Ξεπερνά-τα-560-εκατ.-ευρώ-το-μετοχικό-κεφάλαιο-της-intralot

Mετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, η Intralot ανακοίνωσε πως το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των 560.340.808,20 ευρώ, διαιρούμενο σε 1.867.802.694 κοινές, ονομαστικές, άυλες, με δικαίωμα ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία.

Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Intralot υπερκαλύφθηκε κατά πολλές φορές και προκάλεσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον σε Ελλάδα και εξωτερικό, με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών να καθορίζεται στα 1,10 ευρώ ανά μετοχή.

Η εταιρεία «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» (η «Εταιρεία») ενημερώνει, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.3556/2007, όπως ισχύει, προς τον σκοπό διευκόλυνσης υπολογισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων, ότι μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 30.09.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 28.08.2025 (η «Αύξηση»), και σε συνέχεια της πιστοποίησης καταβολής του ποσού της Αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 08.10.2025, το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των €560.340.808,20 διαιρούμενο σε 1.867.802.694 κοινές, ονομαστικές, άυλες, με δικαίωμα ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία.