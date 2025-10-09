Ευρωαγορές:-Έκλεισαν-με-πτώση-καθώς-ο-τραπεζικός-κλάδος-δέχθηκε-μεγάλες-πιέσεις

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε την Πέμπτη 9/10 με απώλειες 0,43% στις 571,30 μονάδες, με τις μετοχές της HSBC στο Λονδίνο να υποχωρούν κατά 5%, μετά την ανακοίνωση πρότασης ιδιωτικοποίησης για τη θυγατρική της με έδρα το Χονγκ Κονγκ, Hang Seng Bank.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο γερμανικός DAX ήταν ο μόνος από τους μεγάλους δείκτες που σημείωσε κέρδη, κλείνοντας με αύξηση 0,22% στις 24.652,14 μονάδες. Ο γαλλικός CAC 40 σημείωση απώλειες κατά 0,23% στις 8.041,36 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 σημείωσε πτώση 0,41% στις 9.509,40 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX έκλεισε με πτώση κατά 0,48% στις 15.603,00 μονάδες και ο ιταλικός MIB με σημαντικές απώλειες 1,59% στις 42.791,60 μονάδες.

Η HSBC, η μεγαλύτερη τράπεζα της Ευρώπης, υπέβαλε την Πέμπτη στους μετόχους της πρόταση ιδιωτικοποίησης της Hang Seng, στην οποία κατέχει το 63% των μετοχών.

«Αν εγκριθεί, η Hang Seng θα γίνει πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της HSBC Asia Pacific και θα διαγραφεί από το Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ», ανέφερε η τράπεζα σε ανακοίνωσή της. Οι μετοχές της Hang Seng εκτινάχθηκαν μετά την είδηση.

Ωστόσο, η πρόταση ιδιωτικοποίησης επιβάρυνε τις ευρωπαϊκές τράπεζες, με τον τραπεζικό δείκτη να κλείνει με πτώση 1,4%.

Οι μετοχές της Novo Nordisk, του δανέζικου φαρμακευτικού κολοσσού, έκλεισαν με πτώση 1,3%, μετά την ανακοίνωση ότι η εταιρεία σκοπεύει να εξαγοράσει την αμερικανική Akero Therapeutics.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η Novo θα καταβάλει 54 δολάρια ανά μετοχή, αποτιμώντας την Akero στα 4,7 δισ. δολάρια, ενώ περιλαμβάνει και δικαίωμα πρόσθετης αξίας 6 δολαρίων ανά μετοχή, που θα μπορούσε να αυξήσει το συνολικό τίμημα κατά ακόμη 500 εκατ. δολάρια. Οι μετοχές της Akero στη Νέα Υόρκη ενισχύθηκαν κατά περίπου 16,7% το πρωί της Πέμπτης.

Το ενδιαφέρον των αγορών στράφηκε και στη Γαλλία, μετά τη δήλωση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν την Τετάρτη ότι θα ορίσει νέο πρωθυπουργό εντός 48 ωρών, έπειτα από την παραίτηση του Σεμπαστιέν Λεκορνί τη Δευτέρα. Ο Μακρόν δέχεται πιέσεις να επιλέξει πρωθυπουργό εκτός του κεντρώου κύκλου του.