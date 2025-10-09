Μουζάκης:-Πώς-διαμορφώνονται-τα-ποσοστά-των-βασικών-μετόχων

Η Εταιρεία Μουζάκης ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν της από 30 Σεπτεμβρίου 2025 εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των έξι εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα μίας (6.378.231) νέων μετοχών που προέκυψαν από τη μετατροπή ομολογιών σύμφωνα με τους όρους του από 06.08.2025 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, τα ποσοστά συμμετοχής των Βασικών Μετόχων της αναδιαμορφώθηκαν.

Ειδικότερα, συνεπεία της ως άνω εταιρικής πράξης, τα ποσοστά συμμετοχής των Βασικών Μετόχων διαμορφώνονται ως ακολούθως: