Κομισιόν: Προτείνει μέτρα για την προστασία των Ευρωπαίων αγροτών μετά τη συμφωνία ΕΕ – Mercosur

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα ένα πλαίσιο για την ενίσχυση της προστασίας των Ευρωπαίων αγροτών, έπειτα από την Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες της Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία , Παραγουάη και Ουρουγουάη).

Όπως αναφέρει η Επιτροπή, οι προτεινόμενες δικλείδες ασφαλείας υλοποιούν τις εγγυήσεις που παρέχονται στους αγρότες της ΕΕ βάσει της νομικής πρότασης στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ – Mercosur, η οποία απεστάλη στα κράτη μέλη της ΕΕ στις 3 Σεπτεμβρίου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει την πλήρη αρμοδιότητα για τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τρίτα κράτη, ώστε να μπορεί να διαπραγματεύεται καλύτερα, απαντάει ουσιαστικά στις έντονες ανησυχίες ορισμένων κρατών – μελών, όπως της Γαλλίας και της Πολωνίας, τα οποία θεωρούν ότι η εν λόγω εμπορική συμφωνία ενδέχεται να πλήξει τους Γάλλους και Πολωνούς αγρότες.

Τι προβλέπεται για απρόβλεπτη αύξηση των εισαγωγών και για αδικαιολόγητη μείωση των τιμών από πλευράς Mercosur

Στην πράξη, οι εγγυήσεις που παρουσίασε η Κομισιόν, παρέχουν -σύμφωνα με το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ- ένα πρόσθετο επίπεδο βεβαιότητας στους αγρότες της ΕΕ πέρα από την προσεκτικά βαθμονομημένη σταδιακή εφαρμογή στοχευμένων ποσοστώσεων που έχουν συμφωνηθεί με τη Mercosur για εισαγωγές σε ευαίσθητους τομείς.

«Στην απίθανη περίπτωση απρόβλεπτης και επιβλαβούς αύξησης των εισαγωγών από τη Mercosur ή αδικαιολόγητης μείωσης των τιμών για τους παραγωγούς της ΕΕ, θα τεθούν σε εφαρμογή ταχείες και αποτελεσματικές προστασίες», ανέφερε η Επιτροπή, τονίζοντας παράλληλα, ότι «η πρόταση καθορίζει διαδικασίες για την εγγύηση της έγκαιρης και αποτελεσματικής εφαρμογής διμερών μέτρων διασφάλισης για τα γεωργικά προϊόντα».

Παράλληλα, η πρόταση της Επιτροπής, περιλαμβάνει επίσης ειδικές διατάξεις όσον αφορά ορισμένα ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα, όπως το βόειο κρέας, τα πουλερικά, το ρύζι, το μέλι, τα αυγά, το σκόρδο, η αιθανόλη και η ζάχαρη.

Οι ειδικές διατάξεις για τα ευαίσθητα προϊόντα περιλαμβάνουν ενισχυμένη παρακολούθηση, σαφείς παράγοντες ενεργοποίησης και ταχεία απόκριση.

Ενισχυμένη παρακολούθηση

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί συστηματικά τις τάσεις της αγοράς όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων ευαίσθητων γεωργικών προϊόντων στο πλαίσιο της συμφωνίας. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, η Επιτροπή θα αποστέλλει έκθεση στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε έξι μήνες αξιολογώντας τις επιπτώσεις αυτών των εισαγωγών στις αγορές της ΕΕ.

Αυτή η τακτική και λεπτομερής παρακολούθηση θα επιτρέψει τον εντοπισμό τυχόν κινδύνων σε πρώιμο στάδιο και την άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση πιθανών αρνητικών επιπτώσεων. Οι εν λόγω εκθέσεις θα καλύπτουν την αγορά της Ένωσης και, εάν είναι απαραίτητο, θα καλύπτουν επίσης την ειδική κατάσταση σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

Σαφείς παράγοντες ενεργοποίησης