατηγορεί συνεχώς ως δολοφόνους και εγκληματίες κακοποιούς» τόνισε.

