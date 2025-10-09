Η-ΕΚΤΕΡ-υπέβαλε-αίτημα-για-το-πτυχίο-7ης-τάξης

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει ότι έχοντας πλέον καλύψει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια, υπέβαλε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το αίτημά της για την απόκτηση του ανώτατου εργοληπτικού πτυχίου της 7ης τάξης.

ΕΚΤΕΡ: Εντός Οκτωβρίου το αίτημα για είσοδο στους ισχυρούς – Τα έργα και τα ποιοτικά μεγέθη

Η απόκτηση του εργοληπτικού πτυχίου της 7ης τάξης θα σηματοδοτήσει την είσοδο της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σε μια νέα φάση ανάπτυξης, αναβαθμίζοντας τις προοπτικές της, αφού η Εταιρεία θα είναι πλέον σε θέση να συμμετέχει σε ακόμη μεγαλύτερα δημόσια και ιδιωτικά έργα, χωρίς τον περιορισμό των κριτηρίων χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας της 7ης τάξης, αποκτώντας έτσι πρόσβαση σε μία ευρύτερη δεξαμενή έργων.

Όπως έχει αναφέρει το -, το υπουργείο και οι αρμόδιες υπηρεσίες του έχουν περιθώριο 9 μηνών για να ανταποκριθούν και να δώσουν το «πράσινο φως» στην ΕΚΤΕΡ για την απόκτηση του ανώτατου πτυχίου. Εφόσον πάνε όλα καλά, θα είναι 1 από τις 5 ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες με εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης στις βασικές κατηγορίες, έχοντας την ευχέρεια για συμμετοχή στα μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά έργα χωρίς ανώτατο όριο προϋπολογισμού.