Μπακογιάννη για Σαμαρά: Έχει κόψει καιρό τις γέφυρες με τη ΝΔ – Δεν ξέρω αν θα τολμήσει να κάνει κόμμα

«Νομίζω πως τις έχει κόψει καιρό τις γέφυρες με τη ΝΔ», σχολίασε η Ντόρα Μπακογιάννη για την απουσία του Αντώνη Σαμαρά από τη χθεσινή παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη στο Ωδείο Αθηνών, όπου μεταξύ άλλων έδωσαν το «παρών» οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Κώστας Καραμανλής.

«Δυσκολεύεται πάρα πολύ να είναι μέσα σε αυτό το κλίμα ο κ. Σαμαράς. Και ήταν ένα κλίμα πολύ ωραίο», προσέθεσε η βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός.

Αναφορικά με τις φήμες περί ίδρυσης νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, η κ. Μπακογιάννη σημείωσε:

«Σε τελική ανάλυση ο κ. Σαμαράς αν θέλει να επιλέξει τον δρόμο που χάραξε ο Τσίπρας, με γεια του με χαρά του. Δεν το ξέρω αν έχουν γίνει προσπάθειες επαναπροσέγγισης. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν ανήκω στην κατηγορία αυτών. Αλλά πέραν αυτού, δεν ξέρω αν γίνονται και δεν ξέρω και αν θέλει. Είχα την αίσθηση ότι χθες στο βιβλίο του κ. Στυλιανίδη θα ερχόταν. Δεν ξέρω αν τελικά θα το τολμήσει να το κάνει το κόμμα. Είναι μεγάλη απόφαση για τον ίδιο, πρώτον διότι οι δημοσκοπήσεις αυτήν τη στιγμή δίνουν ότι ο Τσίπρας θα έχει περισσότερο ποσοστό από τον Σαμαρά, πράγμα που δεν γίνεται να μην του δημιουργεί δεύτερες σκέψεις. Δεύτερον, η παράταξη αυτή έχει αντανακλαστικά σταθερότητας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από την ύπαρξή της. Είναι μια παράταξη που στα δύσκολα συσπειρώνεται».

«Κάθε στέλεχος το οποίο φεύγει από μια παράταξη είναι εμπόδιο. Το έχει ξανακάνει, δεν είναι η πρώτη φορά. Αλλά συνήθως ξέρετε η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται εύκολα».

