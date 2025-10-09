Η TUI καταγράφει μεγάλη ζήτηση για φθινοπωρινά ταξίδια, με την Κρήτη, τη Ρόδο και την Κω να ξεχωρίζουν στους δέκα κορυφαίους μεσογειακούς προορισμούς

Οι διακοπές σε νησιά και παραθαλάσσια μέρη συνεχίζουν να είναι μια αγαπημένη επιλογή ακόμη και το φθινόπωρο. Αυτό επιβεβαιώνεται από την TUI, τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό πράκτορα στην Ευρώπη, που δημοσίευσε μια λίστα με τους δέκα κορυφαίους προορισμούς για μετά το καλοκαίρι. Σύμφωνα με τον Steffen Boehnke, product manager της εταιρείας, όπως αναφέρει το fvw, η ζήτηση για ταξίδια παραμένει σταθερά εστιασμένη σε μέρη με ζεστό κλίμα, κυρίως στην περιοχή της Μεσογείου.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Αττάλεια, με δεύτερη τη Μαγιόρκα και τρίτη την Κρήτη. Η Ρόδος και η Κως συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα των πιο δημοφιλών ελληνικών προορισμών, γεγονός που αποδεικνύει τη διαχρονική προτίμηση των Ευρωπαίων ταξιδιωτών στην Ελλάδα και τα νησιά της.

Οι δέκα κορυφαίοι προορισμοί σύμφωνα με την TUI:

-Αττάλεια

-Μαγιόρκα

-Κρήτη

-Χουργκάντα (Αίγυπτος)

-Ρόδος

-Κως

-Φουερτεβεντούρα (Ισπανία, Κανάρια Νησιά)

-Γκραν Κανάρια (Ισπανία, Κανάρια Νησιά)

-Κόστα δε λα Λους (Ισπανία νότια ακτή, Ανδαλουσία)

-Τενερίφη (Ισπανία, Κανάρια Νησιά)

Η TUI καταγράφει αυξημένη ζήτηση για την παρατεταμένη καλοκαιρινή περίοδο και έχει ήδη ενισχύσει το πτητικό της πρόγραμμα. Συνολικά, προστέθηκαν 64 επιπλέον πτήσεις της TUIfly και 12.500 επιπλέον θέσεις για το φθινόπωρο. Η Κρήτη αναδεικνύεται ως ο πλέον δημοφιλής προορισμός, με τη διαθεσιμότητα επεκτεινόμενη έως τις 23 Νοεμβρίου και επιπλέον 5.000 αεροπορικές θέσεις.

Παράλληλα, Ρόδος και Κως επωφελούνται από την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου έως τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με την TUI, υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες θέσεις σε πτήσεις και ξενοδοχεία για προορισμούς της Μεσογείου, όπως η Τουρκία, η Ελλάδα και η Ισπανία, ενώ επιπλέον αεροπορικά δρομολόγια και ξενοδοχειακές επιλογές έχουν προστεθεί και για την Αίγυπτο.

Η παρουσία τριών ελληνικών νησιών – Κρήτης, Ρόδου και Κω – στο Top 10 της TUI ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως κορυφαίου προορισμού διακοπών, ακόμα και πέραν των κλασικών θερινών μηνών.

Τα “χαλάει” ο καιρός

Στον αντίποδα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πτώση της θερμοκρασίας που καταγράφεται φέτος τον Οκτώβριο, σε σύγκριση με τον περσινό ιδιαίτερα θερμό μήνα, φαίνεται να επηρεάζει τις ταξιδιωτικές επιλογές των επισκεπτών, κυρίως σε προορισμούς που βασίζονται στις θαλάσσιες δραστηριότητες και τον ήλιο.

Ενώ το 2024 ο ασυνήθιστα ζεστός καιρός είχε παρατείνει ουσιαστικά την τουριστική περίοδο, φέτος οι χαμηλότερες θερμοκρασίες και τα αυξημένα καιρικά φαινόμενα οδηγούν αρκετούς ταξιδιώτες να περιορίζουν τη διάρκεια παραμονής ή να μεταθέτουν τις κρατήσεις τους για πιο “σίγουρες” περιόδους με ηπιότερο καιρό.

Η Κρήτη, η Ρόδος και η Κως εξακολουθούν να συγκρατούν υψηλά επίπεδα πληρότητας, επωφελούμενες από τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, ενώ η ζήτηση για προορισμούς της ηπειρωτικής Ελλάδας εμφανίζει μικρή κάμψη.

Πέρσι, ο θερμότερος Οκτώβριος είχε συμβάλει καθοριστικά στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στην ενίσχυση των εσόδων. Αντίθετα, φέτος, η πρώιμη ψύχρα και οι βροχοπτώσεις λειτουργούν αποτρεπτικά για τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, ιδίως για ταξιδιώτες που αναζητούν ήλιο και θάλασσα.

Τρία εκατομμύρια θέσεις τον Οκτώβριο

Σύμφωνα με στοιχεία του Airdata tracker, τον Οκτώβριο οι διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις σε πτήσεις από το εξωτερικό ανέρχονται σε τρία εκατομμύρια, αριθμός που αντιστοιχεί στο 10,7% του συνόλου της θερινής περιόδου. Η αύξηση σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024 φτάνει το 5,2%.

Η μεγαλύτερη αγορά για την Ελλάδα παραμένει η Γερμανία, με 674.740 διαθέσιμες θέσεις (+3,5%) τον Οκτώβριο. Σημαντική άνοδο καταγράφουν η Ιταλία (+6%), η Γαλλία (+6,1%), η Αυστρία (+6,8%) και οι Ηνωμένες Πολιτείες (+8,1%). Αντίθετα, πτώση παρουσιάζουν το Ηνωμένο Βασίλειο (-1,1%), η Τουρκία (-4,4%), η Πολωνία (-2,4%) και η Ισπανία (-2,9%). Η πιο εντυπωσιακή άνοδος προέρχεται από το Ισραήλ, με αύξηση 28,2%.

Στα ελληνικά αεροδρόμια, την πρωτιά διατηρεί η Αθήνα με 1,15 εκατ. θέσεις (+4,3%), ενώ θετική εικόνα παρουσιάζουν και η Κέρκυρα (+14,4%), η Κως (+3,6%), τα Χανιά (+7,5%) και η Καλαμάτα (+5,5%). Στον αντίποδα, μειώσεις σημειώνονται στη Σαντορίνη (-18,3%), στη Μύκονο (-2,7%) και στη Ρόδο (-1,3%).