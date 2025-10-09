Ο Ευάγγελος Αποστολάκης υποδέχθηκε χθες τον γιο του στο αεροδρόμιο – Ήταν στους 27 συλληφθέντες στο Ισραήλ

Στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» βρέθηκε χθες το απόγευμα ο ανεξάρτητος βουλευτής, πρώην υπουργός Άμυνας και πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ευάγγελος Αποστολάκης για να υποδεχθεί τον γιο του ο οποίος ήταν ανάμεσα στους 27 Έλληνες που είχαν πάρει μέρος στη δράση της Global Sumud Flotilla για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Ο Αλέξανδρος Αποστολάκης ήταν ανάμεσα σε εκείνους που κρατήθηκαν σε φυλακές μετά την αναχαίτιση του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla, ανοικτά της Γάζας, με τον ανεξάρτητο βουλευτή να μιλά σήμερα στο OPEN για να σχολιάσει όσα έγιναν με τον στολίσκο προς Γάζα. «Και ως πατέρας και ως μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου, είμαι υποχρεωμένος να πω ότι επικροτώ τις οποιεσδήποτε τέτοιες ενέργειες που έχουν ως σκοπό την ειρήνη και την ενίσχυση ανθρώπων οι οποίοι υφίστανται γενοκτονία», είπε αρχικά.

Ο κ. Αποστολάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για «χλιαρές» πρωτοβουλίες σχετικά με την κράτηση των 27 ατόμων από το Ισραήλ: «Όλες οι κυβερνήσεις αυτές τις κινήσεις έπρεπε να τις βοηθούν, να τις επικροτούν και να τις αναδεικνύουν. Και όχι να τις παρεμποδίζουν. Η συμπεριφορά της ελληνικής κυβέρνησης ήταν μουδιασμένη. Το ΥΠΕΞ, τουλάχιστον, μας είχε μια πάρα πολύ καλή ενημέρωση. Θεωρώ όμως ότι οι πρωτοβουλίες που πήρε ήταν λίγο… χλιαρές. Οι Τούρκοι τους πήραν την πρώτη ημέρα και χωρίς πολλά-πολλά. Θα έπρεπε το Ισραήλ να συμπεριφερθεί διαφορετικά στους Έλληνες γιατί υποτίθεται ότι έχουμε μια εξαιρετική στρατηγική σχέση και υπάρχει και ένα κλίμα που… παρά τα όσα κάνουν, οι φωνές από τη χώρα μας είναι λίγο μαζεμένες».

Αναφορικά με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν (και) οι Έλληνες ακτιβιστές που κρατήθηκαν σε φυλακές στο Ισραήλ, τόνισε: «Δεν ήταν η συμπεριφορά τους η καλύτερη. Καταρχήν, αυτός ο αλήτης, δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω διαφορετικά, ο υπουργός Ασφαλείας του Ισραήλ, τους έκανε ένα απίστευτο bullying. Μετά τους έβαλαν χειροπέδες. Τι ήταν; Τρομοκράτες; Τους έβαλαν σε φυλακή τρομοκρατών. Είναι δυνατόν;».

Στο αεροδρόμιο χθες το απόγευμα τους περίμενε πλήθος κόσμου με πανό υπέρ των ακτιβιστών, ενώ το «παρών» εκτός από τον Ευάγγελο Αποστολάκη έδωσε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ανάμεσά σε όσους επέστρεψαν ήταν και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την υποδοχή των 27 στην Αθήνα:

