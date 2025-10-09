Μπαρ-(fed):-Απαραίτητη-μια-προσεκτική-προσέγγιση-όσον-αφορά-περαιτέρω-μειώσεις-των-επιτοκίων

«Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα, πρέπει να κινηθούμε με προσοχή», δήλωσε ο Μπαρ την Πέμπτη σε ομιλία του στο Economic Club of Minnesota.

Ο πρώην αντιπρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Μάικλ Μπαρ, ζήτησε να υπάρξει μια προσεκτική προσέγγιση όσον αφορά περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων, τονίζοντας την πιθανότητα οι δασμοί να επηρεάσουν έντονα τον πληθωρισμό, σύμφωνα με το -.

Οι αξιωματούχοι της Fed «πρέπει να είναι προσεκτικοί όσον αφορά την προσαρμογή της πολιτικής, ώστε να μπορέσουμε να συλλέξουμε περισσότερα δεδομένα, να επικαιροποιήσουμε τις προβλέψεις μας και να αξιολογήσουμε καλύτερα την ισορροπία των κινδύνων», ανέφερε.

Τον περασμένο μήνα, η Fed μείωσε το βασικό επιτόκιο κατά 25 μ.β., αποτελώντας την πρώτη μείωση για φέτος. Ο Μπαρ υποστήριξε αυτή την κίνηση, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής βρίσκονται τώρα σε δύσκολη θέση, δεδομένων των κινδύνων τόσο για την αποδυνάμωση της απασχόλησης όσο και για την επιτάχυνση του πληθωρισμού.

Στις προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν παράλληλα με την απόφαση, οι αξιωματούχοι πρβλέπουν δύο επιπλέον μειώσεις των επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι, ενώ οι άμεσες επιπτώσεις των δασμολογικών πολιτικών της κυβέρνησης Τραμπ στον πληθωρισμό ήταν μικρότερες από ό,τι είχαν προβλέψει οι αναλυτές, υπάρχει πιθανότητα να ακολουθήσουν αυξήσεις των τιμών, καθώς οι εταιρείες εξαντλούν τα υπάρχοντα αποθέματα και επιδιώκουν να ομαλοποιήσουν τα περιθώρια κέρδους μετακυλίοντας το υψηλότερο κόστος.

«Ενώ, κατ’ αρχήν, οι δασμοί αποτελούν μια εφάπαξ αύξηση των τιμών και δεν θα πρέπει να επιταχύνουν τον πληθωρισμό σε μακροπρόθεσμη βάση, αυτό μπορεί να μην ισχύει εάν οι τιμές συνεχίσουν να σημειώνουν άνοδο μήνα με τον μήνα και επηρεάσουν τις προσδοκίες», επεσήμανε ο Μπαρ.