Μαρινάκης:-Κατατέθηκε-προς-συζήτηση-το-προσχέδιο-του-Κρατικού-Προϋπολογισμού-για-το-2026

«Κατατέθηκε προς συζήτηση στη διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, το μεσημέρι της Πέμπτης (9/10).

«Παρά την αυξημένη αβεβαιότητα στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για έκτο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ειδικότερα ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2,2% το 2025 και 2,4% το 2026», τόνισε.

Επεσήμανε στο σημείο αυτό ότι σημαντικό ρόλο στην επιτάχυνση διαδραματίζουν τόσο η φορολογική μεταρρύθμιση όσο και οι λοιπές παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. «Επιπρόσθετα αναμένεται το ονομαστικό ΑΕΠ να αυξηθεί από τα 249,6 δισ. ευρώ το 2025 σε 260,9 δισ. ευρώ το 2026. Ο εγχώριος πληθωρισμός να αποκλιμακωθεί από το 2,6% το 2025 σε 2,2% το 2026. Ο ρυθμός μεταβολής των επενδύσεων να αυξηθεί από 4,5% το 2024 σε 5,7% το 2025 και 10,2% το 2026. Η υλοποίηση ενός σημαντικά διευρυμένου προγράμματος δημοσίων επενδύσεων το 2026 με πόρους ύψους 16,7 δισ. ευρώ έναντι 14,6 δισ. ευρώ το 2025. Το ποσοστό ανεργίας έχοντας υποχωρήσει σε μονοψήφιο αριθμό ήδη από το 2025 να βελτιωθεί περαιτέρω το 2026 κατά μισή ποσοστιαία μονάδα του εργατικού δυναμικού διαμορφούμενο σε 8,6%, το οποίο αντιστοιχεί στο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα μετά το 2008». Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε και άλλα ενδεικτικά στοιχεία.

«Η Ελλάδα αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για τη σταθερότητα και τη συνέπεια της οικονομικής πολιτικής. Η αναγνώριση αυτή από ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, υπευθυνότητας και σταθερού μεταρρυθμιστικού προσανατολισμού. Η διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας, σε συνδυασμό με τη συνέχιση των επενδύσεων και των διαρθρωτικών αλλαγών, αποτελεί τη βάση για βιώσιμη ανάπτυξη και ουσιαστική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου όλων των πολιτών», τόνισε.

Ανέφερε στη συνέχεια ότι ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 22 Οκτωβρίου, το νομοσχέδιο, με τίτλο: «Φορολογική Μεταρρύθμιση για το Δημογραφικό και τη Μεσαία Τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία».

Επεσήμανε ότι «το εν λόγω σχέδιο νόμου περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ. Μεταξύ αυτών είναι φορολογικές ρυθμίσεις όπως: Η μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες των συντελεστών για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ και νέα κλίμακα έως 60.000 ευρώ, ειδικές μειώσεις για οικογένειες με παιδιά και μηδενισμός φόρου για πολύτεκνες οικογένειες, ο μηδενισμός φόρου για νέους έως 25 ετών και ο συντελεστής 9% για νέους έως 30 ετών, η μείωση του ΕΝΦΙΑ από το 2026 κατά 50% και η πλήρης απαλλαγή από το 2027 για οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (και έως 1.700 στον Έβρο). Επίσης η εισαγωγή συντελεστή 25% για εισόδημα από ενοίκια 12.000-24.000 ευρώ, με ωφελούμενους πάνω από 160.000 ιδιοκτήτες, η μείωση ΦΠΑ κατά 30% στα ακριτικά νησιά καθώς και μισθολογικές ρυθμίσεις. «Επιπρόσθετα το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μέτρα όπως είναι: η έκπτωση 30% από το φορολογητέο εισόδημα για δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματίες, αλλά και η μείωση φορολογίας εφημεριών για ιατρούς».

Περνώντας στο επόμενο θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι ενισχύονται οι έλεγχοι και τα μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων και εντατικοποιείται η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. «Οι παραβάτες θα αντιμετωπίσουν τις αυστηρές ποινές που προβλέπει η νομοθεσία, ενώ θα υπάρχει καθημερινή συνεργασία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την Ελληνική Αστυνομία και με τις ΔΑΟΚ, προκειμένου να αυξηθούν οι περιπολίες και τα μπλόκα σε περιοχές όπου η ασθένεια βρίσκεται σε έξαρση».

Υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση παραμένει αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο μέτρο για την προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας και την υπέρβαση του προβλήματος με τις μικρότερες δυνατές απώλειες ζώων. Παράλληλα, θα συνεχίσει να στηρίζει τους κτηνοτρόφους, υλοποιώντας το ταχύτερο δυνατόν τη δεύτερη φάση πληρωμών για την αποζημίωση των ζώων που θανατώθηκαν από τον Απρίλιο έως σήμερα, καθώς έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι αναγκαίες πιστώσεις, ενώ, αναμένεται να ξεκινήσει, άμεσα, η πληρωμή των παραγωγών για την αγορά ζωοτροφών κατά την περίοδο που τα ζώα βρίσκονται σε καραντίνα».

Προχωρώντας ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι έφθασαν τις 43.533 οι επιτυχείς ρυθμίσεις, για αρχικές οφειλές ύψους 14,08 δισ. ευρώ, που έχουν ρυθμιστεί μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Την ίδια ώρα, το ποσοστό εγκρισιμότητας διαμορφώνεται στο 79%.

Επίσης, «τον Σεπτέμβριο ο εξωδικαστικός μηχανισμός κινήθηκε με υψηλούς ρυθμούς και πραγματοποιήθηκαν 6.513 εκκινήσεις νέων αιτήσεων και 2.955 νέες υποβολές. Σε υψηλό επίπεδο ήταν και οι μηνιαίες ρυθμίσεις, φτάνοντας τις 1.789, με το ύψος αυτών να διαμορφώνεται στα 524,4 εκατ. ευρώ».

Ακολούθως ανέφερε ότι «διπλάσια είναι σε σύγκριση με το 2019 τα σχολεία στα οποία θα διανέμονται κάθε ημέρα σχολικά γεύματα. Το πρόγραμμα “Σχολικά Γεύματα” διευρύνεται και εντάσσονται σ’ αυτό 53 νέα δημοτικά σχολεία από όλη την Ελλάδα. Έτσι, κατά το σχολικό έτος 2025-2026, 1.918 σχολικές μονάδες θα λαμβάνουν ζεστά γεύματα για τις μαθήτριες και τους μαθητές τους σε 153 Δήμους της χώρας. Πάνω από 231.000 μερίδες θα διανέμονται καθημερινά».

Τόνισε επίσης: «”Η δέσμευσή μας στη στήριξη της οικογένειας και την ευημερία των παιδιών συνεχίζεται με την επέκταση του προγράμματος σε περισσότερους Δήμους, σε περισσότερες οικογένειες, σε περισσότερα παιδιά” όπως δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου».

Περνώντας στο επόμενο θέμα τόνισε ότι ο διεθνής οίκος FTSE Russell αναβάθμισε την ελληνική κεφαλαιαγορά από την κατηγορία των Προηγμένων Αναδυόμενων Αγορών, στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών. «Τα οφέλη από αυτή την αναβάθμιση – ορόσημο θα είναι πολλαπλά για την ελληνική οικονομία. Καταρχάς, η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις Ανεπτυγμένες Αγορές αναμένεται να ενισχύσει, καθοριστικά, την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας προς την ελληνική κεφαλαιαγορά, να αυξήσει τη ρευστότητα και να προσελκύσει σημαντικά νέα επενδυτικά κεφάλαια από θεσμικούς επενδυτές που παρακολουθούν, αποκλειστικά, τις αγορές αυτής της κατηγορίας».

Πρόσθεσε ότι ήταν «ιδιαίτερα θετικά για την ελληνική οικονομία τα σχόλια από τον διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Γερμανίας και ένα από τα ισχυρότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Ιωακείμ Νάγκελ.

Όπως είπε: «ο Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης στάθηκε στην επιμονή με την οποία έχουν υλοποιηθεί μεταρρυθμίσεις, τόνισε πως ο ρυθμός ανάπτυξης του ελληνικού ΑΕΠ το 2024 “ήταν κατά πολύ μεγαλύτερος” του μέσου όρου της ευρωζώνης, ενώ προσέθεσε ότι και η αγορά εργασίας έχει “βελτιωθεί εντυπωσιακά”, με την ανεργία να υποχωρεί στο 8%».

Οι απαντήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου στους δημοσιογράφους

Σε ερώτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Είναι γνωστή η πολιτική διαφωνία Βάρρα – Βορίδη. Η κατάθεση Βάρρα επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχε καμία παρέμβαση από το Μαξίμου και καμία προσπάθεια συγκάλυψης. Δεν προκύπτει ποινική ευθύνη για τον κύριο Βορίδη. Δεν είναι κλειστός ο κατάλογος των μαρτύρων.

Για το ποιος θα πληρώσει το κόστος για τον επαναπατρισμό των ακτιβιστών: Εύλογος ο προβληματισμός, γιατί να πληρώσουν οι φορολογούμενοι τον ακτιβισμό κάποιων. Νομικά δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο να γίνει καταλογισμός.

Για τις επιδοτήσεις στους αγρότες: Γίνονται συνεχείς συσκέψεις, έχουν ξεκινήσει κάποιες πρώτες πληρωμές και το κύριο μέρος θα ακολουθήσει. Στόχος είναι εντός των επομένων ημερών ή εβδομάδων να ξεκινήσουν οι πληρωμές ώστε να φτάσουν στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι δεν φταίνε σε τίποτα και έχουν την αγωνία τους να πληρωθούν όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Για επεισόδια αστυνομικής βίας μετά την πρόσφατη πορεία στην Πρεσβεία του Ισραήλ: Η αστυνομία έκανε τη δουλειά της και θα συνεχίσει να την κάνει. Τέτοιες κινήσεις δείχνουν τον υποκριτικό ανθρωπισμό. Κάποιοι επιλέγουν ανθρώπους που θα στηρίξουν, εισβολές που θα στηρίξουν, ανάλογα με το αν τους βολεύει. Η γύμνια τους φανερώνεται σε όλο τους το μεγαλείο.

Για τα εργασιακά: Διακινήθηκαν πολλά fake news για αυτό το νομοσχέδιο. Από τη μεγάλη εικόνα φαίνεται ότι επί ημερών διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, η εργασιακή εικόνα δείχνει ότι έχει βελτιωθεί.

Για τον Αντώνη Σαμαρά: Για τη μη παρουσία του στη χθεσινή εκδήλωση, δεν σχολιάζουμε αποφάσεις πρώην πρωθυπουργών.

Για τα κενά στην Εκπαίδευση: Φέτος έχουμε περισσότερους καθηγητές από πέρσι αλλά και πάρα πολλές ανάγκες παράλληλης στήριξης και εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. Έχουν καλυφθεί κάποια κενά αλλά υπάρχουν ακόμα κάποια. Το υπουργείο προχωρά σε σειρά από πρωτοβουλίες για να κλείσουν και αυτά.

