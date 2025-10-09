Νίκος-Δένδιας:-Θα-μιλήσει-στο-Πανεπιστήμιο-του-cambridge-για-το-9ο-Ελληνο-Βρετανικό-Συμπόσιο

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μεταβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου θα είναι κεντρικός ομιλητής, το πρωί της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου 2025, στην έναρξη του 9ου Ελληνο-Βρετανικού Συμποσίου στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (Jesus College), με θέμα: “Greece and the United Kingdom – partners in an age of uncertainty”.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης o κ. Δένδιας θα παραστεί σε ενημέρωση στο Κέντρο Ναυτιλιακών Συναλλαγών και Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), σχετικά με τον ρόλο του Κέντρου στη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας και την υποστήριξη εμπορικών πλοίων σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

Κατά την παραμονή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναμένεται να επισκεφθεί το Imperial War Museum στο Duxford, καθώς και το Εθνικό Μουσείο του Βασιλικού Ναυτικού στο Portsmouth, στο πλαίσιο της συνεργασίας του ελληνικού Πολεμικού Μουσείου με τα βρετανικά Πολεμικά Μουσεία.

Στο Portsmouth επίσης, ο κ. Δένδιας θα επισκεφθεί το Μνημειακό Τείχος της Νορμανδίας, όπου θα καταθέσει στέφανο και θα παραστεί σε τελετή στην οποία θα τιμηθεί η μνήμη των Ελλήνων Ναυτικών που συμμετείχαν στην απόβαση.

Τέλος, κατά την επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Έλληνας Υπουργός θα έχει συναντήσεις με ακαδημαϊκούς φορείς και εκπροσώπους νεοφυών εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Καινοτομίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης, στο πεδίο της Ασφάλειας και της Άμυνας.

