Νέα-Αριστερά:-«Ο-υπουργός-Υγείας-Άδωνις-Γεωργιάδης-ξεπέρασε-κάθε-όριο-αθλιότητας»

«Στη σημερινή συνεδρίαση της Βουλής, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ξεπέρασε κάθε όριο αθλιότητας», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της.

Όπως καταγγέλλει, «με χυδαίες, προκλητικές και επικίνδυνες εκφράσεις χαρακτήρισε “θέατρο”, “γελοιότητα” και “επικοινωνιακό θόρυβο” την συμμετοχή των πολιτών και της βουλεύτριας της Νέας Αριστεράς, Πέτης Πέρκα στον ανθρωπιστικό στολίσκο Global Sumud Flotilla».

«Δεν αρκέστηκε όμως στην χλεύη. Προέβη και σε λόγια που υποκινούν την ανοχή στη βαρβαρότητα: είπε ότι όσοι “πήγαν εις γνώση σας” σε περιοχή ναυτικού αποκλεισμού “θα έπρεπε να χρεωθούν τα έξοδα επαναπατρισμού στον ατομικό τους λογαριασμό στην εφορία”. Είπε ότι “δεν υπάρχει απαγωγή”, απαξιώνοντας και τους 27 Έλληνες τους οποίους το κράτος-δολοφόνος του Ισραήλ κράτησε εξαντλημένους σε φυλακές», σημειώνει η Νέα Αριστερά, σχολιάζοντας πως «αυτά τα λόγια δεν είναι απλώς προσβολή, είναι ο ορισμός της πολιτικής χυδαιότητας».

«Ο κ. Γεωργιάδης, ως γνήσιος ακροδεξιός, μετατοπίζει την ευθύνη από το κράτος-απαγωγέα που κρατούσε παράνομα ανθρώπους, στα ίδια τα θύματα και στους ακτιβιστές που τόλμησαν να δείξουν αλληλεγγύη. Νομιμοποιεί την ιδέα ότι η αλληλεγγύη είναι “πλάκα”, και ότι όσοι την εκφράζουν πρέπει να τιμωρούνται οικονομικά τουλάχιστον», αναφέρει η ανακοίνωση και συνεχίζει :

«Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει ΑΠΕΡΙΦΡΑΣΤΑ:

• Την εκκωφαντική αλαζονεία και την επιδεικτική περιφρόνηση του κ. Γεωργιάδη απέναντι στην κ. Πέρκα, στους επαναπατρισθέντες και σε κάθε πολίτη που πράττει από ανθρωπιά.

• Τη ρητορική που μετατρέπει την αλληλεγγύη σε “επικοινωνιακό θόρυβο” και “γελοιότητα”.

• Την πρόταση ότι τα έξοδα επιστροφής “να τα χρεωθούν οι ίδιοι” – μια δήλωση που ντροπιάζει το κράτος και προσβάλλει την κοινή λογική, καθώς παραβιάζει κάθε έννοια προξενικής προστασίας της Ε.Ε.».

«Δεν θα ανεχθούμε να γίνεται κανονικότητα η επιθετικότητα και ο ακροδεξιός λόγος απέναντι στην αλληλεγγύη. Δεν θα επιτρέψουμε την ακροδεξιά ρητορική να λερώνει τον δημόσιο λόγο. Γιατί κ. Γεωργιάδη η ντροπή δεν είναι δουλειά», καταλήγει η Νέα Αριστερά.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

