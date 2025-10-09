Νέο-εργοστάσιο-στη-Σερβία-από-την-Κεραμουργία-Βορείου-Ελλάδος

Με στόχο την περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης της στην κατασκευαστική αγορά των Βαλκανίων η Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος – ΚΕΒΕ ολοκληρώνει μέχρι το τέλος του έτους επένδυση ύψους 15 εκατ. ευρώ που αφορά στην απόκτηση και την αναβάθμιση παραγωγικών εγκαταστάσεων στο Mihajlovac της Σερβίας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε εχθές, στο πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης, ο Άγις Κοθάλης, πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της ΚΕΒΕ η συγκεκριμένη μονάδα βρίσκεται σε στρατηγικής σημασίας τοποθεσία, πάνω στον κεντρικό οδικό άξονα που συνδέει τη Σερβία με τις γείτονες χώρες.

Στο επίκεντρο του στρατηγικού σχεδιασμού είναι -σε πρώτο στάδιο – ο διπλασιασμός της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου από 300 σε 600 τόνους τούβλα ανά ημέρα, ενώ έως το 2028 αναμένεται να φτάσει τους 1.000 τόνους ανά ημέρα.

«Πρόκειται για μια στρατηγικής σημασίας επένδυση, πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον στόχο μας να ενισχύσουμε περαιτέρω την ηγετική μας θέση στον κλάδο των κατασκευών» ανέφερε ο κ. Κοθάλης ενώ συμπλήρωσε ότι ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση της νέας παραγωγικής μονάδας στη Σερβία, θα δώσει στη ΚΕΒΕ τη δυνατότητα να καλύψει τη μελλοντική ζήτηση σε λύσεις υψηλής δομικής αξίας που απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες, αυξάνοντας την παραγωγική δυναμικότητα της ΚΕΒΕ και τοποθετώντας την ανάμεσα στους κύριους προμηθευτές ολοκληρωμένων συστημάτων δόμησης στην αγορά των Βαλκανίων.

Με ιστορία 90 ετών, η ΚΕΒΕ αποτελεί μία από τις πιο δυναμικές και καινοτόμες βιομηχανίες δομικών υλικών στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η εταιρεία εμφανίζει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, προμηθεύοντας περισσότερες από 40 χώρες σε όλον τον κόσμο με δομικά προϊόντα, που προσφέρουν μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και οικονομία.

Σημειώνεται ότι το 60% του όγκου των προϊόντων σε ετήσια βάση εξάγεται. Λειτουργεί σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις στη Νέα Σάντα Κιλκίς (όπου είναι η έδρα της εταιρείας) και στη Λάρισα, απασχολώντας περισσότερους από 200 εργαζόμενους.

Στη Νέα Σάντα Κιλκίς η εταιρεία διαθέτει έναν ιδιόκτητο χώρο 235.000 m², εκ των οποίων 44.000 m² καταλαμβάνει το βιομηχανικό κτήριο και 12.000 m² ο στεγασμένος χώρος αποθήκευσης πρώτων υλών.

Η ΚΕΒΕ συγκαταλέγεται στις εταιρείες με τις υψηλότερες παραγωγικές δυναμικότητες παγκοσμίως και διαθέτει την κορυφαία παραγωγική μονάδα στην Ευρώπη, με δυνατότητα παραγωγής 3.000 τόνων ημερησίως. Η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα ανέρχεται σε: 700.000 τόνους οπτόπλινθων και 75.000.000 τεμάχια κεραμιδιών και αξεσουάρ στέγης.

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα, στο εννεάμηνο του 2025 ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 39 εκατ. ευρώ και στο 12ηνο προβλέπεται να κλείσει στα 51 εκατ. ευρώ. Το 2024 η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών 43,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 47% προήλθε από εξαγωγές και EBITDA 10,80 εκατ. ευρώ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ήταν σε 47,14 εκατ. ευρώ και τα EBITDA σε 13,73 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από παραγόμενα δομικά προϊόντα διαμορφώθηκαν σε 42,92 εκατ. ευρώ, τα έσοδα από εμπορία σε 0,68 εκατ. ευρώ και τα έσοδα από παραγωγή ενέργειας σε 3,52 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις της εταιρείας το 2024 ανήλθαν σε 3,1 εκατ. ευρώ ενώ για το 2025 το επενδυτικό πλάνο αγγίζει το ποσό των 18 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 15 εκατ. ευρώ αφορούν το νέο εργοστάσιο στη Σερβία.

Την διαρκή επένδυση στην καινοτομία στον κλάδο των δομικών υλικών αποδεικνύει η Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος με τη νέα γενιά ελαφρών τούβλων. Τα νέα αυτά καινοτόμα τούβλα, που θα κυκλοφορήσουν στην ελληνική και διεθνή αγορά μέσα στο 2026, διατηρούν τις ίδιες μηχανικές αντοχές, με σημαντικά χαμηλότερο βάρος.

Η ανάπτυξη των νέων τούβλων αποτελεί το αποτέλεσμα πολυετούς ερευνητικής προσπάθειας και απαντά στην σύγχρονη ανάγκη της κατασκευαστικής αγοράς για πιο ελαφριά, αποδοτικά και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα. Μέχρι σήμερα, η ΚΕΒΕ έχει ήδη επιτύχει μείωση βάρους σε σύγκριση με τα συμβατικά τούβλα κατά 10%, με στόχο η μείωση αυτή να φτάσει το 20% έως το 2026.

«Για εμάς, η μείωση του βάρους των προϊόντων μας δεν είναι απλώς τεχνική βελτίωση, αλλά απόδειξη της δέσμευσής μας να προσφέρουμε προϊόντα που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Με το νέο μας προϊόν φέρνουμε για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά μια καινοτόμο λύση που συνδυάζει ανθεκτικότητα, χαμηλότερο βάρος και βιωσιμότητα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο όραμά μας για ένα κόσμο δομικά καλύτερο» υπογράμμισε ο κ. Κοθάλης.

Η μείωση βάρους προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα καθώς βελτιώνει την καθημερινή εργασία του επαγγελματία, καθιστώντας τη δόμηση ταχύτερη και ευκολότερη, ενώ ταυτόχρονα μειώνει το κόστος και τις ανάγκες μεταφοράς.

Επιπλέον, με δυνατότητα μεταφοράς περισσότερων προϊόντων ανά φορτηγό, ελαχιστοποιούνται οι μεταφορές. Παράλληλα, η ίδια η παραγωγική διαδικασία των νέων τούβλων έχει βελτιστοποιηθεί, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών CO₂ και του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Με τον τρόπο αυτό, η ΚΕΒΕ ενισχύει έμπρακτα τον πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης που βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της εταιρείας.

