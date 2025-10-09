Θέρμανση: Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, αντλία ή κλιματιστικό – Τι συμφέρει τελικά

Σύγκριση κόστους και απόδοσης φυσικού αερίου, αντλίας θερμότητας, πετρελαίου και ηλεκτρικών σωμάτων.

Η επιλογή του κατάλληλου τρόπου θέρμανσης αποτελεί μια εξίσωση με πολλές μεταβλητές και εξαρτάται από τις κλιματικές συνθήκες, την παλαιότητα της κατασκευής, τη διαθεσιμότητα των υποδομών, την τιμή καυσίμου ή ενέργειας, το βαθμό απόδοσης της συσκευής/λέβητα/αντλίας θερμότητας και τη δυνατότητα κάλυψης του αρχικού κόστους εγκατάστασης ενός νέου συστήματος.

Για παράδειγμα, στην Αθήνα, όπου οι χειμώνες είναι σχετικά ήπιοι και οι θερμοκρασίες σπάνια πέφτουν κάτω από τους 0 βαθμούς Κελσίου για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν απαιτείται πολύ ισχυρό ή ενεργοβόρο σύστημα ενώ ένα καλά μονωμένο σπίτι χρειάζεται μικρότερη ισχύ θέρμανσης, κάτι που με τη σειρά του συνεπάγεται χαμηλότερο κόστος λειτουργίας. Το κόστος και η απόδοση είναι δύο διαφορετικές μεταβλητές οι οποίες ενδείκνυται να συνυπολογίζονται εξίσου κατά την εξέταση των εναλλακτικών μεθόδων θέρμανσης.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πρεμιέρα στις 15 Οκτωβρίου – Πού κυμαίνεται η τιμή

Σύγκριση φυσικού αερίου, αντλίας θερμότητας, πετρελαίου και ηλεκτρικών σωμάτων

Το φυσικό αέριο θεωρείται οικονομικότερο σε σύγκριση με το πετρέλαιο και παρέχει σταθερή και ομοιόμορφη θέρμανση αλλά προϋποθέτει την ύπαρξη δικτύου, την εγκατάσταση σωληνώσεων και εξαρτάται από τις διακυμάνσεις των τιμών. Η αντλία θερμότητας χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλή απόδοση (αποδίδει 3-5 φορές περισσότερη θερμότητα από την κατανάλωση ρεύματος), είναι ιδανική για πιο ήπιο κλίμα όπως είναι το κλίμα της Αθήνας και μπορεί να συνδυαστεί με ψύξη το καλοκαίρι αλλά παρουσιάζει υψηλότερο κόστος εγκατάστασης ενώ σε συνθήκες ακραίου ψύχους πέφτει η απόδοσή της. Το πετρέλαιο ενδείκνυται για ακραία κλίματα και μεγάλες κατοικίες, ωστόσο έχει υψηλό κόστος προμήθειας, απαιτεί αποθήκευση και δεν θεωρείται καθαρή μορφή ενέργειας. Από την άλλη, τα ηλεκτρικά σώματα, παρ’ όλο που έχουν χαμηλό αρχικό κόστος αγοράς και απλή χρήση, έχουν υψηλό κόστος λειτουργίας λόγω της κατανάλωσης ρεύματος (η απόδοση δεν είναι πολλαπλάσια της κατανάλωσης). Τέλος, οι σόμπες πέλλετ ή ξύλου απαιτούν έξτρα χώρο για αποθήκευση καυσίμου και δεν θεωρούνται ιδανικές για το κέντρο της πόλης αλλά συνιστούν συμφέρουσα λύση λόγω του χαμηλού κόστους του καυσίμου.

Σε μια συγκριτική προσέγγιση κόστους, με βάση κάποιες ενδεικτικές τιμές που ίσχυαν για τη σεζόν 2024-2025 φαίνεται ότι το φυσικό αέριο είναι φθηνότερο ανά μονάδα θερμικής ενέργειας σε σχέση με το πετρέλαιο και το ηλεκτρικό ρεύμα. Πιο συγκεκριμένα, το πετρέλαιο υπολογίζεται στα 0,11 ευρώ ανά kWh, το φυσικό αέριο στα 0,065 ευρώ/kwh και το ηλεκτρικό ρεύμα στα 0,17 ευρώ ανά kWh (για το πετρέλαιο θέρμανσης λαμβάνεται υπ’ όψιν η τιμή των 1,10-1,15 ευρώ το λίτρο στην Αττική και με βάση τις μετατροπές υπολογίζεται στα 0,11 ευρώ/kWh θερμικής ενέργειας). Ωστόσο, η εκτίμηση αυτή δεν λαμβάνει υπ’ όψιν την αποδοτικότητα των συσκευών, το κόστος εγκατάστασης, τις απώλειες και τις συνθήκες του σπιτιού.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, εάν υπάρχει σύνδεση με δίκτυο φυσικού αερίου, τότε το φυσικό αέριο αποδεικνύεται η πιο οικονομική λύση ανά μήνα σε ευρώ γιατί η τιμή του καυσίμου είναι χαμηλότερη και οι λέβητες αερίου έχουν υψηλή απόδοση. Η αντλία θερμότητας χαρακτηρίζεται από χαμηλό κόστος λειτουργίας σε σχέση με την ηλεκτρική αντίσταση αλλά αυτό εξαρτάται από τον πραγματικό COP (συντελεστή απόδοσης) σε εξωτερικές συνθήκες, το κόστος εγκατάστασης, τις διαθέσιμες επιδοτήσεις και τη μόνωση του χώρου. Το πετρέλαιο έχει υψηλότερο κόστος από το φυσικό αέριο ανά kWh αλλά εάν υπάρχει ήδη εγκατάσταση/δεξαμενή αποτελεί πρακτική λύση και δεν απαιτεί σύνδεση σε δίκτυο. Η ηλεκτρική θέρμανση (αντιστάσεις/θερμοπομποί) είναι σχεδόν πάντα η πιο ακριβή λύση εκτός εάν υπάρχει πολύ φθηνό ειδικό τιμολόγιο ή πολύ περιορισμένες ανάγκες θέρμανσης.